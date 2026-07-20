Viral mỹ nhân chỉ niềng răng mà visual thăng hạng khó tin: 2026 hot ngoài sức tưởng tượng, lên mạng nhìn đâu cũng thấy
Chỉ nhờ niềng răng mà mỹ nhân này đẹp lên rất nhiều. Trong năm 2026, cô có 2 vai diễn gây bão mạng xã hội.
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Mới đây, trên Bilibili xuất hiện một chủ đề đáng chú ý xoay quanh màn "lột xác" ngoại hình của Hoàng Nghệ. So sánh hình ảnh hiện tại với thời điểm vài năm trước của mỹ nhân sinh năm 1997, không khó để thấy cô nàng đã thăng hạng visual rõ rệt. Điều khiến cuộc thảo luận trở nên sôi nổi là câu hỏi quen thuộc mỗi khi một ngôi sao có sự thay đổi về diện mạo: Hoàng Nghệ chỉ niềng răng hay đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ?
Tuy nhiên, phần lớn ý kiến dưới chủ đề này đều nghiêng về phương án đầu tiên. Nhiều người nhận xét các đường nét trên gương mặt của Hoàng Nghệ vẫn giữ được sự tự nhiên, không có dấu hiệu thay đổi cấu trúc khuôn mặt như trường hợp can thiệp dao kéo. Theo chia sẻ của cư dân mạng, nữ diễn viên từng nhắc tới quá trình niềng răng của mình trên Tiểu Hồng Thư, và đây được cho là nguyên nhân khiến tổng thể gương mặt trở nên hài hòa, thanh thoát hơn trước.
Rõ ràng, Hoàng Nghệ đang ở giai đoạn đẹp nhất kể từ khi bước chân vào làng giải trí, vừa sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, vừa có chút khí chất trưởng thành đầy cuốn hút. Thực tế, đây không phải lần đầu trong năm 2026 cái tên Hoàng Nghệ trở thành chủ đề nóng vì ngoại hình. Hồi tháng 4, khi bộ phim Giai Ngẫu Thiên Thành lên sóng, nữ diễn viên từng nhận về vô số lời khen với vai Tả Doanh Doanh. Dù chỉ đảm nhận nhân vật nữ phụ, cô vẫn để lại dấu ấn mạnh mẽ nhờ tạo hình xinh đẹp cùng diễn xuất giàu cảm xúc.
Hoàng Nghệ với những vibe đối lập trong Giai Ngẫu Thiên Thành và Lương Trần Mỹ Cẩm
Hoàng Nghệ xinh đẹp vô cùng trong Thiên Hạ Thịnh Thế
Nhân vật Tả Doanh Doanh ban đầu khiến khán giả có cảm giác là một cô gái lả lơi và có phần tà đạo khi xuất hiện với thân phận Tốn Mộc Kim Cang của Thanh Hồng giáo. Thế nhưng về sau, người xem mới hiểu đây là một cô gái chất chứa nhiều tổn thương, luôn khao khát được yêu thương và thấu hiểu. Ở cô toát lên sự thông minh, quyết đoán, sắc sảo và bản tính lương thiện, tất cả đã giúp Tả Doanh Doanh trở thành một đồng đội, một người bằng hữu và một người yêu tuyệt vời. Dĩ nhiên, Tả Doanh Doanh qua diễn xuất của Hoàng Nghệ cũng là một trong những nhân vật được yêu thích nhất của bộ phim.
Thời gian gần đây, cô một lần nữa gây chú ý khi đảm nhận vai Võ Tắc Thiên trong dự án phim kết hợp game mang tên Thiên Hạ Thịnh Thế. Ngoài ra, vai diễn Cố Lan trong Lương Trần Mỹ Cẩm của cô cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Điều đáng chú ý là bên cạnh những lời có cánh dành cho nhan sắc, diễn xuất của Hoàng Nghệ cũng nhận được nhiều sự ghi nhận của khán giả. Trong thời gian tới, mỹ nhân 29 tuổi hứa hẹn sẽ tiếp tục chinh phục công chúng với vai phản diện đáng mong chờ trong Kim Chi (Trần Tinh Húc - Lý Nhất Đồng đóng chính).