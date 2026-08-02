IU lộ diện tại Rồng Xanh: Diện mạo thế nào hậu chia tay và mắc bệnh nặng?

2026 chính là "năm hạn" của IU, khi cô liên tiếp gặp biến cố trong đời sống riêng tư, sức khỏe và sự nghiệp.

Vào ngày 31/7, cả dàn sao Hàn Quốc đã tụ hội tại Lễ trao giải truyền hình Rồng Xanh 2026 (Blue Dragon Series Awards). "Em gái quốc dân" IU không xuất hiện trên thảm đỏ hay được đề cử, mà cô cùng Joo Ji Hoon lên sân khấu để trao giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất". Đây là lần đầu tiên cô lộ diện trước công chúng sau khi chia tay Lee Jong Suk và mắc bệnh nặng.

Ngôi sao sinh năm 1993 diện chiếc váy hồng và giữ vẻ mặt bình tĩnh bất chấp những biến cố gần đây. Khi lên sân khấu, cô thừa nhận mình hồi hộp hơn dự kiến: "Tôi nghĩ hôm nay mình sẽ không hồi hộp, nhưng khi đứng ở đây, tôi bắt đầu nghĩ về năm ngoái, và tim tôi đập thình thịch. Giải thưởng tôi nhận được năm ngoái đã cho tôi sức mạnh để làm việc chăm chỉ hơn trong suốt năm, và tôi rất vui vì có thể truyền năng lượng này cho người khác".

IU tham dự Rồng Xanh với tư cách người trao giải. Clip: X

IU diện váy hồng dịu dàng, nữ tính. Ảnh: Koreaboo

Dù IU phát biểu và trao giải chuyên nghiệp, song nhiều fan nhận ra rằng trông cô có vẻ mệt mỏi, kém tươi tắn. Điều này không thể tránh khỏi khi nữ idol kiêm diễn viên vừa trải qua nhiều biến cố tình cảm, sức khỏe cũng như sự nghiệp.

2026 chính là "năm hạn" của IU. Bắt đầu từ việc bộ phim Perfect Crown của cô bị khán giả phản đối vì cáo buộc xuyên tạc lịch sử. Trước làn sóng phản đối dữ dội của dư luận, ngôi sao sinh năm 1993 đã phải viết thư xin lỗi sâu sắc và ở ẩn kiểm điểm.

Ảnh: Koreaboo

Dù chuyên nghiệp, trông IU vẫn có nét mệt mỏi. Ảnh: Koreaboo

Chưa được bao lâu, cô lại bị nghi vấn có liên quan đến cái chết Goo Hara, Kim Sae Ron và Jonghyun (SHINee). Cụ thể, cô được cho là đã giới thiệu Sulli đến bệnh viện tâm thần Kim Jong Il, nơi điều trị cho cả Kim Sae Ron, Goo Hara và Jonghyun (SHINee). Bệnh viện này bị cáo buộc có những hành vi mờ ám đối với bệnh nhân như kê 10-15 viên thuốc mỗi ngày, khuyết khích họ làm điều tiêu cực. Xâu chuỗi các dữ kiện, 1 bộ phận netizen đã đặt ra nghi vấn IU có liên quan tới sự ra đi đột ngột của 4 ngôi sao Sulli, Goo Hara, Kim Sae Ron và Jonghyun. Tuy nhiên đây mới chỉ là sự suy đoán của dân mạng.

Đến tháng 7, IU và Lee Jong Suk đã xác nhận chia tay sau 4 năm hẹn hò. Dù đã không còn bên nhau, họ vẫn giữ mối quan hệ tiền bối - hậu bối thân thiết. Nguyên nhân là do lịch trình bận rộn khiến họ khó duy trì mối quan hệ. Thông tin IU và Lee Jong Suk tan vỡ đã gây chấn động showbiz châu Á. Trên mạng xã hội, người hâm mộ không khỏi tiếc nuối cho chuyện tình đẹp kéo dài nhiều năm qua của cặp sao.

IU chia tay Lee Jong Suk sau 4 năm hẹn hò. Ảnh: X

Chưa dừng lại tại đây, IU còn phải tuyên bố sẽ hủy bỏ buổi hòa nhạc dự kiến diễn ra vào tháng 9 tại Goyang, đồng thời hoãn phát hành album mới. Được biết, các triệu chứng của hội chứng vòi nhĩ mở bất thường mà cô gặp phải bỗng ngày càng trở nặng, khiến nữ ngôi sao phải hủy lịch trình khẩn cấp. Thông qua nền tảng nhắn tin với fan, cô tỏ ra áy náy: "Tôi xin lỗi vì dường như tôi đã làm hỏng nửa cuối năm, khoảng thời gian lẽ ra có thể rất hạnh phúc đối với tất cả chúng ta, do vấn đề về tai của tôi".