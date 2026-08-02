Cái kết sau 10 năm của cặp vợ chồng sao hạng A liên tục bị đồn ép cưới, đã ly hôn

Biểu cảm lạnh lùng của chú rể trong ngày cưới chính là "nguồn cơn" khiến cặp đôi liên tục bị tin đồn tiêu cực bủa vây.

Trong thế giới giải trí đầy rẫy những thị phi, hợp tan chớp nhoáng, chuyện tình cảm của các ngôi sao luôn là tâm điểm soi mói của truyền thông và công chúng. Có những cặp đôi lúc yêu rình rang nhưng kết cục lại phũ phàng, ngược lại có những người chọn cách bước đi trong lặng lẽ để rồi viết nên một cái kết viên mãn khiến ai nấy phải trầm trồ ngưỡng mộ. Và minh chứng sống động nhất cho câu nói "thời gian là câu trả lời đanh thép nhất" chính là cặp đôi đình đám Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa.

Vào ngày 1/8, mạng xã hội châu Á đã được một phen "bùng nổ" và vỡ oà trong cảm xúc khi Lâm Tâm Như bất ngờ đăng tải một bức ảnh cực kỳ ngọt ngào lên trang cá nhân. Trong khung hình ngập tràn ánh hoàng hôn lãng mạn, cặp đôi quyền lực đang chuẩn bị trao nhau một nụ hôn tình tứ. Đi kèm với khoảnh khắc đắt giá ấy chỉ là con số "10" cùng loạt emoji trái tim yêu thương. Không cần những lời văn hoa mỹ, không cần một bài phát biểu dài dòng thanh minh, bức ảnh chính là cột mốc kỷ niệm 10 năm ngày cưới chính thức của hai ngôi sao, đồng thời là lời đáp trả đanh thép, ngọt ngào nhất gửi đến những kẻ từng hoài nghi về hạnh phúc của họ.

Lâm Tâm Như kỷ niệm 10 năm ngày cưới bằng hình ảnh tình tứ bên ông xã Hoắc Kiến Hoa. Ảnh: Instagram

Quay ngược thời gian trở về năm 2016, đám cưới cổ tích được tổ chức kín đáo tại đảo Bali của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa từng là tâm điểm chấn động toàn châu Á. Từ tình bạn tri kỷ hơn một thập kỷ hóa tình yêu, bước ngoặt ấy lẽ ra nên nhận được trọn vẹn lời chúc phúc. Thế nhưng, trái với kỳ vọng, cặp đôi liên tục phải đối mặt với một làn sóng chỉ trích, công kích và những thuyết âm mưu vô căn cứ từ một bộ phận cư dân mạng quá khích.

Hết lần này đến lần khác, netizen quá khích thêu dệt nên những câu chuyện vô lý: Nào là Hoắc Kiến Hoa bị "ép cưới" vì "bác sĩ bảo cưới" nên mặt mới lạnh lùng trong hôn lễ, nào là cặp đôi không hề yêu nhau mà chỉ kết hôn vì trách nhiệm. Thậm chí, trong suốt một thập kỷ qua, không dưới hàng trăm lần các trang mạng xã hội đưa tin giật gân rằng họ đã ly hôn, rạn nứt tình cảm, hay Lâm Tâm Như bị nhà chồng lạnh nhạt.

Ảnh: Weibo

Biểu cảm lạnh lùng của Hoắc Kiến Hoa trong đám cưới trở thành nguồn cơn cho những tin đồn tiêu cực. Ảnh: Weibo

Thế nhưng giữa tâm bão thị phi, hai nhân vật chính chưa từng nao núng. Họ chọn cách im lặng, không đôi co trên mặt báo, không livestream phân bua. Thay vào đó, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa âm thầm vun đắp cho tổ ấm nhỏ, dùng những hành động thực tế, những cái nắm tay chặt nơi đông người, những bữa cơm gia đình ấm cúng và giờ đây là khoảnh khắc hôn nhau dưới ánh hoàng hôn sau 10 năm để đáp lại dư luận. Con số "10" tròn trĩnh chính là câu trả lời hoàn hảo nhất: Hạnh phúc đích thực không cần phải phô bày ồn ào, nó tự khắc bền vững theo năm tháng.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa vốn bắt đầu mối quan hệ từ tình bạn tri kỷ bền chặt từ năm 2005 sau khi hợp tác chung trong bộ phim Tàu Hỏa Ngầm . Cả hai từng là những người bạn thân thiết có thể chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống, thấu hiểu tường tận về nhau. Chính vì thế, khi họ quyết định chuyển hóa tình bạn thành tình yêu vào năm 2016, đó là một sự thăng hoa tự nhiên, chín muồi và đầy chắc chắn. Việc từ bỏ danh xưng "bạn thân" để bước vào lễ đường là một canh bạc lớn với danh tiếng của cả hai lúc bấy giờ, nhưng họ đã dũng cảm nắm tay nhau vượt qua tất cả để xây dựng gia đình.

Họ là bạn thân trước khi tiến triển thành tình yêu. Ảnh: Weibo

Sau khi kết hôn, Hoắc Kiến Hoa thậm chí còn sẵn sàng giảm bớt lượng công việc đóng phim để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, chăm sóc vợ con. Cặp đôi chào đón cô con gái đầu lòng Tiểu Cá Heo trong sự bảo bọc kỹ lưỡng khỏi ống kính truyền thông, để con có một tuổi thơ bình yên như bao đứa trẻ khác.

Trong những lần hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống gia đình, Lâm Tâm Như luôn nở nụ cười rạng rỡ mãn nguyện. Cô nhiều lần ca ngợi chồng là một người cha tuyệt vời, luôn chiều chuộng con gái hết mực và là chỗ dựa vững chắc cho cô sau những giờ phút làm việc căng thẳng. Hình ảnh Hoắc Kiến Hoa kiên nhẫn bế con, hay cả gia đình cùng nhau đi du lịch, dạo phố dù bị bắt gặp qua ống kính mờ nhạt của paparazzi cũng đủ sưởi ấm trái tim người hâm mộ. Họ không sống để làm hài lòng định kiến của thiên hạ, họ sống cho hạnh phúc thực sự của chính mình.

Nhìn lại hành trình 10 năm qua của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa, công chúng không khỏi khâm phục. Bất chấp những tin đồn ác ý, "cặp đôi vàng" của showbiz Hoa ngữ vẫn bền chặt theo năm tháng. Bức ảnh hôn nhau dưới ánh hoàng hôn ở mốc 10 năm không chỉ là kỷ niệm đẹp của riêng họ, mà còn là niềm tin gửi đến những ai vẫn tin vào một tình yêu đích thực giữa chốn showbiz ồn ào.

Ảnh: Weibo

Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa hạnh phúc viên mãn sau 10 năm hôn nhân. Ảnh: Weibo

Nguồn: Instagram