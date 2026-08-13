Không hề ngoa khi nói đây là một kiệt tác điện ảnh của thời đại.

Nếu bạn nghĩ những bộ phim ngốn tiền nhất lịch sử đều thuộc về thời đại của công nghệ kỹ xảo CGI như Avatar hay Avengers , thì bạn đã nhầm. Hơn 60 năm trước, Hollywood đã từng cho ra đời một siêu phẩm điện ảnh mang tên Cleopatra (1963) . Tác phẩm này lừng danh khắp thế giới không chỉ vì quy mô sản xuất khủng khiếp suýt làm sập tiệm cả hãng phim huyền thoại 20th Century Fox, mà còn vì một yếu tố đặc biệt: sự quyến rũ. Dù được dán nhãn 13+, phim vẫn toát lên sức quyến rũ mê hoặc, nhất là phản ứng hóa học của cặp đôi chính để tạo nên bầu không khí lãng mạn mà các phim gắn mác phim 18+ ngày nay chưa chắc đã làm được.

Ảnh: Alamy

Về nội dung, Cleopatra (1963) đưa khán giả quay ngược thời gian về thời kỳ cổ đại, chứng kiến cuộc đời đầy biến động của Nữ hoàng Cleopatra VII tài sắc vẹn toàn trong nỗ lực bảo vệ vương triều Ai Cập trước tham vọng bành trướng của Đế chế La Mã. Bộ phim không đi sâu vào các bài học lịch sử khô khan mà tập trung khai thác hai mối tình chính trị mang tính xoay chuyển thời cuộc.

Đó là cuộc tình với vị Hoàng đế độc tài Julius Caesar (Rex Harrison) và sau đó là dũng tướng Mark Antony (Richard Burton). Dàn diễn viên của phim quy tụ những cái tên quyền lực bậc nhất Hollywood thời bấy giờ, và linh hồn của bộ phim không ai khác chính là minh tinh Elizabeth Taylor trong vai Nữ hoàng Cleopatra.

Ảnh: The Guardian

Nói về visual của Elizabeth Taylor trong phim này thì chỉ có thể dùng cụm từ "đỉnh nóc, kịch trần" . Với đôi mắt màu tím hiếm có và hàng mi cong vút hút hồn, bà đã tạo nên một định nghĩa hoàn hảo về sự quyến rũ chết người của một "Femme Fatale" (người đàn bà nguy hiểm). Sự đắm đuối không chỉ đến từ body nóng bỏng, khuôn mặt sắc sảo mà còn từ thần thái kiêu kỳ, sang chảnh của một bậc quân vương. Từng cái liếc mắt, dáng đi uyển chuyển cho đến giọng nói đầy mê hoặc của Elizabeth Taylor đều khiến hai người đàn ông quyền lực nhất thế giới thời bấy giờ và cả khán giả trong rạp phải quỳ rạp dưới chân.

Sang đến thế kỷ 21, dù có bao nhiêu mỹ nhân CGI được nhào nặn qua máy tính, nhan sắc bằng xương bằng thịt của huyền thoại mắt tím trong phim vẫn là một bức tường thành không thể sụp đổ.

Ảnh: The Guardian

Dù phim mang danh nghĩa nhãn G (phù hợp mọi lứa tuổi) nhưng không khí nhục dục và sự nóng bỏng của nó lại chẳng thua kém gì phim 18+. Phân đoạn Cleopatra khỏa thân tắm trong bồn nước ngập tràn hoa và các chi tiết dát vàng là một cú lừa thị giác đỉnh cao. Đạo diễn chọn góc quay cực khéo khiến người xem lầm tưởng nữ chính đang phô bày cơ thể, nhưng thực tế Elizabeth Taylor có mặc đồ bảo hộ màu nude. Dù vậy, sự xa hoa và làn da lấp lánh ẩn hiện dưới làn nước vẫn đủ sức làm bùng nổ mọi giác quan. Nhà thiết kế trang phục còn ưu ái cho bà những bộ váy có phần cổ khoét sâu để khoe trọn vòng một đầy đặn trứ danh suốt 4 tiếng đồng hồ, khiến người xem không thể rời mắt khỏi màn hình.

Ảnh: The Guardian

Phân đoạn Elizabeth Taylor nằm sấp khỏa thân trên giường đã tạo nên một cơn sốt truyền thông toàn cầu. Đỉnh điểm của sự "nóng" còn là vụ ngoại tình chấn động giữa Elizabeth Taylor và Richard Burton ngay trên trường quay khi cả hai đều đang có gia đình êm ấm. Phản ứng hóa học, ánh mắt si mê và những nụ hôn cuồng nhiệt mà họ dành cho nhau trên phim không còn là diễn nữa mà hoàn toàn là tình cảm thật ngoài đời, càng khiến không khí phim thêm phần nóng bỏng.

Ảnh: The Guardian

Trải qua hơn 60 năm, Cleopatra (1963) vẫn đứng vững như một trong những tượng đài kỳ vĩ nhất của kỷ nguyên vàng Hollywood. Bộ phim là minh chứng cho một thời đại làm phim đầy cực đoan nhưng cũng đầy kiêu hãnh - nơi sự xa hoa, bối cảnh chân thực và nhan sắc đỉnh cao của Elizabeth Taylor hòa quyện để tạo nên kiệt tác thị giác, khiến người hâm mộ điện ảnh hôm nay nhìn lại vẫn không khỏi đắm đuối và thán phục.



Theo: Pagesix