Không ai cứu nổi thái tử đẹp nhất showbiz: 2 tháng có 3 phim đều flop, hào quang lụi tàn quá nhanh

Hào quang của mỹ nam đình đám đang vơi dần đi.

Từng được xem là một trong những nam thần cổ trang sở hữu visual nổi bật nhất lứa diễn viên 9X, Trần Tinh Húc nhiều năm qua vẫn được khán giả ưu ái gọi bằng biệt danh "thái tử đẹp nhất Cbiz". Danh xưng này bắt nguồn từ vai Lý Thừa Ngân trong Đông Cung (2019) - một thái tử vừa quyền mưu, tàn nhẫn vừa si tình. Không chỉ tạo nên cơn sốt khắp châu Á, tạo hình long bào, gương mặt sắc nét và khí chất vương giả của Trần Tinh Húc còn được xem là một trong những hình tượng thái tử đẹp và kinh điển nhất trên màn ảnh Hoa ngữ. Đến tận nhiều năm sau, mỗi khi nhắc đến vai diễn thái tử, cái tên Trần Tinh Húc vẫn thường được đưa lên bàn cân đầu tiên.

Thế nhưng, hào quang ấy dường như đang mờ nhạt đi nhanh chóng. Chỉ trong vòng đúng hai tháng, từ 22/11/2025 đến 22/1/2026, nam diễn viên liên tiếp có 3 bộ phim lên sóng là Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng, Yết Hí và Đột Nhiên Thích Em. Điều đáng nói, không tác phẩm nào tạo được sự bùng nổ về nhiệt độ, thành tích hay hiệu ứng truyền thông. Ba dự án thuộc ba thể loại khác nhau cùng thất bại khiến nhiều người nhận định đây là quãng thời gian đáng quên nhất trong sự nghiệp của Trần Tinh Húc.

Lên sóng ngày 22/11/2025, Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của Vĩ Ngư, thuộc thể loại kỳ ảo, mạo hiểm. Trong phim, Trần Tinh Húc vào vai Giang Luyện, một chàng trai bí ẩn cùng Nhiếp Cửu La (Địch Lệ Nhiệt Ba) bước vào hành trình truy tìm sự thật về sinh vật thần bí "Thanh Nhưỡng". Cả hai liên tục trải qua những chuyến phiêu lưu, chiến đấu với các thế lực siêu nhiên trước khi dần nảy sinh tình cảm.

Ngay từ khi công bố dàn diễn viên, tác phẩm được kỳ vọng sẽ là bom tấn cuối năm nhờ sự kết hợp giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc. Tuy nhiên, khi phát sóng, phim nhanh chóng gây thất vọng. Điểm bị chê nhiều nhất là kịch bản rời rạc, tiết tấu lê thê, phần chuyển thể bị đánh giá làm mất đi sức hấp dẫn của nguyên tác. Các cảnh hành động thiếu cao trào, kỹ xảo không tạo được cảm giác mãn nhãn, trong khi yếu tố kỳ ảo cũng bị khai thác nửa vời.

Bên cạnh đó, cặp đôi chính bị nhận xét thiếu chemistry trầm trọng. Dù sở hữu ngoại hình nổi bật, Trần Tinh Húc và Địch Lệ Nhiệt Ba lại không tạo được cảm giác yêu đương tự nhiên. Nhiều khán giả cho rằng diễn xuất của cả hai khá gượng, các phân cảnh tình cảm thiếu cảm xúc nên không đủ sức giữ chân người xem.

Đầu tháng 1/2026, Trần Tinh Húc trở lại với Yết Hí, đóng cặp cùng Lư Dực Hiểu. Phim kể về Hồ Tu (Lư Dực Hiểu), cô gái thất bại trong tình yêu vô tình bước vào một trò chơi nhập vai. Tại đây, cô gặp Tần Tiêu Nhất/Tiêu Trĩ Vũ do Trần Tinh Húc thủ vai, một nhân vật NPC mang thân phận bí ẩn trong bối cảnh Dân quốc. Mối quan hệ giữa hai người dần vượt qua ranh giới giữa thế giới ảo và hiện thực.

Đây được xem là dự án có ý tưởng khá mới khi kết hợp game nhập vai với yếu tố chữa lành và tình cảm. Tuy nhiên, sau khi phát sóng, Yết Hí không tạo được hiệu ứng như kỳ vọng. Dù được khen ở phần hình ảnh và tạo hình của dàn diễn viên, tác phẩm lại bị đánh giá thiếu cao trào, mạch truyện nhạt nhoà, cao trào cũng không đủ hấp dẫn để giữ chân khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng Trần Tinh Húc vẫn giữ phong độ diễn xuất ổn định nhưng không đủ để "gánh" một kịch bản thiếu điểm nhấn.

Ngày 22/1/2026, Trần Tinh Húc tiếp tục tái xuất với bộ phim ngôn tình hiện đại Đột Nhiên Thích Em (hay Một Tình Yêu Bất Ngờ Đến), đóng cặp cùng Vương Ngọc Văn. Trong phim, Trần Tinh Húc hóa thân thành Cao Hải Minh, một tổng tài trẻ tuổi tồn tại trong thế giới của cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh năm 1999. Trong khi đó, Vương Ngọc Văn vào vai Lâm Hoan Nhi, nữ streamer chuyên tư vấn tình yêu ở năm 2025 bất ngờ xuyên vào chính cuốn tiểu thuyết mình từng chê bai. Để trở về hiện thực, Hoan Nhi buộc phải hoàn thành nhiệm vụ chinh phục trái tim của Cao Hải Minh. Từ những màn đấu khẩu hài hước, cả hai dần nảy sinh tình cảm thật, khiến ranh giới giữa thế giới hư cấu và hiện thực trở nên mong manh.

Dù sở hữu cặp đôi diễn viên có ngoại hình đẹp đồng đều và tương tác tự nhiên nhờ tình bạn ngoài đời, bộ phim lại không tạo được cú hích như kỳ vọng. Độ thảo luận trên mạng xã hội khá khiêm tốn, chỉ số truyền thông không nổi bật, trong khi hiệu ứng xem phim cũng nhanh chóng hạ nhiệt sau những tập đầu.

Nhiều khán giả đánh giá tác phẩm vẫn đi theo lối mòn quen thuộc của dòng phim ngôn tình đô thị Hoa ngữ: mô-típ thanh mai trúc mã, hiểu lầm rồi tái hợp, thiếu những nút thắt đủ mới để tạo sức hút. Nhịp phim chậm, kịch bản an toàn và ít cao trào khiến bộ phim không tạo được hiệu ứng truyền miệng. Vì vậy, dù Trần Tinh Húc và Vương Ngọc Văn được khen đẹp đôi, dự án vẫn nhanh chóng chìm nghỉm giữa thị trường phim cạnh tranh khốc liệt đầu năm 2026.

Điểm chung của cả ba bộ phim là Trần Tinh Húc không phải vấn đề lớn nhất. Nam diễn viên vẫn được đánh giá giữ phong độ diễn xuất tương đối ổn định, đặc biệt ở những phân cảnh nội tâm. Điều khiến các tác phẩm đồng loạt thất bại nằm ở chất lượng kịch bản, nhịp phim và khả năng tạo hiệu ứng với khán giả. Việc ba dự án liên tiếp không tạo được tiếng vang chỉ trong hai tháng khiến nhiều người bắt đầu đặt dấu hỏi về khả năng lựa chọn kịch bản của Trần Tinh Húc. Trong bối cảnh thị trường phim Hoa ngữ ngày càng cạnh tranh, một diễn viên dù có thực lực cũng rất khó duy trì sức nóng nếu liên tục xuất hiện trong những dự án không đủ chất lượng.