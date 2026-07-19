Cho tiền cũng không tin đây là Baifern Pimchanok

Khuôn mặt của Baifern Pimchanok khiến khán giả sốc nặng.

Baifern (Pimchanok Luevisadpaibul) từ lâu đã được xem là một trong những "quốc bảo nhan sắc" của làng giải trí Thái Lan. Không chỉ sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa cùng khí chất vừa ngọt ngào vừa sang trọng, nữ diễn viên sinh năm 1992 còn là cái tên bảo chứng cho nhiều bộ phim đình đám châu Á như A Little Thing Called Love, Friend Zone, The Fallen Leaf hay Beauty Newbie. Những ngày gần đây, loạt hình ảnh được "đào lại" từ A Little Thing Called Love bất ngờ lan truyền mạnh trên TikTok, Facebook và X, khiến không ít khán giả trẻ ngỡ ngàng. Nhiều người thậm chí thừa nhận "cho tiền cũng không nhận ra" đây chính là Baifern.

Đoạn clip cắt từ Mối Tình Đầu khiến tạo hình của Baifern viral trở lại

Trong phim, Baifern vào vai Nam, một nữ sinh trung học có ngoại hình hoàn toàn trái ngược với hình tượng mỹ nhân mà công chúng quen thuộc. Cô xuất hiện với làn da nâu sạm vì được hóa trang đậm màu, mái tóc xù và rối, cặp kính gọng dày cộp, đồng phục rộng thùng thình cùng gương mặt không trang điểm. Đội ngũ hóa trang còn cố tình làm nổi bật những khuyết điểm như làn da không đều màu, đôi môi khô, dáng vẻ lúng túng và sự tự ti trong từng biểu cảm để xây dựng hình tượng một cô gái bình thường, thậm chí có phần "lép vế" giữa các bạn cùng trang lứa.

Đặt cạnh hình ảnh Baifern của hiện tại với gương mặt V-line thanh thoát, sống mũi cao, đôi mắt biết cười, làn da trắng sáng cùng phong thái sang trọng trên thảm đỏ, sự khác biệt càng khiến nhiều người khó tin đây là cùng một người. Cũng chính màn "lột xác" ngoạn mục từ Nam của A Little Thing Called Love đến biểu tượng nhan sắc hàng đầu Thái Lan đã trở thành một trong những màn hóa thân kinh điển nhất của điện ảnh xứ chùa Vàng, được khán giả nhắc lại suốt nhiều năm qua.

Một số bình luận của netizen: - Ôi đây là Baifern á, trời ơi không nhìn ra nổi. - Tui đọc bình luận mới nhận ra bà Baifern ý. - Ui lại bồi hồi nhớ về Mối Tình Đầu. Phim peak thì thôi rồi. - Nhớ ngày xưa xem phim cũng sợ Baifern với tạo hình này, mà ở ngoài thì xinh thế. - Cái mặt bả trong Mối Tình Đầu cứ 1-2 năm lại viral lại một lần.

Ra mắt năm 2010, A Little Thing Called Love kể câu chuyện về Nam (do Baifern Pimchanok thủ vai), một nữ sinh trung học có ngoại hình bình thường, làn da ngăm, đeo kính, niềng răng và luôn tự ti về bản thân. Cuộc sống của Nam thay đổi khi cô thầm yêu Shone (do Mario Maurer đảm nhận) - đàn anh khóa trên nổi tiếng điển trai, học giỏi, chơi thể thao xuất sắc và là "nam thần" được nhiều nữ sinh theo đuổi. Vì muốn trở thành người xứng đáng với Shone, Nam từng bước thay đổi bản thân, từ chăm chỉ học tập, tham gia các hoạt động của trường đến học cách ăn mặc, giao tiếp và trở nên tự tin hơn.

Bộ phim không chỉ xoay quanh mối tình đầu ngây ngô của tuổi học trò mà còn là hành trình trưởng thành của một cô gái biết yêu thương chính mình trước khi được người khác yêu thương.

Ngay khi công chiếu, A Little Thing Called Love đã trở thành hiện tượng phòng vé tại Thái Lan trước khi tạo nên cơn sốt khắp châu Á, đặc biệt ở Việt Nam, Trung Quốc, Philippines và Indonesia. Câu chuyện về mối tình đơn phương trong sáng cùng màn "lột xác" đầy cảm hứng của Nam chạm đến cảm xúc của hàng triệu khán giả trẻ. Thành công vang dội của bộ phim cũng đưa Baifern Pimchanok từ một diễn viên mới trở thành "nữ thần thanh xuân" của điện ảnh Thái Lan, trong khi Mario Maurer tiếp tục củng cố vị thế ngôi sao hàng đầu.

Đến nay, sau hơn 15 năm, tác phẩm vẫn được xem là một trong những bộ phim thanh xuân kinh điển của châu Á, thường xuyên được khán giả xem lại và liên tục "viral" trên mạng xã hội mỗi khi những hình ảnh, trích đoạn hay màn biến hóa của Baifern được đào lại. Chính thành công của A Little Thing Called Love cũng góp phần đưa làn sóng phim Thái Lan đến gần hơn với khán giả quốc tế trong thập niên 2010.

