Bộ phim khiến khán giả choáng từng giây từ bối cảnh, phục trang cho đến câu chuyện lịch sử đầy cảm xúc.

Tối 30/7, Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh chính thức tung trailer đầy đủ, hé lộ rõ hơn về quy mô cũng như tham vọng của một trong những dự án cổ trang Việt được mong đợi nhất năm. Chỉ hơn 2 phút rưỡi nhưng đoạn trailer liên tục dồn dập những trường đoạn hành động, cảm xúc và những khung hình đậm chất điện ảnh, khiến người xem đi từ choáng ngợp đến nghẹn ngào. Không chỉ gây ấn tượng bởi những màn giao chiến quy mô lớn, trailer còn gợi mở một câu chuyện lịch sử pha màu sắc huyền bí, nơi lòng trung nghĩa, sự hy sinh và tình yêu nước trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ hành trình.

Trailer Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh. (Video: YouTube)

Trailer mở đầu bằng biến cố làm thay đổi vận mệnh cả triều đại: Đinh Tiên Hoàng và Nam Việt Vương Đinh Liễn băng hà. Từ khoảnh khắc ấy, 99 cỗ quan tài âm thầm rời Hoa Lư theo 7 hướng khác nhau để đánh lạc hướng kẻ thù, bảo vệ bí mật về nơi an nghỉ của vị Hoàng đế đầu tiên đặt nền móng cho nước Việt độc lập sau hơn 1.000 năm Bắc thuộc.

99 hộ linh tráng sĩ bước vào nhiệm vụ sinh tử, vừa đối đầu với những thế lực truy sát, vừa phải bảo vệ bí mật quốc gia. Nhưng phía sau những trận chiến đẫm máu không chỉ là cuộc đối đầu với ngoại bang mà còn là những giằng xé giữa trách nhiệm và tình thân và cá nhân. Không khí bi tráng được đẩy lên cao, đúng với tinh thần đây không chỉ là phim hành động mà còn là bản anh hùng ca về lòng trung nghĩa và tinh thần dân tộc.

Trailer mở đầu bằng phân cảnh vua băng hà. (Ảnh: YouTube)

Các Hộ linh mang sứ mệnh bảo vệ vua về nơi an nghỉ. (Ảnh: YouTube)

Lướt qua từng giây của trailer là sự xuất hiện của dàn diễn viên gạo cội và những gương mặt lão làng từ Johnny Trí Nguyễn cho đến NSND Tự Long, Đỗ Thị Hải Yến, Hứa Vĩ Văn, Tuấn Trần, Thiên Tú... Mỗi người một vẻ, người điềm tĩnh, người quyết liệt, người mưu lược, người lại chất chứa nỗi đau và sự giằng xé nhưng đều cùng chung một mục tiêu bảo vệ linh cữu nhà vua.

Dàn diễn viên thực lực trong phim. (Ảnh: YouTube)

Không khí bi tráng được lột tả rõ ràng. (Ảnh: YouTube)

Một trong những điểm sáng nhất của trailer chính là Thiên Tú. Trong vai nữ hộ linh, cô xuất hiện với gương mặt cương nghị, ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc nhưng vẫn toát lên sự kiên cường. Không chỉ thể hiện tốt những phân đoạn nội tâm, Thiên Tú còn gây bất ngờ ở các cảnh hành động. Những màn cưỡi ngựa, vung kiếm, giao chiến cận chiến đều được thực hiện dứt khoát, mạnh mẽ và giàu cảm giác điện ảnh. Nhân vật của cô hiện lên vừa mềm mại, vừa bản lĩnh, hứa hẹn sẽ là một trong những điểm nhấn đáng chờ đợi nhất của bộ phim.

Thiên Tú khí phách, kiên cường. (Ảnh: YouTube)

Những phân đoạn cảm xúc xử lý tốt. (Ảnh: YouTube)

Đồng hành cùng cô là Tuấn Trần trong tạo hình hoàn toàn mới. Không còn vẻ ngoài bóng bẩy quen thuộc, nam diễn viên xuất hiện với mái tóc dài, râu ria, quần áo bụi bặm, tạo cảm giác của một tráng sĩ từng trải, bất cần nhưng đầy nghĩa khí. Anh là nam chính trong phim. Trailer hé lộ nhiều phân đoạn nhân vật của Tuấn Trần sát cánh cùng Thiên Tú, cùng vượt qua những cuộc truy sát khốc liệt để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ bí mật mộ vua. Sự kết hợp giữa cả hai tạo nên một cặp nhân vật vừa giàu chất hành động, vừa mang màu sắc cảm xúc.

Tuấn Trần bất cần mà nghĩa khí. (Ảnh: YouTube)

Ngoài diễn xuất, trailer còn ghi điểm nhờ phần hình ảnh được đầu tư chỉn chu. Những đại cảnh núi non Ninh Bình hùng vĩ, chiến trường rộng lớn, rừng sâu, hang động hay các trường đoạn hàng trăm binh sĩ xuất hiện cùng lúc đều mang lại cảm giác hoành tráng hiếm thấy ở phim cổ trang Việt.

Bên cạnh đó, phục trang cũng được chăm chút với gam màu trầm, phù hợp bối cảnh lịch sử, trong khi đạo cụ, vũ khí và thiết kế mỹ thuật góp phần tạo nên một thế giới cổ trang có tính thống nhất.

Khung cảnh non nước tươi đẹp, hùng vĩ. (Ảnh: YouTube)

Phụ trang chỉnh tề. (Ảnh: YouTube)

Đỗ Thị Hải Yến thần thái trong vai Hoàng hậu họ Dương. (Ảnh: YouTube)

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cũng chia sẻ mong muốn tạo nên một tác phẩm không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô hay hành động, mà còn chạm đến cảm xúc của khán giả thông qua câu chuyện về lòng trung nghĩa, tinh thần bảo vệ cội nguồn dân tộc và những con người sẵn sàng hy sinh vì đại nghĩa. Được biết mức kinh phí đầu tư, sản xuất của phim lên tới 100 tỷ đồng .

Dự án có kinh phí 100 tỷ (Ảnh: NSX)

Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh cho thấy tham vọng vượt khỏi khuôn khổ một bộ phim lịch sử thông thường để trở thành tác phẩm kết hợp giữa hành động, tâm lý, sử thi và yếu tố huyền bí. Bộ phim dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 28/8, đúng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.



