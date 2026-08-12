Trấn Thành đã có đối thủ

Đây là một cái tên được cho là xứng tầm với Trấn Thành, dự đoán sẽ có màn cạnh tranh khốc liệt.

Ngày 12/8, đạo diễn Victor Vũ chính thức thông báo sẽ gia nhập đường đua phim Tết 2027 với dự án mang tên Thám Tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim. Đây là phần 2 của chuỗi phim trinh thám cổ trang đình đám được khán giả mong đợi. Đồng thời, bộ phim cũng công bố first look poster với nhân vật trung tâm là vị thám tử tài ba do nam diễn viên Quốc Huy thủ vai, ngay lập tức khơi dậy sự tò mò mạnh mẽ từ công chúng.

Poster mở ra không gian rùng rợn khi mở ra hiện trường của một vụ thảm sát thảm khốc trên con thuyền mắc cạn giữa biển. Toàn bộ bối cảnh được bao quanh bởi những ghềnh đá hiểm trở, dựng đứng. Ở vị trí trung tâm khung hình, Thám tử Kiên xuất hiện đầy uy nghiêm với thanh kiếm sắc lạnh trên tay, đứng sừng sững giữa những thi thể nằm rải rác và cánh buồm nhuốm máu. Gam màu lạnh bao trùm toàn bộ poster, kết hợp cùng những đợt biển động dữ dội và những đốm lửa vẫn còn âm ỉ cháy trên mạn thuyền đã tạo nên một bầu không khí căng thẳng. Tất cả như ngầm gợi cảm giác về một vụ kỳ án còn chứa đựng vô vàn ẩn số hóc búa.

Tấm poster còn khéo léo hé lộ nhiều lớp nhân vật có địa vị xã hội khác nhau trong xã hội xưa. Hình ảnh một người phụ nữ trong bộ áo dài vàng nằm gục bên mạn tàu gợi liên tưởng đến một nhân vật thuộc tầng lớp quyền quý, vương giả. Trong khi đó, các nạn nhân còn lại xung quanh mang trang phục thô sơ của người hầu và nhiều thân phận lao động khác. Sự hiện diện của nhiều tầng lớp khác nhau trên cùng một con thuyền định mệnh khiến vụ án càng trở nên phức tạp, bí ẩn, mang đến hàng loạt câu hỏi hóc búa về mối liên hệ ngầm giữa họ và "lời nguyền" đáng sợ được nhắc đến ngay trong tựa phim.

Dù hiện tại, đoàn làm phim vẫn chưa chính thức công bố toàn bộ dàn diễn viên tham gia. Trước mắt, Vĩnh Đam - "chàng thơ" sinh năm 2004 - đang là cái tên được đồn đoán sẽ góp mặt vào dự án điện ảnh quy mô này. Song, Thám Tử Kiên 2 vẫn có sức hút cực kỳ lớn. Bởi phần 1 - Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu - từng gặt hái thành công vang dội. Phần phim đầu tiên đưa người xem theo chân hành trình phá án ly kỳ của công sai phá án Kiên tại một ngôi làng hoang vu hẻo lánh chứa đầy uẩn khúc và yếu tố tâm linh. Với sự kết hợp xuất sắc giữa trinh thám và văn hóa Việt cổ xưa, phần 1 đã tạo nên cơn sốt phòng vé lớn và cán mốc doanh thu ấn tượng lên tới 227 tỷ đồng.

Với việc thông báo tham gia vào đường đua phim Tết 2027 ngay thời điểm này, cái tên được khán giả nhắc đến nhiều nhất bên cạnh Victor Vũ không ai khác là Trấn Thành. Cách đây chỉ vài ngày, đạo diễn Trấn Thành cũng vừa tổ chức buổi lễ khai máy và công bố dự án EM - bộ phim điện ảnh ấn định sẽ ra rạp vào đúng Mùng 1 Tết 2027.

Cả Victor Vũ và Trấn Thành đều là những đạo diễn tên tuổi, có tư duy nghệ thuật sắc bén và sở hữu hàng loạt tác phẩm trăm tỷ thống trị phòng vé Việt. Việc hai "quái kiệt" này cùng ra mắt tác phẩm mới vào chung một thời điểm hứa hẹn sẽ tạo nên một cuộc đối đầu ngang tài ngang sức.

Đường đua phim Tết 2027 năm nay trước mắt còn ghi nhận hai cái tên khác là Loạn Thế và Cận Kề Cái Chết. Với sự sôi động này, mùa phim Tết 2027 chắc chắn sẽ là một đấu trường điện ảnh bùng nổ, mang đến bữa tiệc thị giác đỉnh cao cho khán giả Việt.

Nguồn: NSX