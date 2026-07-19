Nữ hoàng phim Việt giờ vàng cả đời chưa từng đóng vai phụ, giờ phải đi từng rạp năn nỉ khán giả mua vé xem phim

Đây là hiện thực nghiệt ngã đối với mỹ nhân được mệnh danh là "nữ hoàng phim Việt giờ vàng".

Nhắc đến màn ảnh nhỏ Việt Nam đầu những năm 2000, Thanh Thúy là một trong những cái tên khó có thể bỏ qua. Trong giai đoạn phim truyền hình Việt bước vào thời kỳ hoàng kim, khi khung giờ vàng mỗi tối trở thành món ăn tinh thần quen thuộc của hàng triệu gia đình, nữ diễn viên gần như phủ sóng liên tục trên các kênh truyền hình quốc gia lẫn địa phương. Cô cùng Cao Minh Đạt được xem là hai gương mặt "đắt show" bậc nhất màn ảnh lúc bấy giờ.

Từ phim tâm lý xã hội, gia đình, tình cảm đến những tác phẩm khai thác đề tài nông thôn hay đô thị, khán giả gần như tối nào cũng bắt gặp Thanh Thúy trên sóng. Chính mật độ xuất hiện dày đặc cùng sức hút ổn định suốt nhiều năm đã giúp cô được truyền thông và khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "nữ hoàng phim Việt giờ vàng".

Không giống nhiều diễn viên cùng thế hệ phải chật vật nhiều năm với các vai phụ trước khi được công nhận, Thanh Thúy lại có một khởi đầu khá đặc biệt. Ngay từ những tác phẩm đầu tiên, cô đã được các đạo diễn giao đảm nhận vai nữ chính. Trong chương trình trò chuyện với Dược sĩ Tiến, nữ diễn viên từng thừa nhận con đường diễn xuất của mình gần như được "trải hoa hồng.

"Nếu nói về công việc diễn viên thì chị giống như một cô bé được bước trên tấm thảm đỏ trải đầy hoa hồng. Cứ cánh cửa này vừa mở ra thì lại có một cánh cửa khác to hơn, tuyệt vời hơn mở ra. Chị đi thẳng băng một đường luôn, không phải đi từ vai phụ tới vai chính, mà ngay từ đầu đã được đóng vai chính." Chia sẻ này cũng phần nào lý giải vì sao Thanh Thúy hiếm khi xuất hiện trong những vai diễn nhỏ, mà gần như luôn giữ vị trí trung tâm trong các bộ phim cô tham gia.

Lợi thế ngoại hình dịu dàng, gương mặt đậm chất Á Đông cùng lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc giúp Thanh Thúy nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả. Cô ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim truyền hình đình đám như Blouse Trắng, Hương Phù Sa, Vòng Xoáy Tình Yêu, Lẵng Hoa Tình Yêu, Vòng Xoáy Tình Yêu, Lọ Lem Thời @ ... Mỗi vai diễn đều mang một một phong cách riêng, từ người phụ nữ hiền lành, cam chịu đến những nhân vật mạnh mẽ, cá tính. Đây cũng là giai đoạn mà tên tuổi Thanh Thúy gắn liền với khái niệm "phim giờ vàng", trở thành gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình trên cả nước.

Không chỉ hoạt động ở lĩnh vực truyền hình, Thanh Thúy còn tham gia điện ảnh, sân khấu kịch và nhiều chương trình truyền hình. Tuy nhiên, thay vì chạy theo hình ảnh ngôi sao hay tạo scandal để duy trì sức nóng, cô lựa chọn con đường làm nghề khá lặng lẽ. Sau khi kết hôn với đạo diễn Đức Thịnh, Thanh Thúy dần thu hẹp hoạt động diễn xuất để tập trung vun vén gia đình, đồng thời mở ra một chương mới trong sự nghiệp khi lấn sân sang lĩnh vực sản xuất phim.

Đây cũng là giai đoạn mà Thanh Thúy cho biết mình lần đầu thực sự đối diện với những áp lực của nghề. Nếu công việc diễn viên đến với cô khá thuận lợi thì vai trò nhà sản xuất lại hoàn toàn trái ngược. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ: "Chỉ đến khi chị làm sản xuất phim thì mọi thứ mới vất vả, mới chông gai." Không còn chỉ tập trung vào việc diễn xuất, cô phải tham gia vào mọi khâu của một dự án điện ảnh, từ chuẩn bị kinh phí, tìm đối tác, quản lý sản xuất, truyền thông cho đến áp lực doanh thu phòng vé.

Trong gần một thập kỷ qua, Thanh Thúy đã đứng sau nhiều dự án điện ảnh thương mại như Già Gân, Mỹ Nhân Và Găng Tơ, Taxi, Em Tên Gì?, Sứ Mệnh Trái Tim, Siêu Sao Siêu Ngố, Trạng Quỳnh... và các phim truyền hình như Cây Búa Mùa Bạc, Nghi Phạm, Biệt Thự Mù Sương, Trái Tim Nhân Hậu... Đặc biệt, năm 2018, công ty làm phim của Đức Thịnh và Thanh Thúy xác lập kỷ lục khi Siêu Sao Siêu Ngố lọt Top 4 phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời điểm, cán mốc 100 tỷ đồng.

Đến năm 2026, Thanh Thúy tiếp tục đảm nhận vai trò nhà sản xuất của Trùm Sò. Tuy nhiên, khác với thời kỳ đỉnh cao chỉ cần xuất hiện trên màn ảnh là đủ thu hút khán giả, lần trở lại này lại khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Trong quá trình phát hành phim, nữ nghệ sĩ cùng ê-kíp liên tục đi đến các cụm rạp trên cả nước để giao lưu, trực tiếp gặp gỡ khán giả và tha thiết kêu gọi mọi người mua vé ủng hộ bộ phim. Tuy nhiên, Trùm Sò vẫn rời rạp với doanh thu 17,5 tỷ đồng, trở thành một thất bại phòng vé đáng tiếc của màn ảnh Việt 2026.

Hình ảnh người từng là "nữ hoàng phim Việt giờ vàng", cả sự nghiệp gần như chỉ đảm nhận vai chính, nay phải tất bật quảng bá từng suất chiếu đã khiến không ít khán giả cảm nhận rõ sự khắc nghiệt của thị trường điện ảnh hiện nay. Nó cũng phản ánh một thực tế rằng, ngay cả những nghệ sĩ từng ở đỉnh cao danh tiếng cũng không thể đứng ngoài áp lực doanh thu khi bước vào vai trò nhà sản xuất.