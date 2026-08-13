Tình trạng của vợ Jang Dong Gun sau khi chồng lộ 700 tin nhắn ngoại tình

Tình trạng cuộc hôn nhân của vợ chồng Jang Dong Gun liên tục khiến truyền thông và dư luận dậy sóng.

Trong chiều 12/8, tờ Xportsnews cho hay, nữ minh tinh Go So Young (vợ Jang Dong Gun) vừa đăng tải video mới có nội dung gây xôn xao thông qua kênh YouTube cá nhân. Theo đó, bà xã Jang Dong Gun đột nhiên ôn lại chuyện cũ, đồng thời không ngần ngại nhắc thẳng tên tài tử Kwon Sang Woo - người đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên Á hậu Son Tae Young.

Trong video vừa mới đăng lên, Go So Young xem lại đoạn quảng cáo thương hiệu mỹ phẩm mà cô từng quay chung với Kwon Sang Woo, còn kể lại những câu chuyện hậu trường khi ấy kèm theo nhiều lời bình phẩm đáng chú ý.

Trước ống kính, Go So Young bồi hồi nhớ lại: “Quảng cáo mà tôi hợp tác cùng hậu bối Kwon Sang Woo được quay ở New Zealand đấy”. Đặc biệt, nữ minh tinh sinh năm 1972 lần đầu hé lộ 1 bí mật mà cô giấu kín suốt bao lâu nay: “Lúc ấy, tôi cùng Kwon Sang Woo là người đại diện cho thương hiệu mỹ phẩm A. Trong khi đó, người mẫu của hãng mỹ phẩm B - đối thủ cạnh tranh với A lại chính là ông xã tôi và BoA. Thế nên ekip chúng tôi khi ấy đã bảo nhau rằng ‘Phải đánh bại Jang Dong Gun và BoA’ với khí thế đầy quyết tâm”. Thì ra đã có giai đoạn 2 vợ chồng Go So Young - Jang Dong Gun được xem là đối thủ “không đội trời chung” với nhau trên mặt trận quảng cáo.

Go So Young bỗng nhiên ôn lại kỷ niệm quay quảng cáo chung với Kwon Sang Woo. Ảnh: Naver

Hóa ra Go So Young - Jang Dong Gun từng ở thế đối đầu trên thị trường quảng cáo. Ảnh: Nate

Cũng trong đoạn video mới đây, Go So Young đã chăm chú ngắm nhìn lại 1 khung hình hậu trường khi quay quảng cáo chung với Kwon Sang Woo. Ngay sau đó, cô bật cười và không ngần ngại đưa ra những phát ngôn gây ngỡ ngàng: “Lúc đó thực ra chúng tôi đang bàn tán với nhau về chuyện đánh bại ông xã tôi và BoA đấy. Kiểu như ‘Chẳng phải chúng ta (Go So Young - Kwon Sang Woo) trông đẹp đôi hơn 2 người họ (Jang Dong Gun - BoA) hay sao? Dù sao thì công việc vẫn là công việc mà”.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen đã thảo luận sôi nổi xung quanh những lời chia sẻ mới đây của bà xã Jang Dong Gun. Trong đó, 1 bộ phận khán giả tò mò không hiểu vì lý do gì mà Go So Young lại đột nhiên “đào xới” lại chuyện cũ, thậm chí còn nhấn nhá vào chi tiết cô từng ở thế đối địch với chồng mình. Ngoài ra, nhiều người dùng mạng cũng bày tỏ sự bất ngờ khi Go So Young hồn nhiên phát biểu rằng cô với tài tử Kwon Sang Woo trông đẹp đôi trong bối cảnh đối phương đã lập gia đình, có vợ con đề huề.

Đoạn video mới của Go So Young đã làm thổi bùng lên nhiều tranh luận. Ảnh: Naver

Động thái mới đây của Go So Young khiến mạng xã hội dậy sóng âu cũng là bởi trước đó, Jang Dong Gun từng vướng scandal ngoại tình, lén lút săn gái sau lưng vợ. Còn nhớ nguồn cơn của vụ bê bối này xuất phát từ 1 cuộc tấn công đánh cắp dữ liệu điện thoại quy mô lớn nhắm vào hàng loạt sao Hàn hồi đầu năm 2020. Các nạn nhân bị hacker đòi tiền chuộc từ 50 triệu won (925 triệu đồng) đến 1 tỷ won (18,5 tỷ đồng). Nếu không thỏa hiệp, các ngôi sao bị đe dọa phát tán ảnh nhạy cảm hoặc tin nhắn riêng tư phơi bày bí mật đời tư.

Nam diễn viên Joo Jin Mo (Hoàng Hậu Ki) cũng là 1 trong những nạn nhân. Tuy nhiên, anh không chấp nhận thỏa hiệp giao tiền cho bọn tin tặc, thậm chí còn đăng đàn thách thức khi thông báo rằng điện thoại của anh cũng như nhiều sao hạng A khác đã bị hacker xâm nhập. Hành động này của Joo Jin Mo đã chọc tức bọn tin tặc, khiến chúng quyết định cho nổ tung 1 quả bom bê bối hạng nặng liên quan đến nam diễn viên.

Do không vòi được tiền ở chỗ Joo Jin Mo, nhóm hacker đã tung hê tổng cộng 700 tin nhắn mua dâm, lên kế hoạch mở tiệc thác loạn của tài tử này và Jang Dong Gun. Trong 12 ảnh chụp màn hình tin nhắn lan truyền trên MXH, Jang Dong Gun cùng Joo Jin Mo nhiều lần bàn bạc tìm những sao nữ trẻ đẹp, nóng bỏng để thực hiện giao dịch tình ái. Joo Jin Mo tổng cộng đã giới thiệu 8 cô gái là người mẫu, hoa hậu, MC ở showbiz Nhật Bản và Hàn Quốc bằng hình ảnh để Jang Dong Gun lựa chọn. Người trẻ nhất được Joo Jin Mo mồi chài mua dâm là nữ người mẫu môtô, DJ nổi tiếng Siena - năm đó mới 21 tuổi.

Điều sốc nhất trong 700 tin nhắn đó chính là chuyện Jang Dong Gun chủ động đề nghị Joo Jin Mo tổ chức bữa tiệc với các cô gái đã kết hôn ở độ tuổi 30, vóc dáng gợi cảm, cao gầy. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hủy bỏ vì Joo Jin Mo không tìm được đối tượng như yêu cầu của tài tử họ Jang. Dẫu vậy, Jang Dong Gun lại cho hay anh vẫn sẽ ra ngoài tìm kiếm niềm vui trong ngày nghỉ khi làm việc ở Busan (Hàn Quốc).

Theo truyền thông Hàn, toàn bộ nội dung tin nhắn bị phát tán là vào năm 2013. Thời điểm này, Jang Dong Gun đã kết hôn. Đáng phẫn nộ là thời điểm Jang Dong Gun ngoại tình ở bên ngoài thì vợ anh - Go So Young - đang mang thai con thứ 2.

Jang Dong Gun bại lộ chuyện tìm gái “giải khuây” khi vợ mang thai. Ảnh: Sina

Ngoài tìm những sao nữ xinh đẹp để thực hiện giao dịch mua dâm và mở tiệc thác loạn, Jang Dong Gun và Joo Jin Mo còn có nhiều lời bình phẩm khiếm nhã về phụ nữ khiến dư luận phẫn nộ.

Vụ bê bối leak tin nhắn nói trên không chỉ khiến danh tiếng của Jang Dong Gun sụp đổ hoàn toàn mà có giáng 1 đòn nặng nề vào cuộc hôn nhân của anh. Sau khi scandal “săn gái” của chồng bại lộ, Go So Young lặng lẽ khóa chế độ bình luận trên trang cá nhân. 3 ngày sau vụ việc, gia đình họ được trông thấy du lịch ở Hawaii (Mỹ). Theo các nguồn tin, Go So Young và Jang Dong Gun đã cãi nhau to, “chiến tranh lạnh” khi loạt tin nhắn khiếm nhã bị phát tán. Dù vậy, họ vẫn ra nước ngoài du lịch với nhau do đã hứa đưa các con đi chơi và Go So Young cũng muốn rời khỏi Hàn Quốc để tránh “bão dư luận”. “Team qua đường” cho biết Go So Young xem ông xã như không khí, lạnh nhạt và không nói chuyện với đàng trai trong suốt chuyến đi.

Go So Young và Jang Dong Gun đã cãi nhau to, “chiến tranh lạnh” sau bê bối của nam tài tử. Minh tinh này còn bỏ sang Mỹ với các con để tránh bão dư luận. Ảnh: Koreaboo

Nguồn tin thân cận tiết lộ, Go So Young đã sốc nặng, xấu hổ, đau khổ và tổn thương nặng nề khi biết chồng “cắm sừng” mình. Cô thậm chí bỏ mặc, để 1 mình Jang Dong Gun trở về nước đối mặt và dọn dẹp hậu quả từ vụ scandal. Giai đoạn ấy, tài tử 7X áp lực đến mức phải dùng thuốc vì mất ngủ. Phải mất gần 1 năm, Go So Young mới quyết định tha thứ, cho Jang Dong Gun cơ hội chuộc lỗi với gia đình vì muốn các con có tổ ấm trọn vẹn, không phải trải qua cảnh cha mẹ bất hòa chia ly.

Jang Dong Gun được vợ minh tinh tha thứ, giữ được tổ ấm sau ồn ào vụng trộm, mua dâm. Ảnh: IGNV

Nguồn: Xportsnews