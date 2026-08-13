Đằng sau sự biến mất của NSƯT Kiều Thanh

Nhiều người đặt ra câu hỏi cho sự biến mất bí ẩn của NSƯT Kiều Thanh.

Kiều Thanh sinh năm 1981 tại Hà Nội, là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Bắc. Năm 2001, khi mới là sinh viên năm thứ hai, cô được đạo diễn Đỗ Thanh Hải giao vai Trà trong Phía Trước Là Bầu Trời. Nhân vật Trà "cave" với vẻ ngoài gai góc nhưng bên trong nhiều tổn thương nhanh chóng trở thành dấu ấn lớn trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Sau thành công của bộ phim, Kiều Thanh liên tục xuất hiện trong nhiều tác phẩm như Dòng Sông Phẳng Lặng, Khi Đàn Chim Trở Về, Những Giấc Mơ Dài, Hai Phía Chân Trời, Cảnh Sát Hình Sự... Cô đặc biệt được nhớ đến qua những nhân vật cá tính, nhiều góc khuất thay vì hình tượng nữ chính dịu dàng, an toàn.

Không chỉ là diễn viên truyền hình, Kiều Thanh còn có vị trí đáng kể tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Cô từng chia sẻ mình xuất thân từ sân khấu và nhà hát mới là nơi gắn bó với mình từ những ngày đầu theo nghiệp diễn. Nữ nghệ sĩ cũng từng khẳng định sân khấu kịch nói luôn là ưu tiên hàng đầu, còn danh hiệu NSƯT của cô đến từ những vai diễn sân khấu trong các hội diễn chuyên nghiệp chứ không phải từ truyền hình.

Thế nhưng khi đang ở độ chín nghề nghiệp, Kiều Thanh lại chủ động giảm tần suất đóng phim. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ muốn dành thời gian cho gia đình, trở thành một "bà nội trợ vui vẻ" và chăm sóc sức khỏe cho người bạn đời. Thay vì chạy phim truyền hình liên tục, cô duy trì đam mê qua những đêm diễn tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Bởi vậy, sự vắng bóng của Kiều Thanh trên màn ảnh không hẳn là câu chuyện "hết thời". Cô nhiều lần chủ động sống chậm lại sau những giai đoạn làm việc với cường độ cao. Năm 2019, nữ diễn viên từng trở lại với Hoa Hồng Trên Ngực Trái và đã gây rúng động truyền thông.

Tại buổi họp báo ra mắt Hoa Hồng Trên Ngực Trái, Kiều Thanh công khai chuyện đang chung sống với một người đàn ông chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Nữ diễn viên thậm chí chia sẻ mối quan hệ hòa thuận với vợ của người đàn ông này, từng cùng nhau đi du lịch, khiến phát ngôn nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận. Thời điểm đó, không ít khán giả còn đề nghị xem xét việc tước danh hiệu NSƯT của Kiều Thanh.

Bẵng đi một thời gian, mới đây theo NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, Kiều Thanh đã làm đơn xin nghỉ và chính thức rời nhà hát từ tháng 7/2026. Sau nhiều năm gắn bó, cô không còn là diễn viên thuộc đơn vị sân khấu này. Thông tin này khiến hành trình rời xa ánh đèn sân khấu của Kiều Thanh càng trở nên rõ ràng. Trước đây, dù ít đóng phim, cô vẫn có sân khấu làm điểm tựa nghề nghiệp. Tuy nhiên, Kiều Thanh chưa tuyên bố giải nghệ hay vẫn chưa có phát ngôn chính thức nào. Sự biến mất của cô hiện vẫn là một bí ẩn được netizen đặc biệt quan tâm.