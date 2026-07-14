Lóa mắt dàn sao tề tựu trên khán đài Wimbledon: "Thiên nga Úc" rạng rỡ bên bà trùm thời trang, Tom Hiddleston - Liam Hemsworth bảnh hết chỗ chê

Khu Royal Box được thành viên Hoàng gia Anh bảo trợ nên đây đã trở thành nơi lý tưởng để thể hiện đẳng cấp xã hội của các ngôi sao như Jennifer Lopez, Tom Hiddleston, Lily Collins, Nicole Kidman, Anna Wintour...
Bên cạnh bầu không khí nóng bỏng của World Cup 2026, giải quần vợt Wimbledon cũng hot không kém. Trong trận chung kết ở London, Anh vào ngày 13/7, tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner đã xuất sắc giành chiến thắng cuối cùng.
Không chỉ chú ý đến diễn biến dưới sân, netizen còn chú ý đến cả "đại hội sao" tề tựu trên khu khán đài VIP Royal Box. Khu Royal Box được thành viên Hoàng gia Anh bảo trợ nên đây đã trở thành nơi lý tưởng để thể hiện đẳng cấp xã hội. Quả thật, những cái tên như Jennifer Lopez, Tom Hiddleston, Lily Collins, Nicole Kidman, Anna Wintour... đã khuấy động bầu không khí trên khán đài trở nên nóng bỏng không khác gì dưới sân.