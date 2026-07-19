Bộ phim mới chiếu của Trương Lăng Hách đang là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Ngay lúc này, tâm điểm chú ý của các khán giả yêu phim Trung Quốc đang đổ dồn về Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn. Tác phẩm do Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên đóng chính đã chính thức lên sóng, đang khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao vì mở màn bằng một drama căng đét.

Theo đó, nam chính Mộ Dung Thanh Dịch từ nhỏ bị nhà họ Lý bế nhầm. Sau này anh quay trở lại với thân phận thiếu gia họ Mộ Dung. Dẫu vậy, anh không được gia đình mới yêu thương, cũng chẳng có chút ấm áp nào từ gia đình cũ. Người duy nhất thật sự xem Mộ Dung Thanh Dịch là em trai chỉ có người anh Mô Dung Thanh Du mà thôi.

3 năm trước, Mộ Dung Thanh Dịch bị đổ oan cho tội giết người và phải đi tù. Đó cũng là khoảng thời gian người con gái anh yêu nhất là Nhậm Tố Tố đã bị bắn chết. Đến dòng thời gian hiện tại, Mộ Dung Thanh Dịch bị sắp xếp thành hôn với con gái ông Hoắc. Thế nhưng ngay trong ngày đính hôn, cô gái tên Phương Mục Lan với ngoại hình giống hệt Nhậm Tố Tố đã xuất hiện. Không chỉ vậy, cô ấy còn là vị hôn thê của anh trai nam chính. Dĩ nhiên, không gì có thể diễn tả được sự bàng hoàng của Mộ Dung Thanh Dịch trong giây phút ấy.

Có thể nói, Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn là một bộ phim ngôn tình "cẩu huyết" đúng chất Phỉ Ngã Tư Tồn. Với những ai thích những tác phẩm lấy đề tài dân quốc, kể những câu chuyện tình đầy éo le, đây là một cái tên đáng để tham khảo.

Về phần nhìn, các diễn viên đều gây ấn tượng với vẻ ngoài rất sáng, đặc biệt là bộ đôi diễn viên chính Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên. Cả hai đều là những "chiến thần nhan sắc" nổi bật trong lứa diễn viên trẻ Trung Quốc hiện tại, mang đến bữa tiệc thị giác cho khán giả. Dẫu vậy, phim cũng nhận về những ý kiến trái chiều về việc dù là phim dài nhưng bộ lọc, một số góc quay và cách chuyển cảnh. Ngoài ra, một số cảnh dùng AI của phim cũng gây tranh luận. Hiện tại, đạo diễn Dịch Quân đang là người phải nhận chỉ trích từ khán giả.

Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn mở đầu bằng drama cực căng của hai nhân vật chính (edit: fanpage Góc Ôn Nhu)

Bình luận của khán giả về Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn: - Đang coi tập 2, tui thấy khắc họ rõ nét nỗi cô đơn của nam chính luôn ấy, thấy thương thật sự. - Quay phim dài mà như phim ngắn. - 2 diễn viên đẹp mà ông đạo diễn báo quá. - Tiếp tục series quả đắng cũng là quả, haha. - Chấn động. Xem mà tâm lý hoang mang.

Nói thêm về nội dung của Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn, phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau do Phỉ Ngã Tư Tồn sáng tác. Câu chuyện phim xoay quanh tình yêu giữa Mộ Dung Thanh Dịch, con trai của Mộ Dung Bái Lâm (trong Không Kịp Nói Yêu Em) và Nhậm Tố Tố.

Nhậm Tố Tố muốn điều tra cái chết của cha mẹ nên mới tiếp cận Mộ Dung Thanh Dịch, cuối cùng lại nảy sinh tình cảm với anh. Sau khi biết anh không liên quan, cô đã chọn cách giả chết để biến mất khỏi cuộc đời người mình yêu. Thế nhưng rồi, Nhậm Tố Tố một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời Mộ Dung Thanh Dịch sau 3 năm với thân phận Phương Mục Lan, con gái của một thương nhân giàu có.

Giữa bối cảnh Mộ Dung Thanh Dịch đang bị hãm sâu vào cuộc tranh đấu quyền lực đầy nguy hiểm, còn Nhậm Tố Tố vẫn chưa thể tìm ra chân tướng mình muốn, sợi dây định mệnh một lần nữa buộc họ vào với nhau, viết tiếp chuyện tình yêu đầy giày vò, giằng xé.