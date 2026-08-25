Bạn thân nghẹn ngào nhắc đến sao nam quá cố qua đời ở tuổi 28 vì bệnh trầm cảm

10 năm sau ngày sao nam ra đi, một câu nói của bạn thân khiến khán giả không khỏi nhớ về tình bạn kéo dài nhiều năm giữa họ.

Trong show Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai, Vương Truyền Quân khiến khán giả nghẹn lòng khi nói: "Người đến người đi, nhiều người bạn cũng đã rời xa tôi". Nam diễn viên không gọi tên bất kỳ ai, nhưng nhiều khán giả cho rằng anh đang nhớ về Kiều Nhậm Lương, người bạn thân đã qua đời cách đây 10 năm. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy một lần nữa khiến tình bạn của 2 người trở thành tâm điểm chú ý.

Vương Truyền Quân được cho là đã nhắc đến Kiều Nhậm Lương.

Vương Truyền Quân và Kiều Nhậm Lương quen nhau từ năm 2007 khi họ cùng tham gia chương trình Cố Lên! Hảo Nam Nhi. Sau cuộc thi, 2 người trở thành bạn thân, thường xuyên cùng nhau tập thoại, gặp gỡ vào những dịp lễ Tết và duy trì tình bạn trong nhiều năm.

Nhờ Cố Lên! Hảo Nam Nhi, Kiều Nhậm Lương trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của thế hệ nghệ sĩ trẻ bên lĩnh vực âm nhạc, sự nghiệp của anh khi đó cũng nổi trội hơn Vương Truyền Quân rất nhiều. Từng có một khoảng thời gian, Kiều Nhậm Lương kiên trì theo đuổi niềm đam mê cùng ban nhạc của mình, nhưng giấc mơ ấy đã nhanh chóng khép lại. Ngôi sao sinh năm 1987 buộc phải lựa chọn con đường hoạt động cá nhân và không thể tiếp tục đồng hành cùng các thành viên ban nhạc.

Khi sức nóng của Cố Lên! Hảo Nam Nhi giảm xuống, Kiều Nhậm Lương cũng dần mất đi lợi thế. Không có nguồn tài nguyên âm nhạc ổn định, anh chuyển hẳn sang đóng phim, chủ yếu nhận vai phụ và những dự án quy mô nhỏ. Trong khi nhiều người bạn cùng thời ngày càng nổi tiếng, sự nghiệp của Kiều Nhậm Lương lại đi xuống và không còn là gương mặt được săn đón.

Áp lực công việc, khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế cùng những lời công kích trên mạng xã hội khiến cuộc sống của Kiều Nhậm Lương ngày càng khó khăn. Anh từng phải lên tiếng trước những tin đồn thất thiệt, thậm chí công khai bệnh án để chứng minh bản thân. Bên ngoài, Kiều Nhậm Lương vẫn thường xuất hiện với hình ảnh vui vẻ, nhưng phía sau đó là những vấn đề tâm lý ngày càng nghiêm trọng. Những ngày tháng đó, anh chỉ có thể cố gắng chịu đựng một mình mà không kể nhiều với gia đình và bạn bè.

Một chàng trai vui vẻ và rạng rỡ như ánh mặt trời ấy lại bị trầm cảm suốt nhiều năm.

Năm 2016, Kiều Nhậm Lương tự vẫn ở tuổi 28 sau thời gian dài chống chọi với bệnh trầm cảm. Khi ấy, Vương Truyền Quân đang ở New York đóng phim và không thể trở về tiễn người bạn thân, nên anh chỉ có thể viết những dòng tưởng niệm từ xa.

Sự ra đi của Kiều Nhậm Lương trở thành nỗi đau đối với những người từng thân thiết với anh. Chỉ vài tháng sau, mẹ của Vương Truyền Quân cũng qua đời vì căn bệnh ung thư. 2 cú sốc liên tiếp khiến nam diễn viên thay đổi rõ rệt, từ một người từng cởi mở, vui vẻ trở nên trầm lặng và xa cách hơn. Anh cũng chẳng còn xây dựng một hình ảnh hoàn hảo cho bản thân hay phải cố làm hài lòng tất cả mọi người nữa.

Sau đó, Vương Truyền Quân quyết định thay đổi định hướng công việc. Anh bắt đầu lựa chọn những vai diễn phù hợp với quan điểm cá nhân và dần chuyển hướng sang các tác phẩm hiện thực như Tôi Không Phải Dược Thần hay Được Ăn Cả Ngã Về Không.

Vương Truyền Quân đã thay đổi cách sống và cả công việc sau khi bạn thân mất.

10 năm sau ngày Kiều Nhậm Lương qua đời, Vương Truyền Quân vẫn hiếm khi chủ động nhắc đến người bạn cũ trước công chúng. Có lẽ vì thế, khoảnh khắc anh nghẹn giọng trên sân khấu Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai càng khiến khán giả xúc động. Không có một cái tên nào được nói ra, cũng không có những lời kể lể về quá khứ, chỉ có sự im lặng và một câu nói về những người đã rời đi. Đôi khi, một tình bạn thật sự không cần được nhắc lại quá nhiều. Chỉ cần một khoảnh khắc, người ở lại vẫn nhớ người đã đi xa.