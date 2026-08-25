NSƯT Kiều Thanh vừa bị bắt là ai?

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Chiều 25/8, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Kiều Thị Thanh - NSƯT Kiều Thanh (45 tuổi, diễn viên) về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước khi vướng vào ồn ào, diễn viên Kiều Thanh nổi tiếng với nhiều vai diễn, đời tư nhiều tò mò.

Kiều Thanh tên đầy đủ là Kiều Thị Thanh, sinh năm 1981 tại Hà Nội. Trước khi theo nghệ thuật, cô từng được gia đình định hướng theo ngành sư phạm. Tuy nhiên, năm 1999, Kiều Thanh quyết định thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và từ đó bắt đầu con đường diễn xuất. Bước ngoặt đến vào năm 2001, khi Kiều Thanh vẫn đang là sinh viên năm thứ hai. Cô được đạo diễn Đỗ Thanh Hải giao vai Trà trong Phía trước là bầu trời. Dù không phải nhân vật trung tâm, Trà với tính cách sắc sảo, gai góc cùng câu chuyện đời nhiều góc khuất nhanh chóng gây ấn tượng với khán giả. Vai diễn cũng trở thành dấu mốc lớn trong sự nghiệp và khiến Kiều Thanh được nhớ đến với biệt danh “Trà cave”.

Kiều Thanh gây chú ý với vai Trà "Cave" trong phim Phía Trước Là Bầu Trời

Sau thành công của Phía trước là bầu trời, nữ diễn viên tiếp tục tham gia nhiều bộ phim như Dòng sông phẳng lặng, Khi đàn chim trở về, Những giấc mơ dài, Hai phía chân trời, Cảnh sát hình sự... Cô cũng từng gây chú ý khi đảm nhận vai nhà báo Sương trong Gái nhảy. Đến năm 2019, Kiều Thanh trở lại truyền hình với vai Dung “khàn” trong Hoa hồng trên ngực trái.

Kiều Thanh tham gia nhiều vai diễn nhỏ sau thành công của vai Trà

Song song với màn ảnh, Kiều Thanh có nhiều năm công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Cô hoạt động ở cả sân khấu lẫn truyền hình và thường được giao những nhân vật có cá tính mạnh, sắc sảo, nhiều biến cố. Năm 2015, nữ diễn viên được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Sau giai đoạn hoạt động sôi nổi, Kiều Thanh dần hạn chế đóng phim và ít xuất hiện trước công chúng. Đến tháng 7/2026, Nhà hát Kịch Hà Nội xác nhận nữ diễn viên đã nộp đơn xin thôi việc. Theo thông tin từ NSND Trung Hiếu, Kiều Thanh nộp đơn ngày 15/7 vì hoàn cảnh gia đình và điều kiện sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục công tác. Nhà hát đồng ý và chính thức chấm dứt hợp đồng lao động với cô từ ngày 17/7.

Trước khi rời Nhà hát Kịch Hà Nội, Kiều Thanh đã có một thời gian dài khá kín tiếng. Cô hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí và cũng không thường xuyên chia sẻ cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội.

Từ tháng 7/2026, nghệ sĩ Kiều Thanh đã rời Nhà hát Kịch Hà Nội

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện đời tư của Kiều Thanh từng gây nhiều tranh luận. Năm 2019, tại buổi họp báo Hoa hồng trên ngực trái, cô công khai mối quan hệ với một người đàn ông chưa hoàn tất thủ tục ly hôn và tự nhận mình là “người thứ ba”. Những chia sẻ của nữ diễn viên thời điểm đó tạo ra làn sóng tranh luận lớn trên mạng xã hội. Sau những ồn ào, nữ diễn viên dần hạn chế chia sẻ về đời tư và gần như rút khỏi các hoạt động giải trí. Cô kín tiếng, biến mất bí ẩn trong vài tháng gần đây.