Phượng Chanel là ai?

Dù không hoạt động nghệ thuật nhưng cái tên Phượng Chanel vẫn được nhiều người biết đến.

Mới đây, doanh nhân Phượng Chanel bất ngờ được cư dân mạng nhắc đến nhiều trên các diễn đàn mạng xã hội. Dù không hoạt động trong làng giải trí, cô vẫn là gương mặt quen thuộc với khán giả vì những màn khoe đồ hiệu và chuyện tình nhiều sóng gió với diễn viên Quách Ngọc Ngoan.

Phượng Chanel tên thật là Trương Thị Phượng, sinh năm 1977, quê Thanh Hóa. Biệt danh "Phượng Chanel" xuất phát từ niềm yêu thích đặc biệt của cô dành cho thương hiệu thời trang Chanel. Trong nhiều năm, nữ doanh nhân thường xuyên xuất hiện với những bộ trang phục, túi xách và phụ kiện hàng hiệu có giá trị lớn.

Phượng Chanel thường xuyên xuất hiện cùng các món đồ hiệu

Trong quá khứ, Phượng Chanel từng là học sinh chuyên Lý của Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa). Sau đó, cô lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh và gặt hái nhiều thành công với bất động sản, nghỉ dưỡng cùng nhiều dự án đầu tư khác. Không chỉ kinh doanh, Phượng Chanel còn từng đầu tư vào lĩnh vực giải trí, tham gia tổ chức nhiều sự kiện và đảm nhận vai trò điều hành tại một số doanh nghiệp hoạt động trong ngành này. Chính vì thế, cô có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và thường xuyên góp mặt tại các sự kiện lớn của showbiz Việt.

Nữ doanh nhân tham gia nhiều sự kiện showbiz, có mối quan hệ thân thiết với giới nghệ sĩ

Bên cạnh sự nghiệp kinh doanh, Phượng Chanel còn được công chúng biết đến rộng rãi qua chuyện tình với diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Năm 2015, cả hai công khai hẹn hò và nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi gây bàn tán. Thời điểm ấy, chuyện tình của họ từng vấp phải không ít ý kiến trái chiều bởi sự chênh lệch tuổi tác cũng như khoảng cách về xuất thân.

Bất chấp dư luận, Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan vẫn đồng hành cùng nhau trong nhiều năm. Nam diễn viên thậm chí từng gây chú ý khi xăm chân dung bạn gái lên ngực để thể hiện tình cảm. Đến năm 2020, Quách Ngọc Ngoan cho biết cả hai đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn và chào đón con gái đầu lòng. Tuy nhiên, sau hơn 6 năm gắn bó, chuyện tình này đi đến hồi kết. Tháng 4/2021, Phượng Chanel xác nhận cả hai đã chia tay.

Phượng Chanel từng có thời gian công khai yêu Quách Ngọc Ngoan nhưng hiện cả hai đã chia tay

Sau khi khép lại mối quan hệ với Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel gần như rút khỏi những ồn ào của showbiz. Nữ doanh nhân lựa chọn cuộc sống kín tiếng, dành nhiều thời gian cho công việc và chăm sóc các con. Cô cũng từng chia sẻ bản thân vẫn tin vào tình yêu và không khép lòng trước cơ hội tìm kiếm một hạnh phúc mới trong tương lai.

Trong dịp sinh nhật hồi tháng 1/2025, Phượng Chanel bày tỏ sự xúc động khi nhận thư từ các con: "Tôi rất hạnh phúc vì các con ngoan ngoãn, luôn phấn đấu học tập tốt và giàu lòng trắc ẩn, sẵn lòng san sẻ yêu thương, biết quan tâm tới mọi người".

Sau chia tay, Phượng Chanel kín tiếng hơn trong chuyện đời tư

Ảnh: FBNV