Hành trình phá án của cậu bé này khiến người ta không thể bỏ sót 1 giây nào.

Dù chưa đến ngày khởi chiếu chính thức, phần phim thứ 29 của thương hiệu anime huyền thoại Thám Tử Lừng Danh Conan đang tạo nên một cơn sốt phòng vé tại Việt Nam. Ghi nhận trong hai ngày chiếu sớm (17 và 18/7), lượng khán giả lấp đầy các phòng chiếu đạt tỷ lệ cao kỷ lục. Bộ phim gần như thâu tóm toàn bộ thị phần, mang về doanh thu áp đảo và hoàn toàn không có đối thủ tại phòng vé thời điểm hiện tại.

Tính riêng trong ngày 18/7, sức nóng của chàng thám tử teo nhỏ đã bùng nổ mạnh mẽ khi ghi nhận cột mốc 217.649 vé được bán ra - tương đương hơn 200 nghìn khán giả - với 4.995 suất chiếu trên toàn quốc. Tình hình bán vé tại các cụm rạp ghi nhận trạng thái áp đảo hoàn toàn khi suất chiếu của bộ phim liên tục được tăng cường để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ. Sự càn quét này đã giúp Conan Movie 29: Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ mang về hơn 21 tỷ đồng tổng doanh thu trong ngày tính đến 21h, khẳng định vị thế dẫn đầu, bỏ xa hai tác phẩm xếp sau là The Odyssey (hơn 6,2 tỷ đồng) và Minions & Quái Vật (hơn 3 tỷ đồng).

Cốt lõi thành công của chuỗi thương hiệu này suốt gần 3 thập kỷ qua luôn nằm ở hành trình phá án của nhân vật chính. Dù mang tâm hồn và trí tuệ của thám tử trung học tài ba Kudo Shinichi, anh chàng vẫn phải hoạt động dưới danh nghĩa cậu học sinh tiểu học lớp 1 Edogawa Conan do tác động của dòng thuốc độc teo nhỏ. Sự tương phản thú vị này tạo nên một phong cách phá án không thể trộn lẫn. Dù đôi khi các tình tiết hành động, kỹ xảo trong phim được đẩy lên mức cường điệu hay có phần phi lý, người xem vẫn bị cuốn vào mạch phim một cách đầy thỏa mãn. Qua mỗi năm, dù kịch bản nhận về những ý kiến khen chê trái chiều từ giới chuyên môn và người hâm mộ, lượng vé bán ra mỗi mùa hè vẫn liên tục tăng trưởng bứt phá.

Phần mới của Conan 2026, tức Conan Movie 29: Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ đưa khán giả đến với tỉnh Kanagawa, nơi Conan cùng nhóm bạn vô tình bị cuốn vào một vụ án mạng bí ẩn liên quan đến các quái xế và chiếc mô tô công nghệ cao mang biệt danh Lucifer. Tại đây, cậu phải phối hợp cùng nữ cảnh sát giao thông xinh đẹp Chihaya Hagiwara để ngăn chặn một âm mưu nguy hiểm, có nguy cơ bùng nổ trên hệ thống đường cao tốc liên tỉnh.

Bước ngoặt của cuộc điều tra diễn ra khi Conan phát hiện ra hung thủ thực chất là một thiên tài công nghệ, kẻ đã hack vào toàn bộ hệ thống camera giám sát giao thông để tạo bằng chứng ngoại phạm giả mạo và thao túng lực lượng cảnh sát một cách tinh vi. Không chỉ đối đầu với sự truy đuổi gắt gao của băng đảng quái xế giấu mặt trên những cung đường tốc độ cao, chàng thám tử lớp 1 còn phải chạy đua với thời gian để giải mã cơ chế kích nổ bom tự động được cài cắm khắp các trạm thu phí liên tỉnh, bảo vệ an toàn cho hàng nghìn phương tiện đang di chuyển trên xa lộ.

Việc duy trì phong độ và liên tục tự phá vỡ kỷ lục phòng vé của chính mình sau gần 30 năm là điều mà hiếm có thương hiệu điện ảnh nào trên thế giới làm được. Sự ủng hộ áp đảo của gần 1 triệu khán giả Việt ngay trong hai ngày chiếu sớm một lần nữa khẳng định vị thế "ông hoàng phòng vé mùa hè" bất khả chiến bại của thương hiệu Conan tại thị trường Việt Nam.

Có thể thấy, việc duy trì phong độ phòng vé sau gần 3 thập kỷ là điều mà hiếm có thương hiệu điện ảnh nào làm được. Sự ủng hộ nhiệt tình của hơn 200.000 khán giả Việt ngay trong hai ngày chiếu sớm một lần nữa khẳng định vị thế "ông hoàng phòng vé mùa hè" vững chắc của chàng thám tử lớp 1 này tại thị trường Việt Nam.

Nguồn: Box Office