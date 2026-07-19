10 triệu người đang đếm ngược từng giờ để được xem bộ phim này.

Chính thức lên sóng 5 tập đầu tiên vào ngày 19/7 nhưng từ trước đó, Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn đã được xem là một trong những dự án Hoa ngữ đáng chú ý nhất năm nay. Phim gây sốt nhờ dàn diễn viên có tiếng và những hình ảnh đầu tiên đầy hứa hẹn, nên không lạ khi lập kỷ lục về chiêu thương cũng như thu hút số lượng khán giả khổng lồ từ rất sớm. Chỉ riêng những con số trước ngày phát sóng cũng đủ cho thấy đây là cái tên được các nền tảng lẫn thương hiệu đặt kỳ vọng lớn đến mức nào.

Theo truyền thông Trung Quốc ngày 12/7, trước cả khi có lịch phát sóng chính thức, Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn đã đạt 120 triệu NDT doanh thu chiêu thương (tương đương khoảng 465 tỷ đồng). Đây là khoản doanh thu đến từ việc bán các gói quảng cáo và tài trợ trước khi phim lên sóng. Đáng nói, hơn 20 thương hiệu đã ký hợp tác với dự án, trong khi toàn bộ vị trí quảng cáo đều được bán hết từ rất sớm.

Con số này đồng nghĩa nhà sản xuất đã thu hồi khoảng 45% chi phí đầu tư ngay trước thời điểm phát hành. Trong bối cảnh thị trường phim Hoa ngữ ngày càng cạnh tranh, việc một dự án chưa phát sóng đã có thể bảo đảm gần một nửa vốn đầu tư là thành tích rất hiếm gặp.

Bên cạnh thành công về mặt thương mại, Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn còn cán mốc 10 triệu lượt đặt xem trước trên toàn mạng. Con số này là tổng hợp thành tích từ hai hệ thống nền tảng lớn, bao gồm 5 triệu lượt đặt trước trên hệ thống Tencent Video và 5 triệu lượt đặt trước tính gộp trên hệ thống iQIYI cùng mạng xã hội Weibo. Con số này phản ánh mức độ kỳ vọng cực lớn của khán giả dành cho dự án, đồng thời là chỉ số được các nền tảng đặc biệt coi trọng khi đánh giá tiềm năng bùng nổ của một bộ phim.

Trước sức hút khủng khiếp này, cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Trương Lăng Hách - nam chính của phim. Tên tuổi của anh bắt đầu ghi dấu ấn trong lòng công chúng Việt nhờ vai diễn chiến thần Trường Hành trong Thương Lan Quyết. Ngay sau đó, nam diễn viên tiếp tục củng cố tên tuổi bằng loạt tác phẩm thành công liên tiếp như Vân Chi Vũ, Ninh An Như Mộng, Độ Hoa Niên. Đặc biệt, hồi đầu năm 2026, anh gây viral khắp MXH với vai diễn thị phi Tạ Chinh trong bộ phim cổ trang chuyển thể Trục Ngọc.

Dù là cái tên vướng nhiều tranh cãi, không thể phủ nhận được Trương Lăng Hách sở hữu một lượng fan rất khủng và độ nổi tiếng của anh ở Việt Nam hiện tại không hề kém cạnh mỹ nam Hoa ngữ top đầu nào.

Trong Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn, Trương Lăng Hách đảm nhận vai nam chính là thiếu gia nhà quân phiệt Mộ Dung Thanh Dịch, sánh đôi cùng Vương Sở Nhiên trong vai Nhậm Tố Tố. Bộ phim lấy bối cảnh Thượng Hải thời kỳ dân quốc đầy biến động, xoay quanh mối tình đan xen giữa tình yêu và thù hận gia tộc của hai nhân vật chính. Từ những cuộc gặp gỡ tưởng như ngẫu nhiên, cả hai dần bước vào hành trình chữa lành những tổn thương trong quá khứ, đồng thời khám phá những bí mật có thể thay đổi cuộc đời mình.

Không chỉ tập trung vào chuyện tình yêu, tác phẩm còn khai thác các chủ đề về sự lựa chọn, định mệnh và quá trình trưởng thành của con người. Đây cũng là lý do bộ phim được kỳ vọng sẽ chinh phục cả nhóm khán giả yêu thích ngôn tình lẫn những người tìm kiếm một câu chuyện có chiều sâu cảm xúc.