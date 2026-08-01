Nữ minh tinh không xinh nhất, nhưng khiến mọi ánh mắt phải ngước nhìn ở Rồng Xanh!

Giữa một rừng hoa khoe sắc ở Rồng Xanh, Kim Go Eun chọn cho mình một lối đi riêng biệt, khẳng định vị thế độc tôn bằng thứ khí chất không trộn lẫn vào đâu được.

Làng giải trí Hàn Quốc từ lâu đã được mệnh danh là "cường quốc sắc đẹp" với vô số mỹ nhân sở hữu đường nét hoàn mỹ, sống mũi cao thẳng, cằm V-line sắc sảo và đôi mắt bồ câu to tròn. Thế nhưng giữa một rừng hoa khoe sắc ấy, Kim Go Eun lại chọn cho mình một lối đi riêng biệt, khẳng định vị thế độc tôn bằng thứ khí chất không trộn lẫn vào đâu được. Đỉnh cao cho sức hút ấy chính là khoảnh khắc cô xuất hiện tại Lễ trao giải truyền hình Rồng Xanh 2026 (Blue Dragon Series Awards) mới đây, khiến toàn bộ truyền thông và khán giả phải đồng loạt ngước nhìn.

Bước lên thảm đỏ danh giá, Kim Go Eun diện một thiết kế váy dạ hội mang sắc xanh xám thanh lịch, tinh tế nhưng cũng không kém phần gợi cảm với những đường cắt cúp vừa đủ để tôn lên vóc dáng mảnh mai, thanh thoát. Bộ trang phục không quá phô trương lộng lẫy theo kiểu cầu kỳ, rườm rà, nhưng lại ôm trọn lấy nét đẹp sang trọng, quý phái của nữ diễn viên.

Kim Go Eun tỏa sáng trên thảm đỏ Lễ trao giải truyền hình Rồng Xanh 2026 (Blue Dragon Series Awards) ngày 31/7. Clip: X

Kim Go Eun tha thướt lụa là trong chiếc váy xanh xám thanh lịch. Ảnh: Xportsnews

Trang phục thanh lịch, tinh tế nhưng cũng không kém phần gợi cảm. Ảnh: Xportsnews

Bộ trang phục tôn trọn nét đẹp sang trọng, quý phái của nữ diễn viên. Ảnh: Xportsnews

Nhiều khán giả cho rằng Kim Go Eun không phải là đại mỹ nhân sở hữu gương mặt "gây thương nhớ" từ cái nhìn đầu tiên theo chuẩn mực thẩm mỹ truyền thống của xứ kim chi. Thế nhưng, điều kỳ diệu nằm ở chỗ: Càng ngắm nhìn cô, người ta lại càng bị cuốn hút vào một thứ "ma lực" khó tả. Vẻ đẹp của Kim Go Eun không nằm ở ngũ quan hoàn hảo, mà tỏa ra từ thần thái tự tin, nụ cười rạng rỡ tỏa nắng, ánh mắt biết nói và một khí chất trang nhã đến lạ thường.

Cô có khả năng "cân" mọi phong cách xuất sắc: khi thì ngọt ngào, trong trẻo như mối tình đầu, lúc lại sắc sảo, kiêu kỳ, sang chảnh hệt như một nữ tài phiệt bước ra từ tiểu thuyết. Sự độc đáo ấy chính là thứ vũ khí tối thượng giúp Kim Go Eun không cần phải cố gắng gồng mình chạy theo số đông, mà vẫn hiên ngang tỏa sáng rực rỡ và khiến mọi ánh mắt phải ngước nhìn theo từng bước chân cô đi.

Kim Go Eun không xinh đẹp nhất, nhưng khiến mọi ảnh mắt phải ngước nhìn. Ảnh: Ajunews

Càng ngắm nhìn cô, người ta lại càng bị cuốn hút vào một thứ "ma lực" khó tả. Ảnh: bnt

Vẻ đẹp của Kim Go Eun không nằm ở ngũ quan hoàn hảo, mà tỏa ra từ thần thái tự tin, nụ cười rạng rỡ tỏa nắng, ánh mắt biết nói và một khí chất trang nhã đến lạ thường. Ảnh: Herald Muse

Kim Go Eun sinh năm 1991, cô tốt nghiệp khoa Sân khấu Điện ảnh tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc (K-ARTS) - cái nôi đào tạo ra những diễn viên thực lực hàng đầu Kbiz. Sự nghiệp của Kim Go Eun khởi đầu bằng một cú nổ chấn động màn ảnh rộng xứ Hàn vào năm 2012 với bộ phim điện ảnh 18+ nghệ thuật A Muse.

Ngay trong lần chạm ngõ điện ảnh đầu đời, cô đã vượt qua hàng trăm ứng viên để thâu tóm hàng loạt giải thưởng "Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất" tại các lễ trao giải uy tín như Rồng Xanh, Đại Chuông (Grand Bell Awards)... trở thành hiện tượng hiếm có của điện ảnh Hàn Quốc lúc bấy giờ. Không ngủ quên trên chiến thắng ở mảng điện ảnh, Kim Go Eun tiếp tục lấn sân sang màn ảnh nhỏ và liên tục gặt hái những thành công vang dội, khẳng định tầm vóc của một "bảo chứng rating" với loạt phim Goblin, The King, Exhuma...

Kim Go Eun tỏa sáng trong mọi góc nhìn. Ảnh: bnt

Cô có khả năng "cân" mọi phong cách. Ảnh: SportsQ

Giữa một rừng hoa khoe sắc ở Rông Xanh, Kim Go Eun chọn cho mình một lối đi riêng biệt, khẳng định vị thế độc tôn bằng thứ khí chất không trộn lẫn vào đâu được. Ảnh: X

Kim Go Eun chăm chỉ đóng phim, không sử dụng chuyện đời tư để thu hút khán giả. Mối tình công khai duy nhất trong quá khứ của cô là với nam diễn viên kỳ cựu Shin Ha Kyun, nhưng cuộc tình lệch tuổi này cũng sớm khép lại trong êm đẹp. Kể từ đó, Kim Go Eun tập trung hoàn toàn năng lượng cho nghệ thuật, không vướng vào bất kỳ thị phi tình ái nào.

Kim Go Eun không cần phải sở hữu gương mặt đẹp theo khuôn mẫu đại trà để làm chủ sân khấu. Sự xuất hiện của cô tại Rồng Xanh vừa qua một lần nữa minh chứng rằng: Khí chất, thực lực diễn xuất và thần thái tự tin mới là thứ vương miện đắt giá nhất của một người nghệ sĩ. Qua thời gian, Kim Go Eun không chỉ là một diễn viên tài năng, mà đã trở thành một biểu tượng của vẻ đẹp độc đáo, cuốn hút và luôn biết cách khiến cả thế giới phải ngước nhìn theo cách riêng của mình.

Ảnh: Sports Chosun