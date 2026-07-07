Thuỳ Tiên và Trương Ngọc Ánh chung số phận

Trước khi dính đến pháp luật, Thuỳ Tiên và Trương Ngọc Ánh từng là những cái tên đình đám trong lĩnh vực mà mình theo đuổi.

Thuỳ Tiên và Trương Ngọc Ánh bị AI thay thế

Có lẽ chưa bao giờ điện ảnh Việt chứng kiến nhiều trường hợp "đổi vai bất đắc dĩ" như thời gian qua. Tại buổi công chiếu đầu tiên tại DANAFF hôm 1/7, bộ phim Chiếc Kén nhận được nhiều sự chú ý khi sử dụng công nghệ để thay thế hình ảnh Trương Ngọc Ánh trong phim. Được biết, nhân vật của nữ diễn viên đã được ekip xử lý bằng công nghệ AI, CGI và ADR (lồng tiếng hậu kỳ) ở nhiều phân đoạn.

Không chỉ giữ vai trò đồng sản xuất, Trương Ngọc Ánh còn đảm nhận nhân vật mẹ của Daniel - một vai diễn có thời lượng không nhiều nhưng được xem là mắt xích quan trọng, góp phần lý giải những tổn thương tâm lý và ký ức ám ảnh của nhân vật chính.

Trương Ngọc Ánh bị xoá khỏi phim Chiếc Kén sau bê bối

Trương Ngọc Ánh không phải là trường hợp đầu tiên bị xoá khỏi phim bởi công nghệ AI. Trước đó, Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng từng có cái kết tương tự với Chốt Đơn . Sau khi bị khởi tố, ekip phim quyết định không để bộ phim "đắp chiếu" mà ứng dụng AI để thay thế hình ảnh của cô trong toàn bộ tác phẩm.

Thuỳ Tiên trong Chốt Đơn cũng nhận chung cái kết giống Trương Ngọc Ánh

Từng là những ngôi sao ở đỉnh cao sự nghiệp

Nếu nhìn lại hành trình trước khi vướng vào vòng lao lý, Thuỳ Tiên và Trương Ngọc Ánh đều là những cái tên có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực của mình.

Thuỳ Tiên bước lên đỉnh cao danh vọng sau khi đăng quang Miss Grand International 2021. Chiến thắng giúp cô trở thành một trong những hoa hậu Việt Nam có sức hút mạnh nhất trên thị trường quảng cáo, liên tục góp mặt trong các chương trình truyền hình, sự kiện lớn và nhiều dự án điện ảnh. Chốt Đơn cũng được xem là một trong những bước đi đáng chú ý của Thuỳ Tiên trên hành trình lấn sân diễn xuất.

Thuỳ Tiên từng là một trong những nàng hậu được săn đón bậc nhất giới giải trí

Trong khi đó, Trương Ngọc Ánh là một trong những "chị đại" của điện ảnh Việt. Không chỉ thành công với vai trò diễn viên qua loạt phim như Đồng Tiền Xương Máu, Hương Ga, Áo Lụa Hà Đông..., cô còn là nhà sản xuất đứng sau nhiều dự án lớn. Hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Trương Ngọc Ánh luôn được xem là gương mặt bảo chứng về tên tuổi lẫn kinh nghiệm.

Một người là hoa hậu đình đám của thế hệ mới, một người là ngôi sao kỳ cựu của điện ảnh Việt. Dù ở hai giai đoạn khác nhau, cả hai đều từng sở hữu sự nghiệp khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trương Ngọc Ánh là "chị đại" Vbiz, thành công ở nhiều lĩnh vực

Từ hào quang đến vòng lao lý

Từ những người có hào quang, Thuỳ Tiên và Trương Ngọc Ánh ngã ngựa vì những hành vi vi phạm pháp luật.

Đầu tháng 4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) bắt tạm giam Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs cùng hai người khác về tội Lừa dối khách hàng. Đến tháng 5/2025, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Theo điều tra, Thùy Tiên biết rõ sản phẩm kẹo rau củ Kera có hàm lượng chất xơ rất thấp (chỉ 0,935%) và không rõ nguyên liệu sản xuất cụ thể, nhưng vẫn tham gia quảng bá. Đến tháng 2/2025, Thùy Tiên chủ động đề nghị chuyển đổi vai trò từ cổ đông sang người hợp tác quảng bá.

Trước phiên toà xét xử sơ thẩm, Thuỳ Tiên đã chủ động nhờ gia đình, cụ thể là bố, nộp tiền khắc phục hậu quả. Cụ thể, liên quan đến vụ việc này, Thùy Tiên đề nghị bố ruột nộp 3,2 tỷ đồng, Nguyễn Thị Thái Hằng nộp hơn 2,1 tỷ đồng, Phạm Quang Linh nộp 1,2 tỷ đồng, Lê Tuấn Linh nộp 600 triệu đồng và Lê Thành Công nộp 1,6 tỷ đồng. Sau phiên toà xét xử ngày 19/11, TAND TP HCM đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) 2 năm tù cùng về tội "Lừa dối khách hàng". Các bị cáo đều bị phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng.

Luật sư bào chữa cho Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên cho biết cô không nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Thuỳ Tiên bị phạt 2 năm tù cùng về tội "Lừa dối khách hàng"

Tháng 10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trương Ngọc Ánh để điều tra sai phạm từ năm 2007.

Nữ diễn viên bị điều tra tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo Điều 175 Bộ luật Hình sự, trong thời gian cô giữ chức Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng.

Theo hồ sơ điều tra, công ty do Trương Ngọc Ánh điều hành thành lập từ năm 2007, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư bất động sản. Từ năm 2007-2009, công ty kêu gọi ông P.G.M, quốc tịch Ireland, góp vốn tổng cộng 9,1 triệu USD (khoảng 149 tỷ đồng) vào hai dự án tại TPHCM, trong đó có tòa nhà Indochine ở đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Tuy nhiên, trước khi ký kết hợp đồng đầu tư, bà Ánh và một người khác đứng tên cá nhân mua lại khu đất của dự án với giá trị thực khoảng 7.917 lượng vàng, nhưng sổ sách công ty ghi hơn 12.917 lượng, chênh lệch khoảng 5.000 lượng vàng. Cơ quan điều tra xác định đây là hành vi nâng khống giá trị tài sản nhằm chiếm đoạt phần chênh lệch từ nguồn vốn góp của đối tác nước ngoài.

Quá trình điều tra cũng cho thấy Trương Ngọc Ánh chỉ đạo kế toán lập bút toán khống, chỉnh sửa sổ sách, tạo chứng từ giả về việc thanh toán đủ 4.458 lượng vàng cho bên bán đất, trong khi thực tế mới chi 3.000 lượng. Khoản chênh lệch được Trương Ngọc Ánh sử dụng cho mục đích cá nhân mà không thông qua Hội đồng quản trị hay báo cáo cổ đông.

Trong giai đoạn UBND TPHCM ban hành quyết định thu hồi khu đất dự án Indochine năm 2007 để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, thành phố bồi thường hơn 26 tỷ đồng cho bốn hộ dân. Sau khi nhận tiền, các hộ dân đã hoàn trả số tiền này cho Trương Ngọc Ánh và cộng sự là người đứng tên mua bán. Cơ quan điều tra xác định nữ diễn viên chỉ hoàn trả 3 tỷ đồng, còn hơn 10 tỷ đồng được sử dụng cá nhân, không báo cáo hội đồng quản trị.

Trương Ngọc Ánh bị khởi tố vì hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"

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