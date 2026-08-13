Danh tính sao nam tử vong sáng nay 13/8 vì xuất huyết não, tang sự tổ chức tại Nhà tang lễ bệnh viện đại học quốc gia

Công chúng bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của sao nam nổi tiếng này.

Sáng 13/8, tờ Starnews đưa tin, nam đạo diễn hàng đầu Hàn Quốc Ahn Pan Seok - người đứng sau thành công của Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi, vừa đột ngột qua đời sau thời gian điều trị xuất huyết não. Nam đạo diễn trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 65, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng nghiệp và công chúng yêu điện ảnh xứ kim chi. Lễ tang cố đạo diễn sẽ được tổ chức tại Nhà tang lễ bệnh viện đại học quốc gia Seoul.

Còn nhớ hồi tháng 7 vừa qua, Ahn Pan Seok đã phải nhập viện cấp cứu vì xuất huyết não. Vào thời điểm đó, đại diện của sao nam sinh năm 1961 cho biết: “Hiện Ahn Pan Seok đang trong quá trình hồi phục”. Thế nhưng, tới nay, công chúng đã phải đón nhận tin dữ về người đạo diễn tài năng, tận tụy với nghề.

Ahn Pan Seok qua đời sau thời gian điều trị xuất huyết não. Ảnh: Naver

Trước đó, Ahn Pan Seok được chẩn đoán mắc ung thư phổi hồi năm 2025. Trong suốt quá trình điều trị, nam đạo diễn vẫn gắng sức hoàn thành công việc và tập trung hoàn thiện phim mới với tinh thần quyết tâm cao. Sau đó, Ahn Pan Seok mắc thêm xuất huyết não, điều này đã khiến tình trạng sức khỏe của đạo diễn trở nên nghiêm trọng.

Được biết, nam đạo diễn rời xa nhân thế khoảng 2 tháng trước khi bộ phim Bác Sĩ Tình Yêu - tác phẩm cuối cùng của ông - sẽ chính thức lên sóng trên Genie TV và kênh ENA. Phía đoàn phim cho biết quá trình ghi hình cho Bác Sĩ Tình Yêu đã hoàn tất nên lịch phát sóng không bị ảnh hưởng.

Thông tin Ahn Pan Seok qua đời cũng đã gây ra cú sốc lớn cho truyền thông xứ củ sâm. Tại làng giải trí Hàn Quốc, nam đạo diễn sinh năm 1961 từ lâu đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ từ các diễn viên trong ngành nhờ tài năng xuất chúng cùng đạo đức nghề nghiệp.

Cựu phát thanh viên Baek Ji Yeon vừa có động thái tưởng niệm dành cho cố đạo diễn: “Cầu mong anh ấy được an nghỉ. Ahn Pan Seok là vị đạo diễn tuyệt vời và là người bạn chân thành”. Trong khi đó, tài tử hạng A Cha Seung Won - người từng hợp tác với Ahn Pan Seok qua 3 tác phẩm, cũng không giấu được niềm xót xa: “Tiền bối Ahn Pan Seok là 1 đạo diễn thiên tài, anh ấy luôn biết cách giúp cho các diễn viên hóa thân xuất sắc vào vai diễn của họ. Ahn Pan Seok luôn nhìn nhận con người 1 cách thấu đáo, tỉ mỉ. Anh ấy không bao giờ hài lòng với bản thân và liên tục thử thách ở nhiều thể loại khác nhau trên hành trình sự nghiệp”.

Nam diễn viên Kim Myung Min bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian hợp tác với Ahn Pan Seok: “Đạo diễn Ahn Pan Seok luôn lắng nghe ý kiến của các diễn viên, luôn tôn trọng cách thể hiện của chúng tôi và lúc nào cũng công nhận công sức, sự đóng góp của mọi người. Tất cả diễn viên trong ngành ai nấy cũng đều kính trọng anh ấy”.

Tài tử đình đám Cha Seung Won không giấu nổi sự bàng hoàng khi nhận được tin dữ về người đạo diễn tài hoa. Ảnh: Nate

Ahn Pan Seok gia nhập đài MBC với vai trò nhà sản xuất thuộc bộ phận phim truyền hình hồi năm 1987 và từng bước thành danh. Kể từ đó tới nay, đạo diễn đã chỉ đạo diễn xuất ở nhiều tác phẩm ăn khách như Bí Mật Tòa Tháp Trắng, Đêm Lãng Mạn Ở Hagwon, Nghệ Thuật Đàm Phán,...

Đặc biệt, sau thành công của Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi, Mối Tình Bí Mật, Ahn Pan Seok đã được truyền thông Hàn Quốc gọi là “bậc thầy của dòng phim tình cảm” tại làng phim xứ kim chi.

Ahn Pan Seok từng 2 lần vinh dự nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất ở hạng mục Truyền hình tại Baeksang nhờ những đóng góp hết mình trong Bí Mật Tòa Tháp Trắng (2007) và Mối Tình Bí Mật (2014).

Ahn Pan Seok đứng đằng sau thành công của loạt phim đình đám. Ảnh: Naver

Nguồn: Koreaboo