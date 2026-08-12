Việt Nam remake phim Trung Quốc 12.000 tỷ chấn động MXH: Cười quặn ruột vì nam chính, ngồi im một chỗ cũng thấy hài

Bộ phim này là sự lựa chọn đầy thú vị cho những khán giả thích thể loại hài hước.

Ngày 12/8, phim điện ảnh Quý Tử Vượt Giàu chính thức phát hành poster và trailer, hé lộ nhiều hơn về câu chuyện gia đình hài hước nhưng cũng không kém phần ý nghĩa sẽ ra rạp vào dịp lễ 2/9.

Trailer Quý Tử Vượt Giàu

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên đa thế hệ của màn ảnh Việt như Thu Trang, Tiến Luật, Ngô Kiến Huy, Ngân Quỳnh, Hạo Khang, Đình Dương, Thanh Thủy và Kiến An. Qua trailer, khán giả có thể bắt gặp nhiều gương mặt quen thuộc, được đông đảo công chúng yêu mến, kết hợp cùng những diễn viên trẻ triển vọng. Đặc biệt, cựu danh thủ Hồng Sơn cũng góp mặt với một vai khách mời.

Khán giả thấy nhiều gương mặt quen thuộc ở Quý Tử Vượt Giàu.

Cho những ai chưa biết, Quý Tử Vượt Giàu là dự án remake do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cầm trịch, được làm lại từ bộ phim Trung Quốc Bắt Búp Bê, tác phẩm từng tạo nên cơn sốt phòng vé với doanh thu lên tới 12.000 tỷ đồng. Nội dung phim xoay quanh vợ chồng Diệp và Phát trên hành trình nuôi dạy cậu con trai Phú Quý. Dù sở hữu gia sản khổng lồ, cả hai lại quyết định giả nghèo để con trai lớn lên mà không phụ thuộc vào tiền bạc. Chính lựa chọn đặc biệt này mở ra hàng loạt tình huống dở khóc dở cười, hứa hẹn tạo nên một trong những gia đình hài hước và nổi loạn nhất nhì màn ảnh Việt.

Trailer mang đến nhiều cung bậc cảm xúc khi hé lộ hành trình trưởng thành của Phú Quý, nơi kỳ vọng của cha mẹ, lựa chọn của con cái và những khác biệt giữa hai thế hệ liên tục va chạm. Bên cạnh những khoảnh khắc tình cảm là hàng loạt tình huống gây cười. Đặc biệt, Tiến Luật tiếp tục phát huy sở trường diễn hài cực duyên, nhiều phân cảnh chỉ cần nhìn gương mặt của nam diễn viên cũng đủ khiến khán giả bật cười.

Poster phim Quý Tử Vượt Giàu.

Poster chính thức cũng gây chú ý với màu sắc rực rỡ và đường chạy được lựa chọn làm bối cảnh trung tâm. Phú Quý năm 18 tuổi do Hạo Khang thủ vai sải bước phía trước, trong khi phiên bản 8 tuổi do Đình Dương đảm nhận chạy phía sau. Hai phiên bản nhân vật trở thành hình ảnh ẩn dụ cho hành trình trưởng thành, từ những bước chạy đầu đời cho tới con đường tương lai.

Đáng chú ý, thay vì hướng về vạch đích, cả hai Phú Quý lại chạy ngược về phía vạch xuất phát. Chi tiết này gợi mở câu hỏi liệu con đường Phú Quý đang đi có thực sự là lựa chọn của cậu, hay chỉ là hành trình mà ông Phát và bà Diệp đã vạch sẵn cho con trai.

Với câu chuyện đề tài gia đình, mang đến nhiều tiếng cười nhưng vẫn chứa đựng thông điệp đáng suy ngẫm, Quý Tử Vượt Giàu hứa hẹn là lựa chọn phù hợp để thưởng thức cùng bạn bè và người thân trong dịp lễ 2/9. Phim khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 28/8, với các suất chiếu sớm bắt đầu từ 18h ngày 27/8.