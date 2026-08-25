Căn nhà của Thu Trang - Tiến Luật

Vợ chồng Thu Trang và Tiến Luật sống trong căn nhà khang trang cùng nhiều thế hệ trong đại gia đình.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Thu Trang và Tiến Luật có cuộc sống khá ổn định. Vợ chồng nghệ sĩ hiện sống trong một căn nhà rộng rãi ở khu vực ngoại ô TP.HCM, được thiết kế dành cho cả đại gia đình cùng sinh hoạt. Ngôi nhà được hoàn thiện từ đầu năm 2023, gồm 4 tầng và một tầng hầm để xe, mang phong cách hiện đại, sang trọng.

Đáng chú ý, đây không chỉ là tổ ấm riêng của hai vợ chồng mà còn là nơi sinh sống của đại gia đình 3 thế hệ, gồm bố mẹ, anh em và các cháu. Chính vì có đông thành viên nên Thu Trang và Tiến Luật dành nhiều tâm huyết cho việc bố trí không gian sao cho vừa rộng rãi, tiện nghi nhưng vẫn tạo được cảm giác ấm cúng. Thu Trang từng chia sẻ cô là người lên ý tưởng cho căn nhà. Hai vợ chồng dành thời gian tham khảo nhiều mẫu thiết kế, tìm hiểu vật liệu xây dựng rồi trao đổi với kiến trúc sư để hoàn thiện bản vẽ. Nữ nghệ sĩ từng cân nhắc phong cách tân cổ điển nhưng lo ngôi nhà có thể trở nên nặng nề, thậm chí “sến” nếu xử lý không khéo. Cuối cùng, cô lựa chọn phong cách hiện đại, đơn giản và phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Thu Trang và Tiến Luật sống trong căn nhà ở ngoại ô, mất 15-20 phút để vào trung tâm thành phố

Vợ chồng Thu Trang đã về căn nhà này sinh sống từ năm 2023

Một trong những khu vực nổi bật nhất là phòng khách được thiết kế theo dạng thông tầng, tạo cảm giác rộng và thoáng ngay khi bước vào nhà. Phần tường được ốp đá, kết hợp hệ thống cửa kính lớn để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Cầu thang cũng được chăm chút kỹ, trở thành điểm nhấn trong tổng thể không gian.

Thay vì sử dụng quá nhiều chi tiết trang trí, Thu Trang ưu tiên những gam màu trung tính như trắng, đen, xám và be. Với một gia đình đông người, cách thiết kế tối giản cũng giúp các khu vực sinh hoạt dễ dàng kết nối với nhau hơn. Khu vực bếp được bố trí tương đối gọn gàng, tạo cảm giác gần gũi. Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật đặt một bàn ăn dài để các thành viên trong gia đình có thể cùng nhau dùng bữa. Với đại gia đình 3 thế hệ, đây cũng là nơi mọi người quây quần.

Căn nhà có diện tích lớn, thiết kế thông minh tạo không gian thoáng mát, hiện đại

Vì gia đình có đông thành viên nên bàn ăn cũng sắp xếp 10 chiếc ghế

Khu vực bếp nhỏ gọn nhưng đầy đủ tiện nghi

Vợ chồng Thu Trang thường xuyên chia sẻ những góc nhỏ trong căn nhà trên MXH

Trên tầng thượng cũng có không gian lớn để cả nhà có thể sinh hoạt cùng nhau

Từ khu vực bếp có thể nhìn ra hồ bơi nằm bên cạnh nhà. Tiến Luật cho biết hai vợ chồng thiết kế hồ bơi chủ yếu để các con, các cháu có không gian vui chơi và vận động. Khu vực xung quanh được ốp đá, kết hợp một thác nước nhỏ cùng cây xanh, tạo cảm giác giống một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ ngay trong nhà.

Dù sống cùng đại gia đình, Thu Trang và Tiến Luật vẫn có một không gian riêng được thiết kế như một căn hộ thu nhỏ. Khu vực này gồm sảnh, phòng ngủ, phòng quần áo và phòng vệ sinh với đầy đủ tiện nghi. Nhờ cách bố trí riêng biệt, hai vợ chồng vẫn có thể tận hưởng sự riêng tư mà không tách khỏi không gian chung của cả gia đình.

Khu vực hồ bơi được đặt cạnh phòng bếp

Mỗi căn phòng trong nhà của Thu Trang và Tiến Luật đều như một căn hộ nhỏ

Cặp đôi có thiết kế hệ tủ để trưng bày đồ hiệu

Phòng tắm cũng lớn, có bồn tiện nghi

Thu Trang và Tiến Luật quen biết do làm việc cùng nhau trong một sân khấu. Thế nhưng thời điểm đó Tiến Luật chưa làm diễn viên mà chỉ là nhân viên hậu đài phát tờ rơi. Sau đó, cặp đôi trở thành bạn diễn trên sân khấu rồi bắt đầu hẹn hò. Lúc gia đình Thu Trang gặp khó khăn kinh tế thì Tiến Luật là người kề cận, động viên. Cặp đôi kết hôn vào năm 2011 đến 4 năm sau đó thì bé Andy - con trai đầu lòng chào đời.

Sau hơn 1 thập kỷ bên nhau, Thu Trang - Tiến Luật luôn mặn nồng và gắn bó như lúc mới yêu. Cặp đôi đồng hành cùng nhau từ công việc đến cuộc sống, luôn siết chặt tay mỗi khi lộ diện ở sự kiện. Hiện tại, ngoài nghệ thuật thì Thu Trang - Tiến Luật còn lấn sân sang kinh doanh và đạt được những thành công nhất định. Vợ chồng "chị Mười ba" sở hữu nhà cửa, xe không thua kém ai. Thỉnh thoảng còn cùng nhau đi du lịch để hâm nóng tình cảm.

Thu Trang từng chia sẻ về hôn nhân: "Mình không chắc về định nghĩa tình yêu đích thực là gì. Nhưng nếu hỏi điều gì giữ cho mình và Kép Già (Tiến Luật) bên nhau bền chặt 11 năm qua, chắc chắn ngoài tình yêu còn có rất nhiều niềm tin và sự kiên nhẫn. Lúc còn trẻ, nghe câu 'một lòng một dạ yêu nhau' nó lý tưởng lắm mọi người. Nhưng khi trải sự đời hơn, mình mới tin những lúc 'đồng vợ đồng chồng' tức là cùng thấu hiểu, cùng khóc, cùng chia cái khổ và trách nhiệm mới là cái chứng minh: 11 năm trước quyết định ở bên 'dân chơi' này không sai".

Vợ chồng Thu Trang và Tiến Luật sở hữu tài sản khủng sau nhiều năm làm nghề

Ảnh: FBNV