Ai làm mai cặp sao Việt này đến với nhau đúng đỉnh: Nhà gái đẹp nức tiếng, nhà trai là Lee Byung Hun Việt Nam

Cặp đôi này tưởng không hợp mà lại hợp nhau đến bất ngờ, khiến mạng xã hội thích thú khi sánh đôi cùng nhau.

Đều có những dấu mốc ấn tượng trong sự nghiệp diễn xuất thời gian gần đây, cả Lê Hạ Anh và Võ Tấn Phát lại tiếp tục khiến khán giả vô cùng thích thú khi sánh đôi trong thời gian gần đây. Những hình cảnh cả hai cùng nhau xuất hiện tại sự kiện, bên cạnh không rời khiến netizen bàn tán xôn xao khắp mạng xã hội.

Lê Hạ Anh và Võ Tấn Phát bị bắt gặp tại một sự kiện

Trên các trang mạng, dân tình dành nhiều lời khen cho sự đẹp đôi đến bất ngờ giữa Võ Tấn Phát và Lê Hạ Anh. Đặc biệt khi "lên đồ" để tham dự các sự kiện lớn, cả hai lại càng xứng đôi và thu hút ánh nhìn hơn. Nhất là với Võ Tấn Phát, anh chàng được khen điển trai, nam tính khi không còn có những "mảng miếng" lầy lội quen thuộc.

Cặp sao Vbiz được khen đẹp đôi, ăn ý với nhau. Ảnh: NSX

Thực chất trong thời gian này, Võ Tấn Phát và Lê Hạ Anh đang tích cực quảng bá cho dự án phim mới Lên Hương mà cả hai đều góp mặt. Trong phim, hai diễn viên thủ vai cặp đôi Tâm - Ánh, trong đó Tâm là nam chính làm nghề giao vịt quay. Còn với Ánh, cô làm việc tại một tiệm làm tóc và có mối quan hệ đáng chú ý với Tâm. Ở bức poster nhân vật mới của Lên Hương, Tâm dường như đang hướng ánh mắt yêu thương đến Ánh, nhưng thái độ của Ánh lại mang đậm ý trêu ghẹo.

Ảnh: NSX

Hiện tại, Lên Hương đang là dự án được khán giả chờ đợi trong dịp cuối năm 2026. Sau thành công từ Chị Dâu và Cục Vàng Của Ngoại, Khương Ngọc trở thành cái tên đạo diễn "bảo chứng" chất lượng, cùng những đề tài xoáy sâu vào đời sống người Việt nhưng vẫn độc lạ, cuốn hút. Chẳng hạn như trong dự án lần này, anh khai thác đời sống của một chủ trại hòm (Hồng Đào đóng) đang gặp tình trạng ế ẩm. Từ đó để có tiền trang trải cuộc sống, bà và nhân vật Tâm của Võ Tấn Phát phải dấn thân vào một công việc kỳ lạ, đầy góc khuất.

Võ Tấn Phát góp mặt trong nhiều siêu phẩm trăm tỷ. Ảnh: NSX

Một năm qua là khoảng thời gian bùng nổ danh tiếng của Võ Tấn Phát với hàng loạt dự án điện ảnh ấn tượng, thậm chí đạt mốc trăm tỷ. Phải kể đến như Báu Vật Trời Cho, Làm Giàu Với Ma 2 hay Heo 5 Móng đều giúp sao nam khẳng định sức hút của mình, đặc biệt ở "mảnh đất" mới nằm ngoài thể loại hài kịch hay những video "tổng tài" vui nhộn, gây sốt trên MXH. Võ Tấn Phát còn được cộng đồng mạng gọi vui là "Lee Byung Hun Việt Nam" sau khi anh đăng tải những hình ảnh diện mạo lịch lãm, tự nhận là tổng tài và đùa vui về nét tương đồng với tài tử nổi tiếng Hàn Quốc.

Lê Hạ Anh tìm thấy hào quang sau hơn 10 năm thăng trầm. Ảnh: NSX

Trong khi đó với Lê Hạ Anh, giai đoạn 1 năm qua chứng kiến sự "lên hương" sự nghiệp của cô sau hơn 1 thập kỷ dai dẳng và thăng trầm. Vai O Hồng của Mưa Đỏ đã góp phần đưa tên tuổi mỹ nhân này đến gần hơn với đại chúng. Trước đó, Lê Hạ Anh nổi tiếng với mảng phim truyền hình, cùng các dự án như Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé, Cả Một Đời Ân Oán, Lưới Trời...

Lên Hương dự kiến khởi chiếu ngày 18/9/2026.