Số phận căn nhà Hoa hậu Thuỳ Tiên mua cho mẹ ruột

Cuộc sống hiện tại của gia đình Thuỳ Tiên được nhiều người quan tâm.

Kể từ khi Thùy Tiên vướng ồn ào pháp lý, mọi thông tin liên quan đến nàng hậu và gia đình đều trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Không chỉ hành trình sự nghiệp, cuộc sống của mẹ ruột Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Trước đây, Thùy Tiên nhiều lần chia sẻ mục tiêu lớn nhất sau khi đi làm chính là mua được một căn nhà khang trang để mẹ có cuộc sống ổn định hơn. Hiện tại, tình trạng của mẹ Thuỳ Tiên cũng như số phận căn nhà này nhận được sự quan tâm. Vào khoảng tháng 4/2026, mẹ Thùy Tiên xuất hiện trở lại với một đoạn clip ngắn trên trang cá nhân. Điều khiến cư dân mạng bàn tán không phải nội dung video mà là không gian phía sau. So với căn nhà quen thuộc từng nhiều lần xuất hiện trước đó, bối cảnh lần này nhỏ gọn và giản dị hơn hẳn, làm dấy lên nghi vấn bà đã chuyển sang nơi ở khác.

Mẹ của Hoa hậu Thuỳ Tiên đã dọn ra sinh sống trong căn nhà nhỏ và giản dị hơn

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng thẳng thắn đặt câu hỏi liệu có phải mẹ Thùy Tiên đang chuyển ra thuê phòng trọ sinh sống. Trước những thắc mắc này, bà thừa nhận đã cho thuê căn nhà con gái mua tặng: "Mình cho thuê rồi bạn". Chỉ vỏn vẹn một câu trả lời nhưng đủ giải đáp điều mà nhiều người tò mò suốt thời gian qua.

Thông tin căn nhà được cho thuê nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Không ít cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm và cho rằng đây có thể chỉ là một lựa chọn về tài chính hoặc cách sắp xếp cuộc sống phù hợp ở thời điểm hiện tại, thay vì vội đưa ra những suy diễn khác.

Bà cho biết đã cho thuê căn nhà con gái từng mua tặng

Cuộc sống hiện tại của mẹ Thuỳ Tiên

Thuỳ Tiên từng chia sẻ bố mẹ cô không hạnh phúc, cô được gia đình nội nuôi dưỡng từ nhỏ. Tuy nhiên, Thuỳ Tiên vẫn được cả bố và mẹ dành sự quan tâm, yêu thương. Bố mẹ Thuỳ Tiên vẫn thường xuất hiện cùng nhau trong những sự kiện quan trọng của con. Khi Thuỳ Tiên gặp biến cố, gia đình cô cũng hạn chế sử dụng mạng xã hội. Lần gần nhất mẹ Thuỳ Tiên lộ diện là tại phiên toà xét xử con gái.

Vào đầu tháng 1/2026, mẹ Thuỳ Tiên bất ngờ bật livestream trên trang cá nhân để bán hàng tiếp thị liên kết. Bà cho biết ban đầu có cảm giác hồi hộp, khó thở khi trở lại công việc này nhưng sau đó đã ổn định lại. Mẹ Thuỳ Tiên ngồi trong không gian hẹp, giới thiệu từng món hàng mình đang trải nghiệm dùng thấy tốt, sau đó gắn giỏ hàng để người xem livestream có thể mua. Dù từng có kinh nghiệm làm công việc này nhưng mẹ Thuỳ Tiên nhiều lần ấp úng, lúng túng vì lý do không biết phải nói gì.

Dù gia đình không hạnh phúc nhưng Thuỳ Tiên vẫn dành sự quan tâm, hiếu thuận cho cả bố và mẹ

Livestream của mẹ Thuỳ Tiên kéo dài vài tiếng, hút hàng trăm đến vài nghìn người xem trực tiếp. Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận tư vấn mua hàng thì nhiều người hỏi thăm về tình trạng của Thuỳ Tiên. Mẹ của Thuỳ Tiên chỉ im lặng bỏ qua những bình luận trên, tập trung vào việc buôn bán. Bà lặp đi lặp lại 1 câu nói: "Cảm ơn mọi người đã hỏi thăm, mình chỉ livestream bán hàng thôi chứ không nói chuyện ngoài lề".

Đến cuối tháng 1/2026, mẹ Thuỳ Tiên chia sẻ: "Tôi nói thật là ngày mai tôi sẽ đi một thời gian, tôi sẽ không livestream, không gặp mọi người và mọi người sẽ không thấy tôi bất kì ở đâu hết. Có thể là 2,3 hoặc 5 tháng hoặc đến khi nào bé Tiên trở về. Tôi không phải đi chùa nhưng sẽ ẩn náu một thời gian".

Thuỳ Tiên đang trong thời gian thi hành án, mọi diễn biến liên quan đều gây chú ý

Ảnh: FBNV