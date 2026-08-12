Có lẽ Kim Soo Hyun sẽ không thể vực dậy.

Thông tin nam tài tử Kim Soo Hyun rục rịch lên kế hoạch tái xuất màn ảnh sau thời gian dài vắng bóng mới đây không những không nhận được sự chào đón mà ngược lại còn mở ra một cuộc tranh luận trên mạng xã hội Hàn Quốc. Mới đây, một topic trên diễn đàn Nate Pann với tiêu đề: "Mọi người nghĩ hình tượng của nam diễn viên Kim Soo Hyun có thể khôi phục lại sau khi rơi xuống đáy vực không?" đã thu hút tới hơn 138.000 lượt tương tác chỉ trong thời gian ngắn. Phản ứng của netizen lúc này đang trở nên khá cực đoan, phản ánh một thực tế rằng vị thế của "ông hoàng cát-xê" đã không còn như xưa.

Dưới phần bình luận của bài đăng, có ý kiến cho rằng ở độ tuổi cận kề 40, anh khó có thể tiếp tục đóng các phim lãng mạn (rom-com) nhờ danh tiếng hay gương mặt như trước, nếu muốn trở lại thì phải chuyển hướng sang phim thể loại nặng đô hoặc chuyển sang làm sản xuất/đạo diễn. Bên cạnh đó, những lời chỉ trích nam diễn viên vì thái độ bị cho là lạnh lùng với người quen cũ cũng bị khơi lại. Cụ thể, họ nhắc lại việc anh không gửi lời chia buồn hay xuất hiện tại tang lễ của một cựu nghệ sĩ cùng công ty quản lý (người được cho là người yêu cũ).

Từ đó, cư dân mạng đồng loạt khẳng định việc khôi phục danh tiếng của nam diễn viên là "bất khả thi". Thậm chí, cụm từ "Kim Soo Hyun đã rơi xuống đáy vực" liên tục được nhắc lại như một lời khẳng định cho sự sụp đổ hình tượng của anh. Nhiều người còn cho rằng núi cao thì còn có núi cao hơn: "Chẳng nhẽ Hàn Quốc mà thiếu người có thể thay thế anh ta à?". Sự lạnh lùng và quay lưng từ công chúng cho thấy họ không còn muốn dung túng cho những ngôi sao vướng bê bối đời tư.

Một số bình luận nổi bật khác: - Có những khía cạnh đáng ngờ khiến khó có thể phủ nhận, vì vậy anh dường như rất khó để lấy lại hình ảnh như trước đây... Ngay cả khi không đúng là anh ta từng hẹn hò với người vị thành niên, vẫn còn những sự thật đáng lo ngại, chẳng hạn như không tham dự tang lễ của người yêu cũ đã qua đời và ban đầu nói dối rằng mình chưa từng hẹn hò với ai - Không, Kim Soo Hyun đã rơi xuống đáy vực rồi, dù anh ta vẫn thừa tiền để sống hưởng thụ cả đời - Ôi, nhưng hình ảnh của anh ta đã xuống cấp trầm trọng rồi - Chắc phải chờ kỳ tích, phép màu đến - Dù Kim Soo Hyun vẫn còn đông fan lắm nhưng e là khó vực dậy - Tôi không muốn nhìn thấy Kim Soo Hyun nữa. Mặc dù thông tin đó đã được chứng minh là tin giả đi nữa thì anh ta cũng mất hình tượng rồi

Nhìn lại quá khứ, lý do khiến khán giả tức giận và quay lưng triệt để với Kim Soo Hyun bắt nguồn từ chuỗi scandal chấn động xảy ra liên tiếp. Mọi chuyện bắt đầu khi tấm ảnh chụp chung thân mật giữa anh và nữ diễn viên Kim Sae Ron bất ngờ bị rò rỉ. Dù sau đó phía công ty quản lý có lên tiếng giải thích rằng Kim Soo Hyun từng tốt bụng cho Kim Sae Ron vay 700 triệu won để giúp cô giải quyết nợ nần, và việc đăng ảnh chỉ là hành động bộc phát từ phía nhà gái, song công chúng vẫn không khỏi hoang mang và nghi ngờ về mối quan hệ thực sự giữa hai người.

Sự việc càng đẩy lên đỉnh điểm khi nam tài tử phải đối mặt với tin đồn rằng anh từng bí mật hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô còn ở lứa tuổi vị thành niên rồi phũ phàng bỏ rơi. Nam diễn viên sau đó phải mở họp báo để đính chính và xin lỗi, nhưng khán giả vẫn sốc và cho rằng những lời nói, hành vi bị phơi bày trước truyền thông đã làm sụp đổ hoàn toàn hình tượng "nam chính hoàn hảo, tinh tế" mà anh xây dựng bấy lâu. Bấy giờ, Kim Soo Hyun phải "biến mất" trong một thời gian dài, trước khi quay lại sau 1 năm 4 tháng.

Nhìn vào làn sóng tẩy chay hiện tại, không tránh khỏi tiếc nuối cho Kim Soo Hyun khi anh có một sự nghiệp từng đứng trên đỉnh vinh quang khó ai có thể chạm tới. Kim Soo Hyun là cái tên "siêu hot" càn quét khắp châu Á với siêu phẩm Queen of Tears phát sóng năm 2024. Bộ phim đã tạo nên một cơn sốt toàn cầu, mang về mức lợi nhuận khổng lồ và chính thức cán mốc rating kỷ lục 24,85%. Thành tích vô tiền khoáng hậu này đã giúp Queen of Tears đánh bại bom tấn Hạ cánh nơi anh để trở thành series truyền hình có tỷ suất người xem cao nhất trong lịch sử của đài tvN.

Sự nghiệp trước đây của Kim Soo Hyun cũng là một chuỗi dài những dự án thành công vang dội, đưa anh trở thành nam diễn viên đắt giá bậc nhất Hàn Quốc. Anh từng vụt sáng thành sao với vai diễn trong Dream High (2011), trước khi khẳng định năng lực diễn xuất qua The Moon Embracing The Sun (2012) với rating chạm mốc hơn 40%. Tiếp đó, bom tấn điện ảnh The Thieves (2012) giúp anh gia nhập "câu lạc bộ 10 triệu vé", và bước ngoặt với My Love from the Star (2013) đã tạo nên một làn sóng Hallyu càn quét toàn bộ thị trường châu Á. Ngay cả tác phẩm chữa lành tâm lý It's Okay to Not Be Okay (2020) cũng gây sốt trên nền tảng quốc tế, giúp anh duy trì vững chắc vị thế ngôi sao hạng S.