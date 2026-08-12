Dưới đây là những bộ phim 18+ Hàn Quốc được khán giả quốc tế đón nhận nồng nhiệt nhất.

Không phải cứ gắn mác phim 18+ là chỉ có cảnh nóng hay những màn khoe da thịt. Điện ảnh Hàn Quốc từng tạo ra hàng loạt tác phẩm bị giới hạn độ tuổi bởi bạo lực, tình dục, tội phạm và những chủ đề tâm lý nặng đô, nhưng đồng thời vẫn chinh phục khán giả quốc tế bằng chất lượng kịch bản và sức sáng tạo vượt trội. Đáng chú ý, có những phim 18+ Hàn Quốc thậm chí vươn tới hàng loạt giải thưởng danh giá, trở thành tượng đài điện ảnh và sở hữu điểm số IMDb khiến nhiều bom tấn phải dè chừng. Dưới đây là 5 cái tên nổi bật nhất.

1. Parasite (8,5/10)

Parasite xoay quanh gia đình Kim gồm ông Kim Ki Taek (Song Kang Ho), bà Chung Sook (Jang Hye Jin), con trai Kim Ki Woo (Choi Woo Shik) và con gái Kim Ki Jung (Park So Dam). Cuộc sống túng thiếu của họ bắt đầu thay đổi khi Kim Ki Woo được giới thiệu làm gia sư cho Da Hye, con gái của gia đình giàu có Park. Từ một công việc tưởng như đơn giản, từng thành viên nhà Kim lần lượt tìm cách bước chân vào căn biệt thự của ông Park Dong Ik (Lee Sun Kyun) và bà Yeon Kyo (Cho Yeo Jeong). Thế nhưng, phía sau cuộc sống sang trọng ấy lại tồn tại một bí mật khiến mọi tính toán của hai gia đình nhanh chóng mất kiểm soát.

Ảnh: IMDb

Không phải một phim 18+ theo kiểu dựa vào cảnh nóng, Parasite gây sức ép bằng bạo lực, ngôn ngữ trưởng thành và những tình huống tâm lý ngày càng căng thẳng. Bong Joon Ho khéo léo bắt đầu bằng màu sắc hài đen, sau đó đẩy bộ phim sang giật gân và bạo lực ở hồi cuối, tạo nên cú chuyển tông đầy ám ảnh. Thành công của tác phẩm còn được bảo chứng bởi lịch sử Oscar: Parasite trở thành bộ phim không nói tiếng Anh đầu tiên thắng Phim hay nhất, đồng thời giành thêm Đạo diễn xuất sắc, Kịch bản gốc xuất sắc và Phim quốc tế hay nhất tại Oscar 2020. Với điểm 8,5 trên IMDb, đây là trường hợp đặc biệt khi một phim 18+ Hàn Quốc vừa có nội dung nặng đô vừa đạt sức lan tỏa hiếm thấy trên toàn cầu.

Ảnh: IMDb

2. Oldboy (8,3/10)

Oh Dae Su (Choi Min Sik) bất ngờ bị bắt cóc và giam cầm suốt 15 năm mà không được biết lý do. Ngày được thả tự do, anh chỉ có một mục tiêu duy nhất: tìm ra kẻ đã biến cuộc đời mình thành địa ngục. Trên hành trình đó, Oh Dae Su gặp Mi Do (Kang Hye Jung) và lần theo những manh mối dẫn đến Lee Woo Jin (Yoo Ji Tae), người dường như đã chuẩn bị toàn bộ kế hoạch trả thù từ rất lâu. Càng tiến gần sự thật, Oh Dae Su càng nhận ra mình không phải người chủ động trong cuộc chơi này.

Ảnh: IMDb

Oldboy là một trong những đại diện tiêu biểu nhất của dòng phim 18+ Hàn Quốc. Tác phẩm chứa bạo lực mạnh và những chi tiết gây sốc, nhưng Park Chan Wook không sử dụng các yếu tố này chỉ để câu khách. Bạo lực trở thành công cụ kể chuyện, còn tình dục gắn trực tiếp với bi kịch và kế hoạch trả thù của nhân vật. Chính cách kể chuyện cực đoan, hình ảnh táo bạo cùng cú twist gây chấn động đã đưa Oldboy trở thành một trong những phim 18+ Hàn có sức ảnh hưởng quốc tế lớn nhất, đồng thời đạt 8,3/10 trên IMDb.

Ảnh: IMDb

3. The Handmaiden (8,1/10)

Lấy bối cảnh Triều Tiên dưới thời Nhật Bản chiếm đóng, The Handmaiden kể về Sook Hee (Kim Tae Ri), một cô gái được thuê làm hầu gái cho tiểu thư Hideko (Kim Min Hee). Sook Hee thực chất tham gia vào kế hoạch của Bá tước Fujiwara (Ha Jung Woo), người muốn tiếp cận Hideko để chiếm đoạt tài sản của cô. Tuy nhiên, kế hoạch lừa đảo dần thay đổi khi Sook Hee và Hideko nảy sinh tình cảm. Những bí mật được che giấu phía sau dinh thự khiến câu chuyện liên tục đảo chiều, đến mức khán giả gần như không thể chắc chắn ai mới là người đang kiểm soát cuộc chơi.

Ảnh: IMDb

Trong danh sách này, The Handmaiden là phim 18+ thể hiện rõ nhất yếu tố tình dục. Phim có nhiều cảnh thân mật và khỏa thân, bên cạnh bạo lực, thao túng tâm lý và những chủ đề trưởng thành. Tuy nhiên, sức hút của tác phẩm không nằm ở việc khai thác cảnh nóng đơn thuần. Park Chan Wook biến tình dục thành một phần của câu chuyện về quyền lực, sự chiếm hữu và tự do, đồng thời liên tục đánh lạc hướng khán giả bằng những cú đảo chiều. Nhờ vậy, The Handmaiden vừa là một phim 18+ Hàn Quốc táo bạo, vừa là siêu phẩm giật gân được giới phê bình và khán giả quốc tế đánh giá cao, hiện đạt 8,1/10 trên IMDb.

Ảnh: IMDb

4. Memories Of Murder (8,1/10)

Memories Of Murder dựa trên vụ án có thật về hàng loạt phụ nữ bị sát hại tại một vùng quê Hàn Quốc. Park Doo Man (Song Kang Ho), một cảnh sát địa phương thiên về trực giác, cùng Seo Tae Yoon (Kim Sang Kyung), điều tra viên từ Seoul xuống, bắt đầu truy tìm kẻ sát nhân. Hai người có phương pháp hoàn toàn khác nhau nhưng đều bị đẩy vào cuộc điều tra ngày càng bế tắc khi hung thủ liên tục vượt khỏi tầm kiểm soát. Càng nhiều nạn nhân xuất hiện, áp lực lên lực lượng cảnh sát càng lớn, trong khi danh tính kẻ sát nhân vẫn là một dấu hỏi.

Ảnh: IMDb

Đây là trường hợp đặc biệt trong nhóm phim 18+ Hàn Quốc bởi sức nặng không đến từ cảnh nóng mà từ bạo lực và bầu không khí tội phạm u tối. Bong Joon Ho không tập trung phô diễn những cảnh gây sốc mà xây dựng cảm giác bất an kéo dài, khiến khán giả bị cuốn vào sự tuyệt vọng của những người điều tra. Sự kết hợp giữa trinh thám, tâm lý, hài đen và chất liệu từ một vụ án có thật đã giúp Memories Of Murder trở thành tác phẩm kinh điển của điện ảnh Hàn Quốc. Phim hiện đạt 8,1/10 trên IMDb.

Ảnh: IMDb

5. I Saw The Devil (7,8/10)

Sau khi vị hôn thê bị sát hại, Kim Soo Hyun (Lee Byung Hun), một đặc vụ tình báo, quyết tâm truy tìm kẻ gây án. Hung thủ là Jang Kyung Chul (Choi Min Sik), một kẻ giết người hàng loạt với cách thức gây án tàn bạo. Thay vì đưa hắn cho cảnh sát, Kim Soo Hyun lựa chọn một cách trả thù khác: truy đuổi, bắt giữ và trừng phạt Jang Kyung Chul, rồi lại thả hắn ra để tiếp tục cuộc săn. Càng kéo dài, cuộc báo thù càng biến thành cuộc đấu tâm lý, nơi người săn và kẻ bị săn dần bị cuốn vào cùng một vòng xoáy bạo lực.

Ảnh: IMDb

Nếu cần một ví dụ điển hình cho phim 18+ vì bạo lực, I Saw The Devil gần như là lựa chọn không thể bỏ qua. Phim có những cảnh giết người, tra tấn, máu me và trả thù với cường độ rất cao, khiến tác phẩm trở thành một trong những phim thriller Hàn Quốc nặng đô nhất. Tuy nhiên, điều giữ chân khán giả không chỉ là yếu tố 18+ mà còn nằm ở câu hỏi xuyên suốt: khi một người dành toàn bộ cuộc đời cho việc trả thù, đến lúc nào anh ta sẽ trở thành chính thứ mình căm ghét? Cách Kim Jee Woon đẩy cuộc đối đầu giữa hai nhân vật đến giới hạn đã giúp I Saw The Devil được khán giả quốc tế đánh giá cao, với 7,8/10 trên IMDb.

Ảnh: Hancinema

Theo IMDb