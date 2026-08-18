Cuộc sống của nam diễn viễn hàng đầu Việt Nam công khai nợ 20 tỷ

Dù hiện tại vẫn chưa trả hết tiền nợ nhưng nam diễn viên hàng đầu Việt Nam sống lạc quan. Anh cũng bày tỏ sự biết ơn với các vợ cũ của mình.

Xuất thân từ một gia đình làm nông nghiệp tại Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, Quách Ngọc Ngoan sở hữu chiều cao lý tưởng 1m85 và vẻ ngoài vô cùng lãng tử. Nhờ nền tảng được đào tạo chính quy tại Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, anh nhanh chóng khẳng định thực lực qua hàng loạt tác phẩm điện ảnh đầu tư lớn như Long thành cầm giả ca, Khát vọng Thăng Long hay Người bất tử.

Đỉnh cao sự nghiệp của anh được đánh dấu bằng giải thưởng "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 và giải Mai Vàng. Bên cạnh diễn xuất, anh còn bộc lộ tài năng ca hát khi xuất sắc giành ngôi vị Quán quân cuộc thi Tình Bolero 2020.

Khi sự nghiệp và cuộc sống đang ở giai đoạn ổn định, Quách Ngọc Ngoan bất ngờ khiến công chúng bất ngờ vào tháng 4/2023 khi công khai biến cố vỡ nợ hơn 20 tỷ đồng. Nguyên nhân cốt lõi bắt nguồn từ việc anh dồn vốn đầu tư lớn vào mô hình trang trại nông nghiệp tại quê nhà Cà Mau, bao gồm nuôi chồn hương, làm ao tôm và trồng cây.

Sự bùng phát của đại dịch COVID-19 làm dòng tiền bị tắc nghẽn, đẩy dự án vào cảnh thua lỗ nặng nề và khiến anh rơi vào khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Giai đoạn đó, nam diễn viên rơi vào bế tắc, stress nặng đến mức phải "ẩn mình", tạm rời xa showbiz hơn một năm để làm thêm nhiều công việc nhằm trang trải cuộc sống và tìm cách xoay xở dòng tiền.

Đời tư của nam tài tử cũng gắn liền với những mối tình dang dở. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ với diễn viên Lê Phương, anh gắn bó nhiều năm với nữ đại gia hơn 9 tuổi và có thêm một cô con gái trước khi đường ai nấy đi. Dù trải qua nhiều thăng trầm và chịu không ít điều tiếng từ dư luận, Quách Ngọc Ngoan khi nhìn lại quá khứ luôn giữ một thái độ vô cùng văn minh.

Anh khẳng định bản thân luôn trân trọng và biết ơn sâu sắc những người vợ cũ bởi họ là những người phụ nữ tuyệt vời và là mẹ của các con anh.

"Tôi biết ơn tất cả các vợ cũ của mình vì dù gì cũng từng có thời gian gắn kết, cùng có con với nhau", nam diễn viên chia sẻ trên tờ Ngôi sao.

Bước qua giông bão, Quách Ngọc Ngoan ở tuổi ngoài 40 đang có sự trở lại vô cùng mạnh mẽ với nghệ thuật. Anh tích cực hoạt động trên phim trường và liên tiếp phủ sóng trong nhiều dự án điện ảnh lớn nhỏ như Trái tim què quặt, Thiên đường máu, Báu vật trời cho... và sắp tới là Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh.

Theo Thanh niên đưa tin, dù khoản nợ 20 tỷ đồng vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, anh may mắn được các chủ nợ thông cảm, tạo điều kiện để làm việc và chi trả dần dần. Về cuộc sống riêng tư, nam diễn viên hiện lựa chọn cuộc sống độc thân, khép kín và chưa mở lòng yêu ai. Khi không có lịch quay, anh chọn cách sống "chậm và lắng", thường xuyên tập gym, đọc sách hoặc trở về quê nhà Cà Mau để tận hưởng không gian yên bình, nuôi dưỡng lại năng lượng tích cực cho hành trình phía trước.