Lóa mắt dàn sao tề tựu trên khán đài Wimbledon: "Thiên nga Úc" rạng rỡ bên bà trùm thời trang, Tom Hiddleston - Liam Hemsworth bảnh hết chỗ chê

Khu Royal Box được thành viên Hoàng gia Anh bảo trợ nên đây đã trở thành nơi lý tưởng để thể hiện đẳng cấp xã hội của các ngôi sao như Jennifer Lopez, Tom Hiddleston, Lily Collins, Nicole Kidman, Anna Wintour...

Bên cạnh bầu không khí nóng bỏng của World Cup 2026, giải quần vợt Wimbledon cũng hot không kém. Trong trận chung kết ở London, Anh vào ngày 13/7, tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner đã xuất sắc giành chiến thắng cuối cùng.

Không chỉ chú ý đến diễn biến dưới sân, netizen còn chú ý đến cả "đại hội sao" tề tựu trên khu khán đài VIP Royal Box. Khu Royal Box được thành viên Hoàng gia Anh bảo trợ nên đây đã trở thành nơi lý tưởng để thể hiện đẳng cấp xã hội. Quả thật, những cái tên như Jennifer Lopez, Tom Hiddleston, Lily Collins, Nicole Kidman, Anna Wintour... đã khuấy động bầu không khí trên khán đài trở nên nóng bỏng không khác gì dưới sân.

Khu Royal Box đông nghịt các ngôi sao Âu Mỹ đến xem chung kết Wimbledon. Ảnh: WireImage

Jennifer Lopez và Tom Hiddleston tay bắt mặt mừng. Ảnh: WireImage

Jennifer Lopez vừa gợi cảm vừa thanh lịch, còn tài tử Loki diện vest sọc lịch lãm. Ảnh: WireImage

"Thiên nga Úc" Nicole Kidman vẫn xinh đẹp và rạng rỡ sau vụ ly hôn Keith Urban. Ảnh: PA Wire

Nữ diễn viên diện đồ thanh lịch, hội ngộ bà trùm thời trang Anna Wintour. Ảnh: PA Wire

Bộ đôi trò chuyện rôm rả trên khán đài VIP. Ảnh: PA Wire

Nữ diễn viên người Mỹ Sienna Miller xuất hiện với trang phục mùa hè thoải mái nhưng vẫn rất thanh lịch, đậm tinh thần Anh quốc. Ảnh: WireImage

Sienna Miller ngồi cạnh Nicole Kidman và Anna Wintour. Ảnh: PA Wire

Đều đã ở độ tuổi trung niên nhưng nhan sắc 2 mỹ nhân màn ảnh vẫn rất mặn mà, quyến rũ. Ảnh: Shutterstock

Bà trùm thời trang Anna Wintour toát lên vẻ quyền lực. Ảnh: Facebook

Nam diễn viên đình đám Hollywood Liam Hemsworth điển trai hết chỗ chê. Ảnh: Facebook

Mỹ nhân Emily in Paris - Lily Collins nổi bật với trang phục xanh coban. Ảnh: Facebook

Raye - chủ nhân bản hit Where Is My Husband? Ảnh: Facebook

Tài tử 60 tuổi người Mỹ Ben Stiller. Ảnh: Facebook

DJ Hàn - Đức Peggy Gou. Ảnh: Facebook