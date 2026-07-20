14 nghìn người thả tim cho một cảnh phim 24 năm trước: Triệu Vy, Thư Kỳ đẹp thế này bảo sao khán giả không tiếc "thời trăm hoa đua nở"

Đoạn clip trích từ bộ phim hành động Gác Kiếm đang thu hút hơn 14 nghìn lượt tim trên Tiểu Hồng Thư, kéo theo cuộc bàn luận sôi nổi về nhan sắc minh tinh thế hệ trước và một tuyến tình cảm mà nhiều khán giả thừa nhận "hồi nhỏ xem không hiểu".

Mới đây, một phân cảnh trong bộ phim Gác Kiếm bất ngờ viral trở lại trên mạng xã hội Tiểu Hồng Thư, nhận về hơn 14 nghìn lượt yêu thích cùng hơn 600 bình luận chỉ sau thời gian ngắn. Điều khiến dân mạng không ngừng bàn tán không chỉ là những pha hành động đẹp mắt, mà là nhan sắc thời đỉnh cao của bộ ba nữ chính Thư Kỳ, Triệu Vy và Mạc Văn Úy, những gương mặt được nhận xét là "mỗi người một vẻ, nhìn một lần là nhớ".

Gác Kiếm (tên gốc Tịch Dương Thiên Sứ, tên tiếng Anh So Close) là phim hành động Hồng Kông ra mắt năm 2002, do Nguyên Khuê làm đạo diễn, quy tụ Thư Kỳ, Triệu Vy, Mạc Văn Úy cùng tài tử Hàn Quốc Song Seung Heon. Phim xoay quanh hai chị em sát thủ Trần Ái Lâm (Thư Kỳ) và Trần Ái Quần (Triệu Vy), những người thừa hưởng công nghệ vệ tinh bí mật của cha, bị cuốn vào cuộc truy đuổi của cả tội phạm lẫn nữ cảnh sát Giang Nhật Hồng (Mạc Văn Úy). Hơn hai thập kỷ trôi qua, tác phẩm vẫn được nhắc đến như một trong những phim hành động có dàn nữ chính đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Dưới đoạn clip, Triệu Vy là cái tên được gọi nhiều nhất. Cư dân mạng dành cả loạt bình luận cho gương mặt của cô: "Sống mũi của Triệu Vy đúng là cực phẩm, chẳng hề thua đôi mắt to của cô ấy", "Ngũ quan rất chuẩn, khí chất lại thanh thoát", "Ngũ quan của cô ấy rất có chiều sâu, đẹp mà không hề đại trà". Có người còn nhắc lại rằng chính Triệu Vy từng chia sẻ bộ phận cô hài lòng nhất trên gương mặt là chiếc mũi. Một bình luận khác khiến nhiều người bật cười: "Thoạt nhìn còn tưởng là nữ thần phim Nhật nào đó. Hóa ra hồi trẻ Tiểu Yến Tử đẹp đến vậy". Kiểu tóc của Triệu Vy trong phim thậm chí được khen là "đi trước thời đại hơn chục năm".

Thư Kỳ cũng không kém phần được ưu ái. "Mình mê Thư Kỳ chính từ bộ phim này", "Cả ba người đều rất có sức hút, nhưng Thư Kỳ đúng là nổi bật nhất" là những nhận xét lặp đi lặp lại trong phần bình luận.

Đáng chú ý, một chi tiết trong phim khiến không ít khán giả "vỡ lẽ" khi xem lại ở tuổi trưởng thành: tuyến tình cảm giữa nhân vật của Triệu Vy và Mạc Văn Úy. "Hồi nhỏ mình cũng không hiểu. Lớn lên xem lại mới thấy cảnh hôn đó thật ra ám chỉ rất rõ", một tài khoản viết. Thực tế, đây không phải suy diễn của khán giả. Tại buổi họp báo quảng bá phim ở Singapore năm 2002, khi được hỏi về cảnh hôn giữa hai người, Triệu Vy từng thẳng thắn xác nhận nhân vật của mình đem lòng yêu nữ cảnh sát do Mạc Văn Úy thủ vai, thậm chí còn đùa rằng cô "hôn chưa đủ". Về phần mình, Mạc Văn Úy đáp lại đầy hào phóng rằng nếu gặp một cô gái như Triệu Vy, cô cũng không ngại được theo đuổi.

Ngoài chuyện nhan sắc và tình tiết phim, đoạn clip còn châm ngòi cho một cuộc tranh luận rộng hơn về thẩm mỹ của làng giải trí xưa và nay. Nhiều ý kiến cho rằng minh tinh thế hệ trước "trăm hoa đua nở", ai cũng có nét riêng dễ nhận diện, trong khi hiện tại "bật TV lên toàn thấy những gương mặt hao hao nhau". Có người phân tích sâu hơn: khi thông tin và thị hiếu bị đồng nhất, cách trang điểm, phong cách ăn mặc cho đến biểu cảm của nghệ sĩ cũng dần trở nên giống hệt nhau, lớp nền ngày càng dày, filter ngày càng nhiều, còn "gương mặt thật" thì ngày càng hiếm. "Ngày xưa cũng trang điểm, nhưng lớp trang điểm không quá đậm. Gương mặt thật rất đẹp", một bình luận nhận về nhiều sự đồng tình.

Cơn sốt bất ngờ của Gác Kiếm sau 24 năm có lẽ không chỉ là nỗi hoài niệm về một bộ phim. Với nhiều khán giả, đó còn là nỗi nhớ về một thời kỳ mà mỗi minh tinh bước ra màn ảnh đều mang một gương mặt, một khí chất không thể trộn lẫn.