Không ai tin đây là nhan sắc thật của Triệu Vy

Hình ảnh mới của Triệu Vy khiến dân mạng chia phe tranh cãi.

Triệu Vy từng là một trong những nữ diễn viên đình đám nhất màn ảnh Hoa ngữ, nổi tiếng với loạt tác phẩm như Hoàn Châu Cách Cách, Tân Dòng Sông Ly Biệt, Họa Bì... Tuy nhiên, kể từ khi rút khỏi giới giải trí và hạn chế xuất hiện trước công chúng hậu scandal trốn thuế năm 2021, cô rất ít khi chia sẻ những hình ảnh cận mặt. Trên Weibo, Triệu Vy hiện chủ yếu đăng những khoảnh khắc đời thường, phong cảnh hoặc các hoạt động cá nhân.

Mới đây, một bức ảnh được cho là Triệu Vy bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong ảnh, nữ diễn viên xuất hiện với mái tóc nâu dài, gương mặt nhỏ, làn da trắng mịn, đôi mắt to và đường nét thanh thoát. Đáng chú ý, diện mạo trong ảnh khiến Triệu Vy trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi 50.

Hình ảnh nhanh chóng giúp Triệu Vy nhận về nhiều lời khen về nhan sắc. Không ít cư dân mạng bất ngờ trước diện mạo trẻ trung của nữ diễn viên, thậm chí cho rằng nếu chỉ nhìn qua bức ảnh này, rất khó đoán cô đã bước sang tuổi 50. Tuy nhiên, bên cạnh những lời xuýt xoa, cũng xuất hiện nghi vấn hình ảnh đã qua chỉnh sửa hoặc sử dụng filter khá mạnh, bởi làn da và đường nét trên gương mặt được làm mịn đến mức gần như không còn dấu hiệu tuổi tác.

Thực tế, đây không phải ảnh gốc do Triệu Vy đăng. Bức hình đang viral được fan chỉnh sửa, "cà filter" rồi đăng lại trên mạng xã hội. Hình ảnh gốc nằm trong loạt ảnh Triệu Vy chia sẻ khi đến Hải Yến Thôn, Côn Minh, Vân Nam, một ngôi làng bên hồ Điền Trì. Trong loạt ảnh này, nữ diễn viên xuất hiện với diện mạo đời thường hơn, để mặt mộc và lộ rõ những dấu hiệu tuổi tác một cách tự nhiên.

Dẫu vậy, việc một bức ảnh được chỉnh sửa vẫn có thể nhanh chóng viral cũng phần nào cho thấy sức hút của Triệu Vy chưa biến mất sau nhiều năm gần như vắng bóng khỏi màn ảnh. Trên trang Weibo hiện có hàng chục triệu người theo dõi, cô vẫn nhận được lượng tương tác đáng kể mỗi khi cập nhật cuộc sống cá nhân.

Một số bình luận của netizen: - Nói 50 tuổi không ai tin luôn, sao trẻ dã man vậy. - Ôi crush đời đầu của tôi, bồi hồi quá. - Trẻ thì trẻ thật nhưng ảnh này được cà filter rồi. Da dẻ mịn tưng hơn em bé. - Ảnh gốc bả đăng trên Weibo không được như này đâu, trông mộc mạc hơn nhiều. - Nhớ ngày xưa xem Hoàn Châu Cách Cách mỗi tối. Nay đã gần 30 năm rồi.

Trên trang Weibo cá nhân, Triệu Vy thời gian gần đây vẫn thỉnh thoảng cập nhật những khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống. Cô chia sẻ ảnh phong cảnh, đọc sách, xem phim, đi du lịch và gặp gỡ bạn bè, người thân thay vì xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Những cập nhật mới nhất trên trang cá nhân cho thấy cô vẫn duy trì cuộc sống khá kín tiếng nhưng không hoàn toàn biến mất khỏi mạng xã hội.

Thời gian gần đây, nhiều tác phẩm và vai diễn kinh điển của Triệu Vy liên tục trở thành chủ đề được bàn luận trên Weibo. Ngoài Hoàn Châu Cách Cách, Tân Dòng Sông Ly Biệt, những tác phẩm gắn liền với tuổi thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả, loạt phim điện ảnh của Triệu Vy cũng đang được khán giả “đào lại”. Có thể kể đến Ngọc Quan Âm, Họa Bì, Họa Bì 2, Xích Bích, Hoa Mộc Lan, Tình Nhân Kết và đặc biệt là Thân Ái.

Bên cạnh đó, thành tích của Triệu Vy tại Giải Bách Hoa cũng được cư dân mạng đào lại và liên tục chia sẻ dưới dạng hình ảnh thành tích. Cô từng giành cả Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất, qua đó được nhắc đến cùng Trương Nghệ Mưu như hai đạo diễn duy nhất trong lịch sử Giải Bách Hoa từng đạt được cả hai danh hiệu này.

Ngoài việc các tác phẩm bất ngờ được chú ý trở lại, tình hình hiện tại của Triệu Vy cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Tháng 4 vừa qua, cô tham gia buổi họp mặt kỷ niệm 30 năm ngày nhập học của lớp Diễn xuất khóa 96, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, cùng các bạn học như Trần Khôn, Huỳnh Hiểu Minh... Những hình ảnh hội ngộ này nhanh chóng khơi lại ký ức của cả một thế hệ khán giả.