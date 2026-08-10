Người mẫu 26 tuổi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Philippines

Angelica Lopez là gương mặt quen thuộc trong giới sắc đẹp Philippines. Cô 26 tuổi, là người mẫu đến từ Palawan. Angelica từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp. Cô sinh ra trong một gia đình 4 anh chị em có gia cảnh nghèo khó. Người đẹp phải đi làm người mẫu từ năm 14 tuổi và trở thành trụ cột về kinh tế cho gia đình.