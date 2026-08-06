Cơ quan chức năng vào cuộc vụ con trai 6 tuổi của Chị Đẹp bị đổ chất lạ lên đầu trong rạp phim

Công chúng chú ý trước những tình tiết trong vụ việc đau lòng liên quan tới quý tử nhà Chị Đẹp Đạp Gió.

Hoa hậu Trần Khải Lâm là 1 trong số 33 Chị Đẹp tham gia chương trình Đạp Gió 2026 (hay còn gọi là Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng). Trong sáng 6/8, tờ 163 đưa tin, Trần Khải Lâm và con trai mới đây đã gặp phải 1 sự việc đau lòng khi tới rạp chiếu thưởng thức siêu phẩm đang gây sốt toàn cầu Người Nhện: Khởi Đầu Mới. Theo đó, con trai 6 tuổi của cô vừa bị 1 người phụ nữ đổ chất lỏng lạ lên đầu, sự cố ngoài ý muốn này đã khiến cậu bé hoảng sợ.

Theo nguồn tin ban đầu, hành vi của người phụ nữ xuất phát từ mâu thuẫn giữa cô này và mẹ con Trần Khải Lâm. Trong thời gian xem phim, cậu con trai 6 tuổi của Chị Đẹp Đap Gió vì quá phấn khích nên đã la hét, thậm chí còn đá vào lưng ghế của người phụ nữ nói trên. Trần Khải Lâm ngay sau đó đã gửi lời xin lỗi đến người này. Thế nhưng sau khi bộ phim kết thúc, người phụ nữ đó đột nhiên hất chất lỏng lạ lên đầu cậu con trai 6 tuổi nhà Trần Khải Lâm rồi nhanh chóng bỏ đi. Theo lời 1 nhân chứng, chất lỏng này nhiều khả năng là kem.

Sau khi tham khảo ý kiến từ mọi người xung quanh, Trần Khải Lâm đã đến đồn cảnh sát trình báo sự việc. Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) hiện xác định đây là vụ tấn công không gây ra thương tích nghiêm trọng. Nhưng họ vẫn đang gấp rút tiến hành điều tra vì có liên quan tới trẻ nhỏ. Trong diễn biến mới nhất, cơ quan chức năng cho biết đang tìm kiếm 1 người phụ nữ mang quốc tịch Trung Quốc vì liên quan tới vụ việc.

Con trai Trần Khải Lâm bất ngờ bị tấn công bằng chất lỏng lạ ở rạp phim mới đây. Ảnh: Sohu

Tới chiều 5/8 khi tham gia 1 hoạt động tuyên truyền, Trần Khải Lâm đã lần đầu lên tiếng phản hồi về thông tin con trai cô bị người lạ tấn công. Chị Đẹp Đạp Gió cho biết với tư cách 1 phụ huynh, cô cần có trách nhiệm quản lý cũng như bảo vệ con cái.

Trước thông tin cho rằng con trai cô gây ồn ào trong rạp làm ảnh hưởng đến người khác, Trần Khải Lâm nhấn mạnh, cô sẽ nhìn nhận lại sự việc và kiểm điểm bản thân sâu sắc. Nàng Hoa hậu nức tiếng cũng khẳng định, lúc ở trong rạp không có ai phàn nàn trực tiếp với cô. Dù vậy, cô vẫn gửi lời xin lỗi: “Lúc đó, mọi người đang tận hưởng bộ phim. Tôi cho rằng trẻ em chắc chắn sẽ không kìm được mà la lên phấn khích ở những phân cảnh đặc sắc. Nhưng nếu con trai tôi thực sự đã gây ra phiền toái cho những khán giả khác thì cho tôi gửi lời xin lỗi. Bản thân tôi cũng nhận thấy rằng mình cần phải làm tốt hơn nữa, và đã nhắc nhở các con chú ý đến những hành vi ứng xử của mình khi ra ngoài trong tương lai. Nếu hành động của con trai tôi trong rạp thực sự làm ảnh hưởng đến người khác, sau này khi ra ngoài tôi sẽ nhắc nhở để bé không gây ồn ào ở nơi công cộng nữa”.

Song song với đó, nàng hậu họ Trần cũng chỉ trích hành vi tấn công nhắm vào trẻ nhỏ: “Nhưng dù sao thì hành vi tấn công như vậy thực sự đã gây ra tổn thương rất lớn đối với con trẻ. Nếu có thể thì tôi mong mọi người đừng tiếp tục bàn tán về vụ việc này nữa. Hy vọng mọi người có thể bao dung hơn với các bé”. Được biết, sau sự cố ngoài ý muốn, cậu con trai 6 tuổi của Trần Khải Lâm đã rơi vào trạng thái hoảng sợ vì không hiểu lý do gì đã khiến mình bị tấn công bằng chất lỏng lạ. Khi trở về nhà, Trần Khải Lâm đã cố gắng giải thích mọi chuyện và giúp con trai ổn định lại tâm lý.

Trần Khải Lâm vừa chính thức lên tiếng về vụ việc con trai bị đổ chất lạ lên đầu. Ảnh: 163

Trần Khải Lâm sinh năm 1991, bước chân vào showbiz sau khi đăng quang Hoa hậu Hong Kong 2013. Với vẻ đẹp sang trọng và thanh lịch, cô được công chúng gọi là “Tiểu Lý Gia Hân”. Trần Khải Lâm từng là cái tên được đài truyền hình TVB o bế, cho đóng chính trong nhiều phim truyền hình giờ vàng như Cự Luân 2, Chuyện 4 Nàng Luật Sư, Võ Lâm Phục Sinh, Những Kẻ Ba Hoa, Phi Hổ Cực Chiến... Tuy nhiên, vì kỹ năng diễn xuất yếu kém, Trần Khải Lâm hứng vô số chỉ trích và bị xem là “bình hoa di động” của màn ảnh xứ Hương Cảng.

Về sau, do bị cười nhạo và chế giễu quá nhiều, Trần Khải Lâm quyết định từ bỏ diễn xuất. Cô rẽ hướng làm KOL quảng cáo cho các nhãn hàng, tự kinh doanh mỹ phẩm, làm nhà sản xuất chương trình truyền hình.

Theo tờ HK01, Trần Khải Lâm vốn là “thiên kim tiểu thư” trong gia đình tài phiệt, sống sung túc từ nhỏ nên cũng không cần bám víu hào quang showbiz để kiếm tiền. Trần Quế Tường - cha của Trần Khải Lâm - là đại gia trong ngành dầu mỏ, bất động sản. Hoa hậu này lại là “con gái rượu” và được thừa kế khối tài sản hơn 1,5 tỷ HKD (4.800 tỷ đồng) từ người cha doanh nhân.

Nàng hậu sớm bỏ diễn xuất vì bị chê bai thậm tệ. Ảnh: Sina

Năm 2015, showbiz xứ Hương Cảng bùng nổ với thông tin Trịnh Gia Dĩnh hẹn hò Trần Khải Lâm. Cặp đôi có ngoại hình đẹp như “tiên đồng - ngọc nữ” nhưng lại chênh lệch lớn về tuổi tác và gia thế. Trịnh Gia Dĩnh hơn Hoa hậu Hong Kong đến 22 tuổi. Dù là tài tử hạng A, song nếu so kè tài sản và quyền thế với gia đình Trần Khải Lâm, Trịnh Gia Dĩnh kém xa vạn dặm.

Cha mẹ người đẹp 9X cũng không hài lòng với Trịnh Gia Dĩnh, liên tục ép con gái phải chia tay. Tuy nhiên, Trần Khải Lâm lại mặc kệ sự cấm cản của gia đình, bất chấp yêu đương và nằng nặc đòi cưới tài tử Bộ Bộ Kinh Tâm. Do không thể khuyên ngăn được con gái, cha mẹ Trần Khải Lâm đành miễn cưỡng cho nàng hậu lấy Trịnh Gia Dĩnh. Đến tháng 8/2018, cặp đôi tổ chức đám cưới xa hoa tại Bali (Indonesia). Đến nay, 2 vợ chồng Trịnh Gia Dĩnh - Trần Khải Lâm đã có với nhau 3 cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu.

Trần Khải Lâm cãi lời cha mẹ để kết hôn với Trịnh Gia Dĩnh. Ảnh: Sina

Vợ chồng Trần Khải Lâm - Trịnh Gia Dĩnh đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên 3 cậu quý tử. Ảnh: Sohu

Nguồn: 163