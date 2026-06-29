Midu và chồng thiếu gia "đám cưới lần nữa": Minh Đạt quá bảnh ôm hôn vợ liên tục, Jun Vũ và dàn sao góp vui

Midu và Minh Đạt tổ chức tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới không khác gì hôn lễ.

Đúng dịp kỷ niệm 2 năm về chung một nhà, Midu và ông xã Minh Đạt đã tổ chức một buổi tiệc ấm cúng nhưng được đầu tư chỉn chu khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Chỉ nhìn qua những hình ảnh được chia sẻ, không ít netizen còn tưởng cặp đôi đang tổ chức thêm một đám cưới bởi không gian được trang hoàng lộng lẫy, ngập tràn sắc đỏ và hồng lãng mạn.

Không gian buổi tiệc cũng được đầu tư công phu với backdrop mang tông đỏ - hồng nổi bật, điểm xuyết bởi hàng nghìn bông hoa tươi cùng monogram "MD" - viết tắt tên Midu và Minh Đạt. Từ cách bài trí cho đến ánh sáng, mọi chi tiết đều mang đậm không khí của một lễ cưới sang trọng, khiến nhiều người thích thú ví đây là "đám cưới version 2" của cặp đôi.

Không gian tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới của Midu và Minh Đạt

Điểm gây chú ý nhất chính là visual của hai nhân vật chính. Midu ban đầu diện chiếc váy hồng bồng bềnh và sau đó thay chiếc đầm trắng thanh lịch để đón khách. Trong khi Minh Đạt lịch lãm với bộ tuxedo đen.

Cả hai liên tục dành cho nhau những ánh mắt tình tứ, lúc nắm tay, khi ôm eo sát rạt rồi trao nhau những cái hôn ngọt ngào. Trong từng khung hình, cặp đôi gần như không rời mắt khỏi đối phương, tạo nên bầu không khí lãng mạn chẳng khác nào đang chụp ảnh cưới thêm một lần nữa.

Ngày vui của Midu và Minh Đạt còn có sự góp mặt của đông đảo bạn bè thân thiết trong làng giải trí. Nhiều nghệ sĩ như Phạm Hồng Phước, Võ Hạ Trâm, Dương Hoàng Yến, Jun Vũ, Trần Anh Huy... đều diện trang phục chỉn chu, xúng xính đến chung vui và gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. Những khoảnh khắc hội ngộ của dàn sao cũng nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Dàn khách mời tham dự buổi tiệc vui của vợ chồng Midu

Midu và ông xã tình tứ khiến dân tình qua màn hình còn phải ghen tị

Tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới được đầu tư không khác gì hôn lễ mới toanh của cặp đôi

Tháng 6/2024, Midu chính thức lên xe hoa với doanh nhân Minh Đạt - thiếu gia của một tập đoàn nhựa có tiếng. Trước khi về chung một nhà, cặp đôi đã có khoảng 3 năm hẹn hò kín tiếng.

Chồng của Midu là thiếu gia Minh Đạt. Anh là con trai của ông Trần Duy Hy - Tổng giám đốc công ty nhựa Duy Tân. Trần Minh Đạt tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California, Mỹ. Hiện anh là giám đốc vận hành của công ty Plascene - chi nhánh của nhựa Duy Tân.

Anh tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California, Mỹ. Hiện anh là giám đốc vận hành của công ty Plascene - chi nhánh của nhựa Duy Tân. Không chỉ sở hữu ngoại hình điển trai, phong thái lịch lãm, Minh Đạt còn được nhận xét có tính cách điềm đạm và luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho vợ.

Midu từng chia sẻ về cuộc sống hôn nhân: "Yêu thương không đến từ những điều hoàn hảo. Nó đến từ những giây phút mình cứ sống và cứ yêu thôi... Như tặng nhau một bó hoa, hôn nhau vào buổi sáng, nắm tay nhau cùng đi dạo... Có những hạnh phúc sẽ đến từ những việc rất nhỏ, rất đời thường như thế. Thế nên, đâu cần phải áp lực hoàn hảo mới được yêu, đơn giản hãy là chính mình - thoải mái, chill chill và yêu thôi".