“Con gái Triệu Vy” dậy thì ngoạn mục sau 13 năm, đẹp đến mức bị cả nước cấm dao kéo

Cô bé nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ trước nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Mới đây, Kỷ Tư Hàm - sao nhí từng ghi dấu ấn với vai công chúa Ôn Nghi trong Chân Hoàn Truyện - đã chia sẻ tin vui khi chính thức trúng tuyển vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Bắc Ảnh), một trong những ngôi trường đào tạo diễn xuất danh giá nhất Trung Quốc. Thành tích này nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả, đặc biệt là những người từng theo dõi cô từ khi còn là diễn viên nhí.

Ít ai ngờ rằng cô bé từng khiến khán giả tan chảy trong Chân Hoàn Truyện nay đã bước sang tuổi trưởng thành và chuẩn bị tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật một cách bài bản. Từ cô bé có gương mặt bầu bĩnh năm nào, Kỷ Tư Hàm được nhận xét đã có màn dậy thì thành công khi bước sang tuổi 19. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt thanh tú với đường nét hài hòa, đôi mắt sáng, sống mũi cao cùng nụ cười ngọt ngào. Vóc dáng cao ráo, thần thái trong trẻo và khí chất nhẹ nhàng giúp cô giữ được nét đẹp tự nhiên vốn được khán giả yêu mến từ nhỏ, đồng thời toát lên vẻ trưởng thành, nữ tính hơn hẳn.

Trên mạng xã hội, mỗi lần xuất hiện, Kỷ Tư Hàm đều nhận nhiều lời khen bởi nhan sắc ngày càng thăng hạnh, thậm chí không ít cư dân mạng còn nhắc lại câu nói từng viral nhiều năm trước rằng cô là mỹ nhân đẹp đến mức bị cả nước cấm dao kéo, như một cách bày tỏ mong muốn nữ diễn viên giữ nguyên vẻ đẹp tự nhiên khi trưởng thành.