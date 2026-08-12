Lại có thêm 1 phim Tết đối đầu Trấn Thành: Nữ chính là huyền thoại visual, cứ xuất hiện là chấn động phòng vé

Màn trở lại của mỹ nhân này đang khiến hội mọt phim đứng ngồi không yên.

Thị trường phim Tết 2027 tiếp tục xuất hiện thêm một cái tên đáng gờm sau EM của Trấn Thành, khi dự án Cộng Trừ Nhân Chia chính thức được giới thiệu, dự kiến ra rạp vào mùa xuân năm sau. Cộng Trừ Nhân Chia đưa người xem vào một ngôi trường dành cho giới tinh hoa, khi thành tích, danh tiếng và kỳ vọng gia đình trở thành những áp lực vô hình đè nặng lên người trẻ. Bộ phim kết hợp tâm lý và giật gân, lấy Dark Academia làm cảm hứng thẩm mỹ để xây dựng một thế giới học đường đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo, phía sau vẻ ngoài hoàn hảo là hàng loạt bí mật.

Poster đầu tiên của tác phẩm cũng phần nào báo hiệu tinh thần này. Một cánh tủ chứa sách vở, giấy tờ, hoa và những hình ảnh bị xé nát được sắp đặt trong tông nâu vàng u tối. Trung tâm là gương mặt một nhân vật bị những vết xé chằng chịt che phủ, bên cạnh bó hoa và tờ giấy gợi liên tưởng đến ảnh thờ.

Ảnh: NSX

Nhưng cái tên khiến dự án được quan tâm ngay từ thời điểm công bố lại là Anh Thư. Sau 5 năm không xuất hiện trong một bộ phim điện ảnh mới, nữ diễn viên trở lại với một vai diễn mà chính cô mô tả là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp. Anh Thư từng là một trong những mỹ nhân nổi bật của màn ảnh Việt giai đoạn những năm 2000. Sở hữu gương mặt sắc sảo, vóc dáng nổi bật cùng thần thái lạnh, cô từng tạo dấu ấn đặc biệt với Mười năm 2007. Vai diễn trong tác phẩm kinh dị này không chỉ giúp Anh Thư ghi dấu trên màn ảnh mà còn khiến hình ảnh “Ma Mười” gắn với cô trong nhiều năm.

Anh Thư xác nhận tham gia Cộng Trừ Nhân Chia

11 năm sau, Anh Thư tiếp tục có một màn xuất hiện gây bất ngờ trong Tháng Năm Rực Rỡ. Nữ diễn viên vào vai Tuyết Anh trưởng thành, nhưng thời lượng lên hình chỉ khoảng 10 giây, không có lời thoại. Cô xuất hiện đúng lúc khán giả đang chìm trong cảnh đám tang Mỹ Dung, tạo một pha “đánh úp” khiến MXH phát cuồng. Chính Anh Thư sau đó cũng tiết lộ đây là lần đầu cô nhận một vai khách mời.

Ảnh: NSX

Nếu Anh Thư mang đến sức hút từ một gương mặt từng tạo dấu ấn với dòng phim kinh dị, Lâm Thanh Mỹ lại là đại diện cho thế hệ diễn viên trẻ có kinh nghiệm với những nhân vật nhiều biến động tâm lý.

Từ Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, Đoạt Hồn đến Cám và Cục Vàng Của Ngoại, Lâm Thanh Mỹ từng bước thoát khỏi hình ảnh diễn viên nhí để trở thành gương mặt có khả năng đảm nhận những vai diễn phức tạp. Với Cộng Trừ Nhân Chia, cô tiếp tục rời xa hình ảnh hiền lành quen thuộc, hóa thân thành một nữ sinh có cá tính và đời sống nội tâm nhiều lớp.

Ảnh: NSX

Điểm khiến Lâm Thanh Mỹ nhận lời còn nằm ở cách bộ phim tiếp cận thể loại kinh dị. Thay vì dựa chủ yếu vào những màn hù dọa, tác phẩm tập trung vào tâm lý học sinh cấp ba, khai thác những thay đổi cảm xúc và áp lực mà người trẻ phải đối mặt. Phương Trà My, nữ diễn viên từng được biết đến qua Vợ Ba, cũng góp mặt trong dự án. Sau dấu ấn với tác phẩm năm 2018, cô tiếp tục lựa chọn một câu chuyện đặt nặng tâm lý nhân vật.

Ảnh: NSX

Dàn cast còn có nhiều gương mặt trẻ như Linh Kul, Trần Quân, Trần Phong, Peter Thiên Phú, Minh Hưng, Chu Anh Tuấn, Lê Anh Tuấn, Đắc Thắng, Chí Đại, Đại Chính, Đăng Khoa, Chí Thức, Hồng Hạnh, Bảo Nghi, Trịnh Tú Trung, Trần Tuấn, Dung Anna... cùng NSƯT Công Ninh và Hùng Cường.