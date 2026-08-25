Sao nữ gây bàn tán khi lộ mặt mộc ở Sao Nhập Ngũ, nhan sắc lọt đề cử top 100 đẹp nhất thế giới là thế này ư?

Mỹ nhân này khiến netizen rần rần vì nhan sắc ít son phấn khi nhập ngũ

Thúy Ngân, Châu Bùi, Văn Mai Phương và Minh Trang là 4 sao nữ góp mặt trong dàn cast Sao Nhập Ngũ. Khác với những sự kiện giải trí hay thảm đỏ, ở chương trình Sao Ngập Ngũ các nghệ sĩ sẽ khoác lên mình bộ quân phục, hạn chế son phấn và xuất hiện với diện mạo tự nhiên nhất.

Trong số đó, Thúy Ngân nhanh chóng gây chú ý với nhan sắc gần như để mặt mộc. Không váy áo lộng lẫy, chẳng cần layout makeup sắc sảo, nữ diễn viên để tóc búi gọn, diện quân phục và chỉ tô chút son môi. Thế nhưng qua những khung hình cận, cô vẫn khiến dân tình xuýt xoa bởi gương mặt sáng, đường nét hài hòa.

Thuý Ngân gây chú ý khi lộ làn da mịn, trắng phát sáng trong Sao Nhập Ngũ

Minh Trang liên tục khen khi nhìn ngắm nhan sắc của Thuý Ngân

Dù không quá nhiều son phấn nhưng Thuý Ngân vẫn rất nổi bật

Netizen dành nhiều lời khen cho nhan sắc lẫn thái độ nghiêm túc, kỷ luật của Thuý Ngân

Đặc biệt, ở những khung hình quay cậm cho thấy làn da của Thúy Ngân khá mịn màng, trắng sáng. Đôi mắt to, sống mũi cao cùng khuôn miệng cân đối giúp cô giữ được vẻ rạng rỡ dù không có sự hỗ trợ của lớp makeup cầu kỳ. Đặt cạnh hình ảnh lộng lẫy thường thấy trên thảm đỏ, diện mạo giản dị này lại mang đến cảm giác trẻ trung và gần gũi hơn.

Việc để tóc gọn phía sau cũng giúp toàn bộ đường nét được phô bày trọn vẹn. Trong các khoảnh khắc trò chuyện, tập luyện hay thực hiện nhiệm vụ, Thúy Ngân vẫn giữ được thần thái tươi tắn. Bên dưới những đoạn clip ghi lại hình ảnh Thúy Ngân tại Sao Nhập Ngũ, nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi vẻ ngoài tự nhiên, đặc biệt là làn da và đường nét gương mặt của cô.

Thuý Ngân rất thân thiện, vui vẻ khi giao lưu trong những ngày nhập ngũ

Thuý Ngân nhận về nhiều phản ứng tích cực khi tham gia show

Thuý Ngân được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Thuý Ngân là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt khi hoạt động ở nhiều lĩnh vực như diễn viên, người mẫu và MC. Thuý Ngân là cô gái người miền Tây khi sinh ra tại Cai Lậy (Tiền Giang), sở hữu chiều cao 1,74 m cùng gương mặt sắc sảo và vóc dáng nổi bật. Tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, người đẹp theo đuổi nghệ thuật từ năm 2009 và từng bước khẳng định tên tuổi bằng nhiều vai diễn được khán giả yêu thích.

Ít ai biết rằng trước khi nổi tiếng, Thúy Ngân từng trải qua tuổi thơ không ít khó khăn khi gia đình gặp biến cố kinh tế. Chính hoàn cảnh ấy giúp cô hình thành tính cách mạnh mẽ, độc lập và luôn nỗ lực để khẳng định bản thân. Trước khi bén duyên với diễn xuất, người đẹp từng thử sức ở nhiều cuộc thi nhan sắc và đạt những thành tích đáng chú ý. Năm 2009, Thúy Ngân giành danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi Trang sức Việt Nam. Sau đó, cô tiếp tục lọt Top 20 Hoa hậu Việt Nam 2010 và Top 15 Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2011. Những dấu mốc này được xem là bệ phóng giúp cô tiến gần hơn đến con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Thuý Ngân sở hữu nhân sắc xinh đẹp, điểm gây ấn tượng là nụ cười rạng rỡ

Đầu năm 2026, nhan sắc của Thúy Ngân tiếp tục nhận được sự chú ý khi cô trở thành một trong những sao Việt được TC Candler đưa vào danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026. Dù mới chỉ dừng ở vòng đề cử, việc góp mặt trong danh sách này vẫn được xem là sự ghi nhận dành cho vẻ đẹp và sức hút của nữ diễn viên trên trường quốc tế.