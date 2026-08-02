Danh tính nam tài tử qua đời trong ngày 1/8

Sự ra đi đột ngột của tài tử khiến khán giả vô cùng thương tiếc và xót xa.

Page Six đưa tin nam diễn viên Vincent Pastore đã qua đời hôm 1/8 (giờ Mỹ) vì nguyên nhân tự nhiên. Ông hưởng thọ 80 tuổi. Cảnh sát cho biết người hàng xóm đã tìm thấy nam diễn viên tử vong trong nhà riêng trên đảo City ở Bronx, New York, Mỹ. Nam diễn viên được biết đến nhiều nhất với vai diễn Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero trong loạt phim The Sopranos của HBO cùng nhiều phim truyền hình khác.

Sau khi thông tin được công bố, người đại diện Robert Attermann đã bày tỏ sự thương tiếc: “Tôi đã có đặc quyền đại diện cho Vinny trong hơn 30 năm, rất lâu trước khi The Sopranos biến ông ấy thành một cái tên quen thuộc. Đối với thế giới, ông ấy sẽ luôn được nhớ đến như một ‘Big Pussy’ khó quên, nhưng đối với những người trong chúng ta biết ông ấy, ông ấy còn hơn thế nữa”.

Vincent Pastore đã qua đời hôm 1/8 (giờ Mỹ) vì nguyên nhân tự nhiên, hưởng thọ 80 tuổi. Ảnh: Page Six

Ông qua đời vì nguyên nhân tự nhiên trong nhà riêng. Ảnh: Page Six

" Vinny là một trong những người tốt bụng nhất, hào phóng nhất mà tôi từng biết. Ông ấy đối xử với mọi người bằng sự ấm áp và tôn trọng, không bao giờ từ chối một người hâm mộ muốn chụp ảnh hay chữ ký. Ông ấy thích làm diễn viên. Ông ấy đam mê nghề nghiệp của mình và luôn khuyến khích, tôn trọng và hào phóng với các diễn viên trẻ, dành thời gian để đưa ra hướng dẫn và hỗ trợ bất cứ khi nào có thể. Vinny ra đi là sự mất mát sâu sắc" - người đại diện tiếp tục.

"Trong hơn 3 thập kỷ, tôi đã có vinh dự được chứng kiến sự nghiệp kinh ngạc và con người đáng khâm phụ của ông ấy. Tôi sẽ nhớ tình bạn, lòng trung thành, sự hài hước và trái tim của ông ấy. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và vô số người hâm mộ mà Vincent Pastore đã chạm vào cuộc đời ông ấy. Vincent Pastore để lại một di sản vượt xa những bộ phim đáng nhớ. Ông ấy sẽ được yêu thương và nhớ đến rất nhiều" - Robert Attermann kết luận.

Ảnh: Page Six

Người đại diện thương tiếc sự ra đi của nam diễn viên. Ảnh: Page Six

Vincent Pastore sinh ra ở Bronx, New York, Mỹ vào năm 1946. Ông tốt nghiệp khoa kịch tại Đại học Pace trước khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp. Ông đã mài giũa kỹ năng của mình với tư cách diễn viên quần chúng trong các bộ phim lớn, trước khi có vai diễn chính thức đầu tiên trong phim Gotti của HBO vào năm 1996.

Ông cũng được biết đến với việc xuất hiện trong chương trình talkshow One Life to Live và Law & Order . Dự án cuối cùng Vincent Pastore là vai diễn trong phim The Curse (2024) và lồng tiếng cho phim Yellowjackets (2025).

Vai diễn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tài tử này là Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero trong loạt phim The Sopranos của HBO. Ông đóng vai chính trong 2 mùa đầu tiên, đóng vai trò định kỳ trong mùa thứ 3 và xuất hiện với tư cách khách mời trong 2 mùa cuối. Với sự nghiệp đồ sộ và đời tư sạch scandal, sự ra đi đột ngột của Vincent Pastore khiến khán giả vô cùng thương tiếc và xót xa.

Ảnh: Page Six

Nam diễn viên được biết đến nhiều nhất với vai diễn Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero trong loạt phim The Sopranos của HBO cùng nhiều phim truyền hình khác. Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Six