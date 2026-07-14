Chia tay IU, Lee Jong Suk vẫn giữ sự chuyên nghiệp tuyệt đối tại sự kiện

Sau khi tin tức chia tay IU được công bố, nhiều người bàn tán về thái độ của Lee Jong Suk trong clip này.

Giữa lúc tin tức về việc nam diễn viên Lee Jong Suk và IU chia tay đang lan truyền, một video ghi lại những hoạt động vui vẻ gần đây của Lee Jong Suk được phát hành cách đây chỉ một tuần đã thu hút sự chú ý. Cụ thể, đây là clip hậu trường Lee Jong Suk tham dự một sự kiện.

Trong video, Lee Jong Suk thể hiện sự tập trung vào việc chuẩn bị cho sự kiện, nói rằng, "Vì đây là lời mời chính thức đầu tiên của tôi tại Hàn Quốc với tư cách là người mẫu quảng cáo, nên có rất nhiều thứ cần phải ghi nhớ". Anh nở một nụ cười ngại ngùng khi nhân viên khen ngợi rằng "Trông anh thật ngầu", và thể hiện sự hào hứng của mình bằng cách nói thêm "Đã lâu rồi tôi không có lịch trình, nên có rất nhiều việc phải làm".

Ảnh: YouTube

Lee Jong Suk khá vui vẻ, thoải mái trong clip hậu trường. Ảnh: YouTube

Bên trong xe trên đường đến địa điểm tổ chức sự kiện, nam diễn viên khiến mọi người bật cười khi nói đùa: "Tôi đang đi một chiếc xe đẹp. Nó có vị của thành công. Đó là xe của công ty". Sau sự kiện, Lee Jong Suk thay quần áo thường ngày, anh khen ngợi bộ quần áo và nói chúng khiến anh cảm thấy thoải mái và tự do. Trông Lee Jong Suk rất vui vẻ và thoải mái, nhưng chỉ 1 tuần sau, nam diễn viên xác nhận đã đường ai nấy đi với IU sau 4 năm bên nhau.

Lúc này, nhiều người bàn tán về thái độ của Lee Jong Suk trong clip này. Có thể thấy rằng đối diện với biến cố tình cảm trong đời sống cá nhân, anh vẫn giữ sự chuyên nghiệp tuyệt đối trong sự kiện, cũng như truyền năng lượng tích cực đến các fan.

Có thể thấy rằng đối diện với biến cố tình cảm trong đời sống cá nhân, anh vẫn giữ sự chuyên nghiệp tuyệt đối. Ảnh: YouTube

Vào ngày 10/7, IU và Lee Jong Suk đã xác nhận chia tay sau 4 năm hẹn hò. Dù đã không còn bên nhau, họ vẫn giữ mối quan hệ tiền bối - hậu bối thân thiết. Nguyên nhân là do lịch trình bận rộn khiến họ khó duy trì mối quan hệ. Thông tin IU và Lee Jong Suk tan vỡ đã gây chấn động showbiz châu Á. Trên mạng xã hội, người hâm mộ không khỏi tiếc nuối cho chuyện tình đẹp kéo dài nhiều năm qua của cặp sao.

Lee Jong Suk - IU hẹn hò 4 năm nhưng thực chất đã biết nhau hơn 1 thập kỷ. Họ từ đồng nghiệp dần trở thành bạn bè, rồi tình người yêu, và cuối cùng trở lại mối quan hệ tiền bối - hậu bối thân thiết. Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2012, khi hai ngôi sao trẻ bắt đầu đảm nhận MC của chương trình âm nhạc SBS Inkigayo. IU - Lee Jong Suk dẫn chương trình khá ăn ý trong suốt 3 tháng, nên chẳng ai ngờ họ không thích nhau.

Lee Jong Suk - IU cùng làm MC năm 2012. Ảnh: X

Trên chương trình truyền hình, Lee Jong Suk thú nhận không thích IU vì cô là người đưa ra ý tưởng 2 MC mặc đồ hóa trang. Tuy nhiên sau khi không còn hợp tác, Lee Jong Suk cảm thấy hối tiếc và quý mến cô hơn. IU cũng đã xin lỗi Lee Jong Suk và họ trở thành bạn bè. Trong 10 năm làm bạn, cặp đôi gắn bó không thể tách rời, IU thậm chí còn đến hát ở đám cưới em trai Lee Jong Suk.

Đến ngày 30/12/2022, Dispatch "khui" cặp đôi đang hẹn hò. "Hung thần" này đã săn được loạt ảnh IU và Lee Jong Suk cùng đi du lịch Nhật Bản. Họ không phủ nhận mà nhanh chóng xác nhận chuyện tình yêu. Trong tối cùng ngày, Lee Jong Suk tham dự lễ trao giải MBC Drama Awards và nhắc đến bạn gái khi nhận giải: "Có một người đã dẫn dắt tôi đi đúng hướng khi tôi đang đầy lo âu. Nhân cơ hội này, tôi thực sự muốn nói điều gì đó với người đó. Cảm ơn vì luôn tuyệt vời như vậy. Anh muốn nói với em rằng tôi đã quý mến và kính trọng em từ rất lâu rồi".

Dispatch công bố ảnh hẹn hò của cặp đôi. Ảnh: Dispatch

Khi "người" này được tiết lộ là IU, cả hai đã trở thành "cặp đôi vàng" của showbiz. Trong suốt 4 năm qua, họ yêu nhau khá kín tiếng, vẫn chăm chỉ tập trung vun đắp sự nghiệp. Tuy nhiên thật không may, Lee Jong Suk và IU - những người đã vun đắp tình cảm suốt 4 năm - giờ lại trở về thành "đồng nghiệp" như cũ. Điều này khiến fan vô cùng tiếc nuối.