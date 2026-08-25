Nguyên nhân Trần Nghiên Hy ly hôn "Dương Quá" Trần Hiểu

Trần Nghiên Hy cho biết điều đáng sợ nhất trong tình yêu là sự lạnh nhạt và phớt lờ. Nữ diễn viên không thể chịu đựng nổi việc nửa kia đột nhiên biến mất mà không có bất kỳ lời giải thích nào.

"Tiểu Long Nữ" Trần Nghiên Hy và "Dương Quá" Trần Hiểu chính thức tuyên bố đường ai nấy đi vào tháng 2 năm ngoái, khép lại cuộc hôn nhân kéo dài 9 năm. Nguyên nhân tan vỡ không được người trong cuộc tiết lộ. Sau hơn 1 năm rưỡi kể từ khi trải qua biến cố hôn nhân, vào ngày 25/8, nữ diễn viên đã hiếm hoi cởi mở chia sẻ về chuyện tình cảm riêng tư của mình trên show truyền hình My Little One.

Trên sóng, Trần Nghiên Hy thẳng thắn cho biết nhìn lại quá khứ, trong lòng cô vẫn còn những nuối tiếc. Tuy nhiên, hiện tại cô không còn xem hôn nhân là một lựa chọn bắt buộc của cuộc đời, và cũng không có ý định tái hôn trong tương lai gần.

Sau cuộc hôn nhân thất bại với Trần Hiểu, Trần Nghiên Hy chia sẻ hiện tại cô không có ý định đi thêm bước nữa. Ảnh: Sina.

Đáng chú ý, Trần Nghiên Hy cho biết điều các cô gái quan tâm nhất khi yêu chính là liệu mình có phải "tình yêu đích thực" của đối phương hay chỉ là một người "vừa đúng lúc, vừa phù hợp" với họ. Cô cho rằng các cặp đôi không nên quá coi trọng những cuộc cãi vã. Chẳng hạn, việc bạn trai không trả lời tin nhắn đôi khi chỉ đơn giản là anh ấy cần một chút không gian riêng, chứ không đồng nghĩa với việc anh ấy không quan tâm. Theo Trần Nghiên Hy, điều đáng sợ nhất trong tình yêu là sự lạnh nhạt và phớt lờ, bởi khi hai người đã chẳng còn gì để nói với nhau, đó mới là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ thực sự đang gặp vấn đề.

Trần Nghiên Hy cũng nhắn nhủ phụ nữ rằng nếu gặp một người liên tục chỉ trích, khiến bản thân ngày càng trở nên tự ti và hạ thấp mình, thậm chí dùng những cách thức khiến đối phương rơi vào trạng thái bị thao túng tâm lý, thì hãy dứt khoát rời đi, càng đi xa càng tốt. Cuối cùng, nữ diễn viên tiết lộ cô là người rất cần một lời chia tay đàng hoàng. Nữ diễn viên không thể chịu đựng nổi việc người yêu đột nhiên biến mất mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Theo cô, chỉ khi hai người có thể ngồi xuống, nói rõ mọi chuyện với nhau thì mới dễ dàng buông bỏ và bước tiếp.

Theo Trần Nghiên Hy, đáng sợ nhất trong tình yêu là sự lạnh nhạt, phớt lờ và kết thúc không rõ ràng. Ảnh: Sina.

Trần Hiểu "bạo lực lạnh" với Trần Nghiên Hy

Chia sẻ trên của Trần Nghiên Hy được cho là "100%" hướng đến Trần Hiểu. Theo tờ 163, nữ diễn viên xứ Đài có lẽ đã nhận ra Trần Hiểu cưới cô chỉ vì cô là "người phù hợp" chứ không phải người anh yêu thực sự. Trên thực tế, người trong giới giải trí Hoa ngữ cũng cho biết Triệu Lệ Dĩnh mới là người Trần Hiểu luôn nhung nhớ không quên. Gia đình Trần Hiểu vốn coi trọng xuất thân của con dâu. Do đó, Trần Hiểu năm xưa anh đã bỏ rơi Triệu Lệ Dĩnh để chạy theo Trần Nghiên Hy vì thấy bạn diễn trong Thần Điêu Đại Hiệp có gia thế tốt và học vấn cao.

Trần Nghiên Hy xuất thân trong 1 gia đình giàu có. Cha mẹ cô đều là doanh nhân giỏi. Từ năm cấp 3, Trần Nghiên Hy đã được đưa sang Los Angeles (Mỹ) học tập. Sau đó, cô theo học ở Parsons School of Design ở New York trong năm đầu đại học, và chuyển sang Đại học Nam California học tiếp những năm còn lại. Trong khi gia thế của Triệu Lệ Dĩnh kém hơn Trần Nghiên Hy. Gia đình cô có gốc bình dân ở Lang Phường (Trung Quốc). Cha nữ diễn viên là nhân viên cảnh sát địa phương, mẹ bán hàng tạp hóa. Trình độ học vấn của Lệ Dĩnh chỉ dừng ở mức trung học vì gia đình không có đủ tiền cho cô học đại học.

Trần Hiểu chưa bao giờ quên được cô bạn gái cũ Triệu Lệ Dĩnh. Anh cuới Trần Nghiên Hy chỉ vì cô có xuất thân tốt. Ảnh: Sina.

Cuộc hôn nhân với Trần Hiểu khiến Trần Nghiên Hy hứng chỉ trích là người thứ 3. Sau đám cưới, có giai đoạn nàng "Tiểu Long Nữ" vướng tin đồn vụng trộm với người khác và bị đàm tiếu. Thời điểm đó, chỉ có 1 mình Trần Nghiên Hy đứng ra phủ nhận, còn Trần Hiểu im hơi lặng tiếng và hoàn toàn không sang Đài Loan (Trung Quốc) thăm vợ con trong suốt nửa năm.

Đến cuối năm 2023, Trần Hiểu đã đề nghị ly hôn Trần Nghiên Hy. Nam diễn viên không cho biết lý do đòi chấm dứt quan hệ vợ chồng với người đẹp xứ Đài. Tuy nhiên, anh đã tuyên bố trước mặt Trần Nghiên Hy rằng mình chấp nhận ra đi tay trắng, không nhận tài sản để thoát khỏi cuộc hôn nhân với cô. Sau đó, Trần Hiểu dọn ra khỏi nhà, bỏ bê mẹ con Trần Nghiên Hy suốt 1 năm trời. Tài tử này thậm chí còn đổi số điện thoại, chặn tài khoản mạng xã hội của Trần Nghiên Hy.

Do đó, Trần Nghiên Hy chỉ có thể liên hệ với chồng thông qua nhân viên, bạn bè hoặc luật sư của anh khi cần. Sự lạnh lùng của chồng khiến nữ diễn viên xứ Đài suy sụp. Trong giai đoạn đó, Trần Nghiên Hy bị bắt gặp đưa con trai đi học với tâm trạng nặng nề, vẻ ngoài tiều tụy và thậm chí còn bật khóc nức nở tại concert của 1 người bạn. "Trần Hiểu không chỉ từ bỏ Trần Nghiên Hy mà còn từ bỏ cả kết tinh tình yêu của mình với bà xã" , Trác Vỹ cho biết.

Hành vi "bạo lực lạnh" để ly hôn của Trần Hiểu từng bị dư luận Trung Quốc lên án. Chưa biết ai đúng ai sai, nhưng cách ứng xử và trò giày vò của Trần Hiểu với Trần Nghiên Hy khi rạn nứt khiến nam diễn viên mất điểm nặng nề. Cách hành xử của tài tử bị chê kém văn minh, làm tổn thương đối phương. Hơn nữa, nam diễn viên còn vô trách nhiệm khi không thăm nom, quan tâm con cái cả năm trời. Công chúng đều cho rằng bé Tinh Tinh không có lỗi gì để phải chịu sự lạnh nhạt của cha.

Trần Hiểu hứng chỉ trích vì bạo lực lạnh Trần Nghiên Hy, vô trách nhiệm với con cái. Ảnh: Weibo.

Hành vi bạo lực lạnh của Trần Hiểu từng khiến Trần Nghiên Hy suy sụp, bật khóc trước hàng nghìn người trong 1 concert. Ảnh: Sina.

Không chỉ vậy, vào ngày 7/9/2024, cha Trần Nghiên Hy qua đời. Đồng nghiệp thân thiết như Trần Kiều Ân hay Dương Thừa Lâm và khán giả liên tục gửi lời chia buồn, động viên tinh thần Trần Nghiên Hy trước mất mát to lớn. Tuy nhiên, Trần Hiểu hoàn toàn im lặng, không có bất kỳ động thái tưởng nhớ và cũng không sang Đài Loan (Trung Quốc) chịu tang cha vợ cùng Trần Nghiên Hy.

Thái độ vô tình vô nghĩa của Trần Hiểu bị chê trách không ngớt. Theo khán giả, cho dù đang làm thủ tục ly hôn, nhưng với tư cách từng là con rể, Trần Hiểu cũng nên làm tròn đạo hiếu với cha vợ. Do đó, anh bị gọi là "người chồng tệ bạc nhất Cbiz".

Đến đám tang cha Trần Nghiên Hy, Trần Hiểu cũng không tham dự dù khi đó họ vẫn còn là vợ chồng trên giấy tờ. Ảnh: Sina.

Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy nên duyên từ bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp. Năm 2016, họ tổ chức đám cưới rình rang, gây bão bằng những lời thề non hẹn biển ngọt ngào và nụ hôn dưới voan cưới đẹp như mơ. Nhưng hôn nhân của cặp đôi này chỉ ngọt ngào được hơn 2 năm. Từ năm 2018 đến 2019, tin đồn về việc Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy bất hòa bắt đầu rộ lên, sự tương tác giữa hai người cũng giảm dần. Trên mạng xã hội, những lời chúc mừng sinh nhật và khoảnh khắc ngọt ngào ngày càng thưa thớt. Đến ngày 18/2/2025, Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy chính thức công bố ly hôn, chấm dứt kết thúc cuộc hôn nhân 9 năm.

Nguồn: Sina, Sohu