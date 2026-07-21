Bệnh mãn tính của IU trở nặng, nữ ca sĩ thông báo huỷ loạt lịch trình

Công chúng không thể tin được rằng cũng có ngày IU lâm vào tình cảnh thê thảm như thế này.

Sáng 21/7, tờ Seoul Shinmun đưa tin, “em gái quốc dân” IU vừa bất ngờ thông báo tin dữ tới người hâm mộ. Theo đó, tình trạng căn bệnh mãn tính của nữ ca sĩ 9X đình đám bất ngờ trở nên tồi tệ hơn trước, buộc nữ ca sĩ phải huỷ bỏ nhiều lịch trình đã lên kế hoạch từ trước.

Trên 1 nền tảng dành cho người hâm mộ, IU vừa bất ngờ thông báo sẽ hủy bỏ buổi hòa nhạc dự kiến diễn ra vào tháng 9 tại Goyang, đồng thời hoãn phát hành album mới. Được biết, các triệu chứng của hội chứng vòi nhĩ mở bất thường mà cô gặp phải bỗng ngày càng trở nặng, khiến nữ ngôi sao phải hủy lịch trình khẩn cấp.

Trong bài đăng mới nhất, IU tâm sự: “Các triệu chứng của hội chứng vòi nhĩ mở bất thường mà tôi gặp phải bỗng trở nên nghiêm trọng hơn rồi. Tôi tự hỏi liệu có phải do mình đã ép bản thân phải làm việc quá sức và thiếu quan tâm tới tình trạng sức khỏe trong suốt những năm qua hay không. Gần đây, các triệu chứng của căn bệnh nói trên tiếp tục xuất hiện cả ngày lẫn đêm trong thời gian dài, và tôi liên tục cảm thấy khó khăn để trở lại trạng thái bình thường khi hát. Vì các buổi hòa nhạc đòi hỏi phải vận động nhiều, khiến tôi đổ mồ hôi liên tục. Vậy nên, các chuyên gia sức khỏe đã khuyên tôi không nên tiếp tục thực hiện concert vào lúc này. Tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì không thể giữ đúng lời hứa về việc tổ chức buổi hòa nhạc. Tôi xin lỗi vì cứ có cảm giác giống như mình đã làm hỏng khoảng thời gian tốt đẹp trong nửa cuối năm nay của mọi người”.

IU đột ngột hủy lịch trình vì căn bệnh mãn tính tiến triển xấu. Ảnh: Naver

IU cho biết thêm, cô cũng quyết định hoãn phát hành album sắp tới vì tình trạng sức khỏe không cho phép. “Vì các hoạt động quảng bá cho album phòng thu mới có liên quan tới lịch trình concert, cho nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải hoãn luôn ngày phát hành album. Tôi sẽ cố gắng hết sức để trở lại với 1 album mới chỉn chu và tiếp tục tổ chức các buổi biểu diễn trong thời gian sớm nhất có thể. Xin mọi người hãy kiên nhẫn đợi thêm 1 chút nữa nhé”.

Người hâm mộ hy vọng IU sẽ sớm hồi phục sức khỏe. Ảnh: X

Động thái mới đây của IU gây xôn xao bàn tán âu cũng là bởi cô vừa mới xác nhận chia tay tài tử Lee Jong Suk. Trước đó, trong sáng 10/7, tờ Dispatch đưa tin phía IU - Lee Jong Suk xác nhận rằng cặp sao hàng đầu xứ Hàn đã cho nhau lối đi riêng sau 4 năm hẹn hò hạnh phúc. Dù đã không còn bên nhau, họ vẫn giữ mối quan hệ tiền bối - hậu bối thân thiết. Nguyên nhân là do lịch trình bận rộn khiến họ khó duy trì mối quan hệ.

1 nguồn tin thân cận với cặp sao cho biết: “IU và Lee Jong Suk đều quá bận rộn. Thời gian họ gặp nhau càng ngày càng ít nên cuối cùng, cả 2 quyết định đường ai nấy đi”. Hiện, 2 nghệ sĩ đều bận rộn phát triển sự nghiệp cá nhân. Lee Jong Suk đang chuẩn bị ra mắt bộ phim The Remarried Empress. Anh cũng đã xác nhận tham gia dự án chuyển thể từ tiểu thuyết mạng nổi tiếng Lee Seop’s Love. Trong khi đó, IU vừa hoàn thành quá trình ghi hình bộ phim truyền hình Perfect Crown của MBC và đang tập trung chuẩn bị cho album mới.

Thông tin IU và Lee Jong Suk tan vỡ gây chấn động showbiz châu Á. Trên MXH, người hâm mộ không khỏi tiếc nuối cho chuyện tình đẹp kéo dài nhiều năm qua của cặp sao.

IU - Lee Jong Suk công khai “đường ai nấy đi” cách đây không lâu. Ảnh: X

Còn nhớ vào ngày 31/12/2022, Dispatch bất ngờ tung loạt ảnh 2 ngôi sao hàng đầu xứ Hàn hẹn hò ở Nhật Bản. Trước khi tiến đến mối quan hệ yêu đương, “em gái quốc dân” và nam diễn viên đình đám đã duy trì tình bạn thân thiết hơn 10 năm. Tình cảm của cặp đôi nhận được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè. IU còn từng đến hát trong đám cưới của em trai Lee Jong Suk trước cả thời điểm 2 nghệ sĩ công khai mối quan hệ hẹn hò. Ấy vậy mà giờ đây 2 ngôi sao cuối cùng lại chọn cách đặt dấu chấm hết cho chuyện tình của mình trong sự ngỡ ngàng từ công chúng.

Dispatch tung ảnh cặp đôi hẹn hò cách đây 4 năm. Ảnh: Dispatch

Nguồn: Koreaboo