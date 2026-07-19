Bộ phim này lập nhiều kỷ lục ấn tượng, là tác phẩm nổi bật của năm 2026.

Cho đến thời điểm hiện tại, có thể khẳng định Agent Kim Reactivated chính là một trong những bộ phim thành công bậc nhất màn ảnh Hàn 2026. Ngay ở tập 2, Agent Kim Reactivated đã phá 2 kỷ lục rating: Phim Hàn duy nhất trong suốt 5 năm qua có thể phá mốc rating 15% chỉ sau 2 tập và phim đầu tiên của đài SBS đạt rating real-time 30% trong năm 2026.

Đến tập 4, Agent Kim Reactivated lại tiếp tục tạo nên 2 kỷ lục rating khác: Phim Hàn đầu tiên của SBS sau 3 năm đạt rating real-time vượt mốc 40% và phim Hàn có rating trung bình (21.6%) cao nhất năm 2026.

Bước sang tập 5, 6, 7 và 8 tác phẩm này liên tục chinh phục thêm 4 cột mốc rating real-time mới lần lượt là 43.79%, 47.35%, 48.33% và 49.42% - những con số vô cùng ấn tượng. Không chỉ vậy, kể từ thời điểm lập kỷ lục rating trung bình của năm 2026 ở tập 4, Agent Kim Reactivated còn 2 lần tạo thêm kỷ lục mới cho mùa phim năm nay khi ghi nhận thành tích 22.3% ở tập 6 và 23.1% ở tập 8 vừa phát sóng tối ngày 18/7 vừa qua.

Màn trình diễn hoàn hảo của So Ji Sub cùng dàn diễn viên cùng nội dung hấp dẫn qua từng tập, tất cả đã giúp Agent Kim Reactivated tạo ra quá nhiều thành tích ấn tượng.

Ngoài ra, Agent Kim Reactivated cũng là phim Hàn duy nhất từ năm 2024 giúp SBS bán hết toàn bộ suất quảng cáo trong khung giờ phát sóng. Như vậy nếu tính tổng kỷ lục bán quảng cáo, số lần phá kỷ lục rating trung bình và số lần phá kỷ lục rating real-time, Agent Kim Reactivated đã tạo ra 11 kỷ lục khác nhau sau 8 tập. Trong bối cảnh vẫn còn 2 tập cuối của tuần sau cộng thêm 2 tập đặc biệt, tác phẩm này hứa hẹn sẽ còn đạt được những thành tích đáng nhớ khác.

Nói thêm về nội dung tập 8, đặc vụ Kim tưởng như đã bị buộc phải trở lại Triều Tiên, nhưng thực ra đó là kịch bản được tướng Jang dàn dựng. Đặc vụ Kim hỏi Tư lệnh Jang rằng "Tại sao lại tha mạng cho tôi?", và ông ta trả lời rằng "Chúng tôi quyết định lợi dụng cậu thêm một lần nữa vì lợi ích của quốc gia".

Tướng Jang đã dùng tương lai của Min Ji để thuyết phục đặc vụ Kim.

Để thuyết phục đặc vụ Kim, ông ta đưa ra lời hứa hẹn sẽ trả tự do cho đặc vụ Kim, để anh và con gái có một cuộc sống mới trong một danh tính mới. Ngoài ra, Kang Guk Cheol cũng hứa lực lượng đặc nhiệm sẽ bảo vệ an toàn của Min Ji trong lúc anh làm nhiệm vụ. Cuối cùng, đặc vụ Kim chấp nhận đề nghị này, kèm thêm điều kiện phải thả Seong Han Su và Park Jin Cheol khỏi nhà tù.

Cái tên mà đặc vụ Kim được giao nhiệm vụ bảo vệ là Tổng cục trưởng Ri Eung Ryeong. Đáng chú ý, đích thân người này đã yêu cầu người bảo vệ mình phải là đặc vụ Kim.

Ở một diễn biến khác, sau khi bị đặc vụ Kim đánh cho một trận tơi tả và được tha mạng nhờ Min Ji mở lời, Ju Gang Chan chẳng những không biết hối cải mà còn lên kế hoạch trả thù. Hắn ta dùng các mối quan hệ của mình để điều tra thân phận thực sự của đặc vụ Kim, nhưng vị nghị sĩ giúp Ju Gang Chan đã trả lời rằng hồ sơ của họ vốn không hề tồn tại.

Ju Gang Chan bắt tay với người đứng đầu phái đoàn Triều Tiên để trả thù đặc vụ Kim.

Sau đó, từ cuộc nói chuyện với Thứ trưởng Bộ An ninh, Ju Gang Chan mới biết được sự thật, rằng đặc vụ Kim vốn là một cựu đặc vụ tinh nhuệ của Triều Tiên, thậm chí còn đang bị truy nã. Suốt thời gian qua, đặc vụ Kim đã sống dưới một danh tính giả và bây giờ đang nhận nhiệm vụ bảo vệ một VIP đào tẩu khỏi Triều Tiên, là nhân vật quan trọng đối với các cuộc đàm phán cấp cao sắp diễn ra.

Nắm bắt được thông tin đặc vụ Kim đang bảo vệ Ri Eung Ryeong, Ju Gang Chan đã chủ động tiếp xúc người đứng đầu phái đoàn Triều Tiên. Hắn ta giúp phía Triều Tiên, đổi lấy điều kiện rằng bản thân sẽ được tự tay xử lý đặc vụ Kim để trả lại những sự sỉ nhục đã phải chịu.

Kang Guk Cheol lật lọng, dùng con gái để uy hiếp đặc vụ Kim.

Cuối tập 8, Kang Guk Cheol và đặc vụ Kim đối đầu nhau. Kang Guk Cheol từng hứa bảo vệ Min Ji, nhưng hắn ta lại lật lọng, dùng cô bé để uy hiếp anh. Trong khi đặc vụ Kim còn chưa hiểu chuyện gì, Kang Guk Cheol nói thẳng hắn sẽ tự mình hạ gục phe Triều Tiên, đồng thời khẳng định ngay từ đầu đã không muốn thực hiện nhiệm vụ này cũng như hợp tác với đặc vụ Kim.

Ở phần giới thiệu tập 9, cả đặc vụ Kim lẫn Ri Eung Ryeong đều bị giao cho phía Triều Tiên. Thế nhưng giữa đường, đặc vụ Kim đã đào tẩu. Anh cùng những người bạn một lần nữa dấn thân vào hiểm nguy để giải cứu Min Ji.