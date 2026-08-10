Người đẹp bị gạch tên khỏi show thực tế

Trương Nhã Kỳ bị xóa hình ảnh khỏi poster Nhà hàng Trung Hoa sau loạt tranh cãi về thái độ với đồng nghiệp.

Theo QQ, tranh cãi về thái độ của MC Trương Nhã Kỳ khi tham gia show giải trí Nhà hàng Trung Hoa vẫn tiếp tục khiến danh tiếng của nữ nghệ sĩ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mới đây, khán giả xem show chỉ ra rằng trong khi mọi người đang làm việc cật lực trong bếp để chuẩn bị đồ ăn, Côn Lăng chuẩn bị nguyên liệu, Cận Mộng Giai thái thịt, Vương Tuấn Khải chiên trứng, thì Trương Nhã Kỳ lại ở trên lầu để luyện tập các câu giao tiếp tiếng Anh cơ bản. Trong khi đó, nhiệm vụ của Trương Nhã Kỳ là tiếp tân.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng Trương Nhã Kỳ chăm chút kiểu tóc quá cầu kỳ nhưng thực đơn chuẩn bị lại sơ sài, thể hiện thái độ thiếu nhiệt tình. Nghệ sĩ quá chăm chút ngoại hình, chỉ muốn lên hình đẹp nhưng thiếu sự nhiệt tình trong công việc.

Trương Nhã Kỳ trở thành nghệ sĩ bị ghét nhất Trung Quốc hiện tại.

Sau nhiều tranh cãi, hiện tại hình ảnh Trương Nhã Kỳ đã bị xóa khỏi poster giới thiệu show Nhà hàng Trung Hoa. Hành động thể hiện sự nhún nhường của nhà sản xuất chương trình, nhằm xoa dịu cơn giận dữ của dư luận.

Trương Nhã Kỳ còn bị chỉ trích vì đổ lỗi cho Vương Tuấn Khải khi xảy ra sự cố lên nhầm món. Vương Tuấn Khải nhiều lần nhắc Trương Nhã Kỳ bổ sung dụng cụ ăn uống cho khách. Cô đều trả lời "ngay đây" nhưng không thực hiện ngay, cuối cùng phải để thành viên khác hoàn thành. Vương Tuấn Khải là một trong những nam nghệ sĩ có lượng người hâm mộ hùng hậu nhất giới giải trí Hoa ngữ, vì vậy Trương Nhã Kỳ nhận làn sóng phẫn nộ cực lớn từ fan của anh.

Người đẹp bị đánh giá là luôn tỏ ra bận rộn, nỗ lực làm việc nhưng đem lại hiệu quả thấp, dẫn đến sai lầm và đẩy trách nhiệm cho người khác. Huỳnh Hiểu Minh vốn là đàn anh có EQ cao nhưng từng chê Trương Nhã Kỳ lười biếng.

Theo 163, tham gia show giải trí giống con dao hai lưỡi, các nghệ sĩ bộc lộ được tính cách thú vị sẽ nổi tiếng nhanh nhưng cũng dễ gây tranh luận.

Trương Nhã Kỳ sinh năm 1997, tốt nghiệp Đại học Hàng không và Vũ trụ Nam Kinh, Trung Quốc. Sau đó, cô du học và lấy được bằng thạc sĩ Luật tại Đại học Boston.

Trương Nhã Kỳ là vũ công Trung Quốc cấp 10 và đang làm MC kiêm người sáng tạo nội dung video cho Đài truyền hình Hồ Nam. Người đẹp tham gia nhiều chương trình giải trí với vai trò khách mời và MC. Do vướng scandal, nhiều thông tin thiếu tích cực của Trương Nhã Kỳ đã bị nhắc lại.