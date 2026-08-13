NSƯT đẹp nhất Việt Nam vừa bước lên thảm đỏ đã khiến MXH nổ tung: Visual không có đối thủ, chấp hết cam cận mặt

Nhan sắc cam thường của mỹ nhân Vbiz đang khiến công chúng chao đảo.

Ngày 12/8, họp báo Liên hoan Phim Điện ảnh Trẻ 2026 diễn ra với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ, diễn viên và những gương mặt hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Đây là sự kiện mở màn, giới thiệu những thông tin đáng chú ý về Liên hoan Phim Điện ảnh Trẻ - sân chơi hướng đến việc tôn vinh các tác phẩm, tiếng nói và những gương mặt trẻ của điện ảnh Việt. Quy tụ dàn sao Vbiz trên thảm đỏ, sự kiện nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông.

Trong số những khách mời xuất hiện tại họp báo, NSƯT Kim Tuyến là một trong những gương mặt gây chú ý nhất. Vừa bước lên thảm đỏ, nữ diễn viên lập tức thu hút hàng chục ống kính bởi diện mạo nổi bật, mang vẻ đẹp đằm thắm nhưng vẫn có độ sang trọng, sắc sảo. Kim Tuyến xuất hiện trong bộ trang phục trắng đồng điệu gồm áo dài tay ôm nhẹ phần thân trên và quần ống rộng, tạo nên tổng thể thanh lịch, tinh tế nhưng vẫn đủ sức chiếm trọn ánh nhìn.

Kim Tuyến xuất hiện tại thảm đỏ họp báo Liên hoan Phim Điện ảnh Trẻ 2026

Điểm nhấn đặc biệt nằm ở phần eo được tạo hình gọn gàng với chi tiết đai trang trí ánh kim, giúp bộ trang phục vốn tối giản trở nên có điểm nhấn. Phom quần suông rộng kéo dài đôi chân, trong khi phần áo vừa vặn tôn lên vóc dáng nữ diễn viên mà không tạo cảm giác phô trương. Sắc trắng cũng tạo hiệu ứng tương phản mạnh với phông nền đỏ của sự kiện, khiến Kim Tuyến càng nổi bật khi đứng trước khu vực chụp ảnh.

Ở tuổi U40, NSƯT Kim Tuyến vẫn duy trì visual cuốn hút với đường nét gương mặt thanh tú, làn da khoẻ khoắn và thần thái trưởng thành. Nữ diễn viên để mái tóc nâu đỏ dài, uốn gợn sóng nhẹ, rẽ lệch sang một bên và buông tự nhiên qua vai. Kiểu tóc giúp gương mặt thêm mềm mại, đồng thời mang đến vẻ đẹp có phần thanh lịch, nữ tính. Cách trang điểm cũng được tiết chế với tông màu nhẹ, tập trung làm nổi bật đôi mắt, sống mũi và bờ môi, giữ được nét sang thay vì tạo cảm giác quá sắc.

Hình ảnh của NSƯT Kim Tuyến tại sự kiện nhanh chóng nhận được nhiều lời xuýt xoa trên mạng xã hội. Không ít khán giả dành lời khen cho nhan sắc ngày càng mặn mà, vóc dáng thon gọn cùng thần thái sang trọng của nữ diễn viên. Nhiều ý kiến cho rằng Kim Tuyến thuộc nhóm những mỹ nhân càng trưởng thành càng có sức hút, không cần trang phục quá cầu kỳ vẫn dễ dàng nổi bật giữa dàn khách mời.

Một số bình luận của netizen: - Đúng là NSƯT mắt ngọc mày ngài, khí chất tuyệt đỉnh. - Không tin bả đã suýt soát 40 rồi, trẻ quá vậy trời. - Shout out cho nét đẹp nhẹ nhàng của NSƯT, diễn viên, đạo diễn Kim Tuyến. - NSUT Kim Tuyến nét nào ra nét đó, đẹp bất chấp layout. - Ôi da dẻ mịn tưng vậy, chấp hết cam cận mặt luôn. - Thời gian dường như đã bỏ quên nhan sắc này, càng lâu càng đẹp, càng nhìn càng mê.

Kim Tuyến sinh năm 1987, bắt đầu được công chúng biết đến sau khi giành giải Nhì Phụ Nữ Thế Kỷ 21 năm 2006, sau đó chuyển hướng sang diễn xuất. Cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ với các phim như Cỏ Đuôi Gà, Chuyện Tình Đảo Ngọc, Mật Mã Hoa Hồng Vàng, Tuổi Thanh Xuân, Muôn Kiểu Làm Dâu và Mộng Phù Hoa.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Kim Tuyến bắt đầu với Cát Nóng, sau đó đảm nhận vai Mỹ Lan trong Ngủ Với Hồn Ma (2015), một cô giáo tại trường nghệ thuật vướng vào những hiện tượng kỳ bí. Năm 2022, cô trở lại màn ảnh rộng với Kẻ Thứ Ba, vào vai Kelly Đào, nữ phát thanh viên có khả năng liên lạc với nhân vật chính ở quá khứ và trở thành mắt xích quan trọng trong câu chuyện.

Sau gần hai thập niên hoạt động nghệ thuật, Kim Tuyến được phong tặng danh hiệu NSƯT, tiếp tục duy trì sức hút trên màn ảnh và tại các sự kiện giải trí. Đến năm 2026, cô vẫn hoạt động tích cực, xuất hiện tại nhiều sự kiện và gần đây còn gây chú ý khi tham gia catwalk tại Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam 2026.