Phim Hàn là cú lừa lớn nhất 2026: Tung hô như bom tấn nhưng nhạt thôi rồi, cặp chính ăn gì mà diễn dở vậy

Cứ ngỡ là bom tấn nhưng phản ứng của netizen sau khi bộ phim lên sóng thì lại nguội tanh.

Là tác phẩm Hàn Quốc duy nhất góp mặt trong line-up phim quốc tế của Netflix năm 2026, The East Palace (Lời Nguyền Đông Cung) được xem là "quân bài chiến lược" của nền tảng streaming này trong năm nay. Ngay từ khi công bố, dự án đã tạo nên sức hút lớn nhờ kinh phí đầu tư thuộc hàng bom tấn, quy tụ dàn diễn viên đình đám gồm Nam Joo Hyuk, Roh Yoon Seo, Jang Young Nam, Kim Sun Young, Kim Eui Sung... cùng ê-kíp đứng sau nhiều tác phẩm nổi tiếng. Với việc được Netflix quảng bá trên phạm vi toàn cầu, The East Palace nhanh chóng được kỳ vọng sẽ trở thành hiện tượng tiếp theo của phim Hàn sau thành công của Kingdom, The Glory, Squid Game...

Lấy bối cảnh một vương triều hư cấu, The East Palace kể về những bí mật đen tối bị chôn vùi trong Đông Cung, nơi liên tục xảy ra những hiện tượng siêu nhiên, các vụ mất tích và cái chết kỳ bí khiến cả triều đình rơi vào hoang mang. Nam Joo Hyuk vào vai Gu Cheon, một cấm vệ quân tinh nhuệ được giao nhiệm vụ điều tra chuỗi sự việc bí ẩn diễn ra trong cung cấm. Đồng hành cùng anh là Yoon Hae Rang (Roh Yoon Seo), một cung nữ sở hữu khả năng đặc biệt trong việc cảm nhận và giao tiếp với các linh hồn.

Trên hành trình tìm kiếm sự thật, cả hai dần phát hiện những oan hồn vẫn còn vương vấn trong hoàng cung, đồng thời bị cuốn vào âm mưu tranh đoạt quyền lực kéo dài qua nhiều thế hệ, nơi ranh giới giữa con người và tà linh ngày càng trở nên mong manh.

Không chỉ khai thác màu sắc cổ trang, bộ phim còn pha trộn nhiều thể loại như trinh thám, kinh dị, giả tưởng và hành động. Những màn truy đuổi giữa người và quỷ, các nghi thức trừ tà, bí mật cung đình cùng hàng loạt cú twist được kỳ vọng sẽ tạo nên một trải nghiệm vừa hồi hộp vừa mãn nhãn. Phần hình ảnh cũng là điểm nhấn lớn khi ê-kíp đầu tư mạnh vào bối cảnh cung điện, thiết kế sinh vật siêu nhiên và kỹ xảo CGI nhằm tái hiện một thế giới huyền bí mang quy mô điện ảnh.

Tuy nhiên, sau khi chính thức lên sóng, The East Palace lại không tạo nên hiệu ứng bùng nổ như kỳ vọng. Trên nhiều diễn đàn, không ít khán giả cho biết họ bước vào bộ phim với tâm thế chờ đợi một bom tấn Netflix của Hàn Quốc. Thế nhưng, thành phẩm cuối cùng chỉ được đánh giá ở mức xem giải trí. Càng về nửa sau, kịch bản bị nhận xét hụt hơi, nhịp phim trở nên lê thê, nhiều tình tiết được giải quyết quá nhanh trong khi không ít tuyến truyện còn bỏ ngỏ để mở đường cho phần tiếp theo.

Đặc biệt, điều khiến khán giả thất vọng nhất lại là màn thể hiện của cặp đôi Nam Joo Hyuk - Roh Yoon Seo. Nhiều ý kiến cho rằng cả hai thiếu chemistry, diễn xuất chưa đủ chiều sâu để gánh những phân đoạn đòi hỏi cảm xúc đa chiều, khiến các cảnh đáng lẽ phải bùng nổ lại trở nên nhạt nhòa. Roh Yoon Seo bị chê phát âm và nhả thoại trong bối cảnh cổ trang còn gượng gạo, trong khi Nam Joo Hyuk bị đánh giá chưa thể cải thiện biểu cảm "đơ cứng"

Trái lại, các diễn viên gạo cội như Jang Young Nam, cùng dàn diễn viên thủ vai Nhà vua và Đại phi, lại được xem là những người để lại nhiều dấu ấn nhất, thậm chí "gánh" phần lớn bộ phim. Chính vì vậy, nhiều khán giả cho rằng The East Palace là một tác phẩm có phần nhìn rất đáng tiền nhưng chưa đủ sức đáp ứng những kỳ vọng khổng lồ mà Netflix đã tạo ra trước ngày phát hành.