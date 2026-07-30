Mãn nhãn, bất ngờ vì Spider-Man trong Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day (Người Nhện: Khởi Đầu Mới) rất biết cách dẫn dắt khán giả đi từ bất ngờ đến phát hoảng vì những pha hành động nghẹt thở giữa lòng New York.

Sau cơn địa chấn toàn cầu mang tên Spider-Man: No Way Home, Peter Parker đã phải trả một cái giá quá lớn để cứu lấy thế giới: mất đi tất cả những người từng yêu thương mình. Không còn bất kỳ ai nhớ rằng cậu từng là Người Nhện. Và chính sự cô độc ấy mở màn cho hành trình Spider-Man: Brand New Day (Người Nhện: Khởi Đầu Mới). Với câu chuyện giàu cảm xúc hơn, hành động mãn nhãn hơn cùng sự trưởng thành rõ rệt trong diễn xuất của dàn diễn viên đáng mong chờ nhất của MCU.

Kịch bản vừa vặn, cảm xúc

Đúng như những chia sẻ trước đó của Tom Holland, Spider-Man: Brand New Day (Người Nhện: Khởi Đầu Mới) thực sự là một phần phim giàu cảm xúc. Thay vì tiếp tục khai thác những cuộc chiến đa vũ trụ hay những mối đe dọa cấp độ tầm vĩ mô. Bộ phim quay trở lại hành trình từ con số 0 tròn trĩnh của một chàng trai trẻ phải học cách sống chung với trách nhiệm lớn trên vai. Ở đó, Peter Parker vừa chiến đấu vì thành phố New York, vừa phải chiến đấu với chính sự cô độc bên trong mình. Sau tất cả, cậu vẫn dõi theo cuộc sống của MJ và Ned, vẫn biết những điều đang xảy ra với những người từng quan trọng nhất nhưng lại không thể bước đến bên và thổ lộ với họ. Sự im lặng ấy vô tình trở thành một "bức tường thép" mà Peter tự xây dựng quanh bản thân. Điều làm cho khán giả vừa cảm thấy vừa đáng thương, vừa đáng trách vì nỗi sợ hãi quá lớn của câu khi đối mặt với những người mình yêu thương.

Nhưng càng theo dõi, chợt nhận ra rằng đó không phải sự hèn nhát mà là sự hy sinh của một người đã hiểu quá rõ sức mạnh của mình có thể gây ra hậu quả như thế nào. Rằng Peter chấp nhận trở thành người duy nhất mang theo ký ức về một tình bạn, một tình yêu đã từng tồn tại chỉ để họ được sống một cuộc đời bình thường. Bởi lẽ, đó là triết lý sâu sắc mà bộ phim muốn nhắc nhớ: "Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao." Tuy nhiên, cũng có thể hiểu lần này trách nhiệm không chỉ nằm ở việc cứu thế giới, mà còn là biết khi nào phải từ bỏ hạnh phúc cá nhân để bảo vệ người khác.

Cú ngã này của Peter Parker thực chất lại là bước ngoặt cần thiết, thật sự vừa vặn để "lớn" bởi nhện muốn tồn tại thì phải thay da. Đến một thời điểm, nó phải lột xác để trưởng thành thành một phiên bản hoàn thiện hơn. Peter cũng vậy. Dù cậu là một "bản thể lai" nhưng cái bản năng bảo vệ, sự hy sinh và tinh thần trách nhiệm của 1 siêu anh hùng vẫn luôn tồn tại âm ĩ bên trong. Chính biến cố ấy đã kích hoạt một cuộc cách mạng thầm lặng, buộc Peter phải nhìn lại mình là ai, vì sao mình chiến đấu sau lớp mặt nạ kia. Brand New Day (Khởi Đầu Mới) đã kể câu chuyện về hành trình một con người đi tìm lại bản ngã của chính mình. Ở đó, biên kịch đã tinh tế khi dùng những chất xúc tác, giúp khán giả nhìn rõ hơn về cuộc "tái sinh" bên trong Người Nhện.

Dàn cameo chất lượng, mở ra phần phim đầy hấp dẫn

Một trong những yếu tố khiến phim nhận được nhiều sự quan tâm chính là dàn nhân vật chất lừ xuất hiện trong phim. Tâm điểm chắc chắn thuộc về Sadie Sink – cái tên từng khiến cộng đồng Marvel tò mò ngay từ khi công bố tham gia dự án. Dù cô gái này mang nhiều ẩn số nhưng sự xuất hiện của Sadie Sink được đánh giá là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất, đáng hóng chờ nhất trong mùa này. Không chỉ mang đến năng lượng mới cho câu chuyện, nhân vật này còn được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong tương lai của Peter Parker.

Mặt khác, hàng loạt phản diện như Scorpion, Tombstone, Tarantula hay nhóm ninja The Hand lộ diện cũng giúp phần phim trở nên dễ hình dung hơn so với trailer đã ra mắt trước đó. Thay vì phải đối đầu với những thực thể có khả năng hủy diệt cả vũ trụ, Peter lần này phải quay trở lại với những mối nguy ngay trong lòng thành phố New York.

Chính áp lực đó buộc Peter phải tìm kiếm những đồng minh để tác chiến, trong đó có sự xuất hiện của Black Widow – một nhân vật được xem là mắt xích quan trọng giúp Peter bước tiếp sau hàng loạt biến cố khó nhằn. Không chỉ đơn thuần là người hỗ trợ chiến đấu, nhân vật này còn đóng vai trò như một điểm tựa tinh thần, giúp Peter nhìn nhận lại trách nhiệm của mình dưới một góc độ trưởng thành hơn.

Bên cạnh đó, phải dành lời khen cho diễn xuất của diễn viên Mark Ruffalo thủ vai Bruce Banner (Hulk) đã khắc hoạ tính cách phức tạp của 2 bản thể xung đột gen bên trong nhân vật mình đảm nhận. Một bên là phá huỷ tất cả, bên còn lại luôn ân hận và lo lắng cho người dân sau mỗi trận đấu xé tan thành phố New York. Sự giằng xé nội tâm đó được Ruffalo lột tả xuất sắc qua ánh mắt u uất, mệt mỏi và những cái cúi đầu đầy bất lực. Anh không biến Banner thành một siêu anh hùng hào nhoáng, mà là một chủ thể chịu nhiều tổn thương, luôn phải gồng mình kiềm chế "con quái vật" bên trong. Chính nét diễn rụt rè nhưng chứa đựng một bồ xung đột nội tâm này đã mang đến chiều sâu nhân văn đắt giá cho bộ phim. Song, khiến khán giả vừa sợ hãi trước sức mạnh của Hulk, lại vừa thương cảm cho số phận bi đát của giáo sư Banner.

Những cảnh hành động nghẹt thở chuẩn thương hiệu phim

Không chỉ dừng lại ở việc phô diễn kỹ xảo, các cảnh chiến đấu trong phim mang đến cảm giác chân thật và nguy hiểm hơn rất nhiều. Những góc máy POV khi Spider-Man đu dây giữa những tòa nhà cao tầng, lao xuống từ trên không rồi va chạm mạnh với đối thủ khiến người xem có cảm giác như đang trực tiếp trải nghiệm những cơn đau "thấu trời xanh" của Peter.

Peter Parker bị thương, thất bại, sợ hãi, nhưng sau cùng vẫn phải đứng dậy. Mỗi cú đánh, mỗi lần va chạm đều cho khán giả cảm giác rất chân thật và tin rằng sau chiếc mặt nạ ấy vẫn là một con người thực thụ đang chiến đấu vì nghĩa lớn.

Đạo diễn Destin Daniel Cretton tiếp tục phát huy thế mạnh khi đưa yếu tố võ thuật và chuyển động cơ thể trơn tru, mượt mà qua các màn đấu. Có thể kể đến là trận đối đầu với The Hand. Đây được đánh giá là một trong những chuỗi hành động ấn tượng nhất MCU trong nhiều năm gần đây khi kết hợp được tốc độ, kỹ xảo và hành động bày bản chuẩn thương hiệu Spider-Man.

Mỗi cuộc đối đầu đều gắn liền với sự phát triển tâm lý của Peter, khi những kẻ thù bên ngoài cũng chính là phép thử cho sự thay đổi bên trong nhân vật mà đạo diễn hướng đến. Bên cạnh đó, những bí mật xoay quanh thế lực đang thao túng tâm lý Peter khiến khán giả liên tục đặt câu hỏi: Kẻ đứng sau thật sự muốn gì? Hắn đang nhắm đến Peter Parker, hay Spider-Man chỉ là một quân cờ trong một kế hoạch lớn hơn? Chính những câu hỏi ấy khiến Brand New Day (Khởi Đầu Mới) không chỉ là một bộ phim hành động, mà còn là một cuộc đấu trí giữa Peter và những thế lực đang muốn định nghĩa lại con người cậu.

Chemistry Spider-Man và Frank Castle – bộ đôi trái dấu tạo nên điểm sáng bất ngờ

Một trong những điểm cộng thú vị nhất của phần phim chính là sự kết hợp giữa Tom Holland và Jon Bernthal trong vai Frank Castle. Những khán giả từng theo dõi nhân vật này chắc chắn không xa lạ với tính cách nóng nảy, bộc trực và cách xử lý vấn đề cực đoan của Frank. Nếu Peter Parker luôn tin rằng mọi người đều có khả năng thay đổi, thì Frank lại là người sẵn sàng loại bỏ mối nguy trước khi nó kịp gây ra hậu quả. Hai nhân vật gần như là hai thái cực đối lập. Một người chiến đấu bằng niềm tin và lòng nhân đạo. Một người chiến đấu bằng sự trừng phạt và những trải nghiệm đau thương trong quá khứ. Nhưng chính sự khác biệt ấy lại tạo nên một mối quan hệ vô cùng thú vị.

Lần này, Spider-Man và Frank buộc phải hợp tác trong một nhiệm vụ bảo vệ New York khỏi một thế lực nguy hiểm. Đây là sự hợp tác đầy miễn cưỡng khi cả hai không hoàn toàn đồng tình với cách làm của đối phương. Bởi một bên muốn cứu lấy con người. Bên còn lại muốn kết thúc vấn đề nhanh nhất có thể bằng sự quyết đoán sắt lạnh.

Chính sự đối lập trong tư tưởng tạo nên những màn tranh luận vừa hài hước vừa có chiều sâu, giúp bộ phim cân bằng hơn nhờ những trò chọc ghẹo qua lại của hai nhân vật. Cho nên, chemistry giữa họ hứa hẹn sẽ trở thành một trong những điều khiến người hâm mộ Marvel bàn luận nhiều nhất sau khi bộ phim ra mắt.

Spider-Man: Brand New Day (Người Nhện: Khởi Đầu Mới) chính là bản độc tấu của riêng Peter Parker. Một hành trình tái sinh đúng nghĩa từ những mất mát đau thương của phần phim trước. Hứa hẹn làm nên bước ngoặt quan trọng trong hành trình trưởng thành của Spider-Man. Dù không ai biết thân phận thật sự, vẫn luôn chọn làm điều đúng đắn.

Spider-Man: Brand New Day (Người Nhện: Khởi Đầu Mới) có suất chiếu đặc biệt từ 18H giờ ngày 30.07.2026 và chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc vào 31.07.2026.