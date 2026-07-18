Khán giả vốn đã bái phục với kịch bản khó đoán của bộ phim này, nay lại càng rối trí hơn vì thật giả lẫn lộn.

Chỉ sau hơn một tháng lên sóng, Lửa Trắng đã trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên màn ảnh Việt. Không chỉ ghi điểm nhờ màu sắc hình sự - phá án kịch tính, bộ phim còn liên tục tạo hiệu ứng trên mạng xã hội và leo thẳng lên top 1 rating cả nước vào mỗi ngày chiếu, cho thấy sức hút không hề nhỏ của phim.

Theo bảng xếp hạng rating VTV, Lửa Trắng hiện là chương trình có lượng người xem cao nhất cả nước. Cụ thể, ở tập 9, bộ phim đạt 5,43 triệu người xem mỗi phút, tương đương rating 7,42%, vượt qua cả trận bán kết FIFA World Cup 2026 trên VTV3 (5,66%) để dẫn đầu toàn bảng. Đây là thành tích rất ấn tượng trong bối cảnh truyền hình đang phải cạnh tranh quyết liệt với các nền tảng xem trực tuyến.

Không chỉ thu hút lượng người xem lớn, bộ phim còn sở hữu tỷ lệ theo dõi đến cuối rất cao. Điều này cho thấy Lửa Trắng không chỉ khiến khán giả bật TV xem thử mà còn đủ sức giữ chân họ suốt gần 40 phút phát sóng mỗi tập.

Thành công bước đầu của Lửa Trắng đến từ phần nội dung lôi cuốn, đào sâu vào cuộc chiến chống tội phạm ma túy khốc liệt xung quanh chuyên án triệt phá loại chất cấm mới mang tên Bụi Trăng. Phim quy tụ dàn diễn viên thực lực như Việt Hoa, Duy Hưng, NSƯT Hồ Phong, Bảo Anh... Ai nấy đều nhập vai xuất sắc, lột tả trọn vẹn sự đấu trí căng thẳng giữa lực lượng chức năng và các tổ chức tội phạm tinh vi.

Sức hút của Lửa Trắng còn đến từ kịch bản liên tục đảo chiều khiến khán giả không chỉ xem giải trí đơn thuần mà còn tranh luận để đoán định diễn biến tiếp theo. Thay vì chia tuyến chính - tà rạch ròi, ê-kíp liên tục cài cắm những "cú lừa" khiến khán giả không biết nên tin ai. Một nhân vật tưởng là bình thường hoặc phản diện có thể hóa ra đang làm nhiệm vụ, trong khi người tưởng vô hại lại nắm giữ nhiều bí mật quan trọng. Bộ phim viral mạnh mẽ trên khắp các nền tảng mạng xã hội, khán giả không chỉ xem giải trí đơn thuần mà còn tranh luận để đoán định diễn biến tiếp theo.

Sau cú ngửa bài khi Việt Hoa (trong vai Mai/Hương Ngọc) lộ diện là trinh sát chìm tinh nhuệ bước chân vào thế giới ngầm, và nhân vật do Thu Quỳnh thủ vai cũng dần hé mở thân phận đặc biệt, mạch phim càng đẩy lên cao trào kịch tính.

Việc liên tục xuất hiện thêm những nhân vật phe thiện khiến khán giả bắt đầu đặt câu hỏi liệu còn ai đang nằm vùng nữa? Cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Cương Đen do Duy Hưng đảm nhận. Trên các diễn đàn phim, rất nhiều người tin rằng Cương Đen thực chất là cảnh sát ngầm được cài vào tổ chức tội phạm từ rất sớm. Không ít khán giả còn "đẩy thuyền" nhiệt tình cho nhân vật này với nữ chính, hy vọng cả hai đều thuộc phe chính diện để có một cái kết trọn vẹn.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng đây chỉ là một "cú đánh lạc hướng" của biên kịch. Bởi nếu quá nhiều nhân vật quan trọng đều là cảnh sát ngầm, câu chuyện sẽ mất đi tính cân bằng và giảm độ bất ngờ.

Như sợ người hâm mộ chưa đủ "lú" với kịch bản khó lường của đạo diễn, mới đây diễn viên Việt Hoa và Thu Quỳnh đã chia sẻ những bức ảnh hậu trường cho thấy cả Cường Đen (Duy Hưng) và NSƯT Hồ Phong (trong vai Lão Công - ông trùm ma túy khét tiếng) đều khoác lên mình bộ cảnh phục chỉnh tề. Thậm chí, Việt Hoa để lại dòng caption ẩn ý: "Rồi đó, một bộ phim chữa lành, ở đây chúng tôi không hề có tội phạm", còn Thúy Quỳnh ghi: "Gì là gì? Ai là ai? Đây là đâu?"

Động thái này khiến khán giả càng thêm rối trí. Bởi lẽ, nếu tất cả những nhân vật nguy hiểm, then chốt nhất phe phản diện từ đầu phim đều biến thành cảnh sát chìm thì cốt truyện sẽ trở nên vô cùng bất hợp lý và không biết đạo diễn sẽ phải giải quyết nút thắt này thế nào. Một số khác lại tin đây chỉ là màn "thả mồi" từ phía dàn diễn viên nhằm đánh lạc hướng người xem trước những nút thắt quan trọng sắp được hé lộ. Thật giả lẫn lộn càng khiến Lửa Trắng thêm phần lôi cuốn.

Ở tập phát sóng mới nhất, Lửa Trắng vẫn đang kể tiếp hành trình thâm nhập sâu hơn vào sào huyệt của tổ chức tội phạm với những màn đấu trí cận kề lằn ranh sinh tử. Những mối quan hệ tưởng chừng rõ ràng liên tục xuất hiện thêm biến số mới, khiến mọi giả thuyết của khán giả đều có thể bị lật ngược chỉ sau một tập phim. Với nhịp phim nhanh, gọn, dồn dập cùng lối kể chuyện đánh lạc hướng, bộ phim vẫn đang giữ vững phong độ ổn định của một dự án hình sự rating top 1. Khán giả cả nước hiện đang vô cùng ngóng đợi các tập tiếp theo để xem ai sẽ là người lật bài ngửa cuối cùng trong trò chơi trinh thám cân não này.