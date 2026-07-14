Sốc visual mỹ nam hít vào thấy ngang tàng, thở ra thấy khí phách: Sợ nghiện tuyệt đối đừng xem

Mỹ nam này xứng đáng nhận những lời khen ngợi với vai diễn mới.

Hầu Minh Hạo đang thu hút nhiều sự chú ý từ các khán giả yêu phim cổ trang nhờ màn thể hiện ấn tượng trong Tước Cốt. Ngay từ những tập đầu lên sóng, nam diễn viên đã nhận được nhiều lời khen khi hóa thân thành nam chính Tiêu Vô Y, chàng thế tử phủ Tĩnh An vương nổi tiếng với dáng vẻ ngang tàng, ngạo nghễ và đầy khí phách. Không chỉ vậy, anh còn là một nhà cải cách ôm nhiều bí mật, luôn mang trong mình khát vọng thay đổi thời cuộc. Dù bộ phim Tước Cốt mới lên sóng, mỹ nam sinh năm 1997 đã nhận không ít lời khen ngợi vì thể hiện rất tốt những nét đặc trưng của nhân vật. Đới với các fan nguyên tác, Hầu Minh Hạo giống như đã đem Tiêu Vô Y từ tiểu thuyết bước lên màn ảnh.

Hầu Minh Hạo nhận nhiều lời khen với vai nam chính Tiêu Vô Y trong phim Tước Cốt đang chiếu.

Dạo quanh các trang mạng xã hội, không khó để thấy netizen đang chia sẻ rầm rộ những đoạn clip Hầu Minh Hạo thực hiện các màn hành động mãn nhãn. Anh ghi điểm với những động tác ra đòn dứt khoát, toát lên phong thái của một vị tướng trẻ từng chinh chiến sa trường. Đặc biệt, phân cảnh Tiêu Vô Y dẫn quân Bắc phủ tiến vào hoàng cung, đối đầu trực diện với Thái hậu mà không hề tỏ ra e dè đang khiến người hâm mộ phát sốt.

Mỹ nam sinh năm 1997 thực hiện các cảnh hành động cực tốt.

Đây là phân cảnh nam diễn viên thực hiện với lửa thật.

Màn đối diễn của Hầu Minh Hạo với nữ diễn viên gạo cội Đào Hân Nhiên trong cảnh Tiêu Vô Y dẫn quân Bắc phủ vào kinh thành (vietsub: fanpage Quất Tử 橘子)

Nói thêm vê nội dung của Tước Cốt, bộ phim kể câu chuyện tình yêu giữa Tạ Gia Ngư và Tiêu Vô Y trong bối cảnh loạn thế đầy biến động. Tạ Gia Ngư là tiểu thư phủ Thái phó, đồng thời là truyền nhân của Mặc gia cơ quan thuật. Vì những toan tính chính trị, cô bị đưa vào phủ Tĩnh An vương để trở thành trắc phi của Tiêu Vô Y, kẻ mang tiếng xấu sau biến cố thí quân. Từ một cuộc hôn nhân không có tình yêu, cả hai dần nảy sinh tình cảm khi đồng hành trên hành trình điều tra nhiều vụ án và cùng nhau vượt qua vô số hiểm nguy.

Lịch phát sóng Tước Cốt do Hầu Minh Hạo và Ngải Mễ đóng chính.

Ở dự án lần này, Hầu Minh Hạo hợp tác cùng nữ diễn viên trẻ Ngải Mễ. Dù chênh nhau tới 11 tuổi, cả hai vẫn được khán giả đánh giá có ngoại hình rất xứng đôi, tương tác tự nhiên và tạo nên chemistry rất tốt. Với sự kết hợp giữa kịch bản hấp dẫn, các màn đấu trí kịch tính cùng diễn xuất tốt từ dàn diễn viên, Tước Cốt đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục để lại dấu ấn trong thời gian tới.