Vbiz có mẹ 1 con đẹp đến mức không ai dám đứng cạnh, chỉ Kim Tuyến mới khắc chế được nhan sắc này

Chỉ Kim Tuyến mới đủ sức "cản bước" được nhan sắc của mỹ nhân này.

Ở tuổi ngoài 30 và đã là mẹ của 1 con, Diệp Bảo Ngọc vẫn khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng mỗi lần xuất hiện. Từ một người đẹp bước ra từ các cuộc thi nhan sắc, cô dần khẳng định vị trí trên màn ảnh với loạt dự án ăn khách, được nhiều khán giả xem như một "bảo chứng phòng vé" của điện ảnh Việt những năm gần đây. Mới đây, tại một sự kiện, Diệp Bảo Ngọc tiếp tục trở thành tâm điểm nhờ diện mạo rạng rỡ, trẻ trung cùng thần thái sang trọng, khó tin cô đã bước sang tuổi ngoài 30.

Xuất hiện với set đồ tối giản gồm áo trắng ôm dáng kết hợp chân váy màu be, Diệp Bảo Ngọc không cần trang phục cầu kỳ vẫn đủ sức thu hút mọi ánh nhìn. Gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn, nụ cười tươi tắn cùng mái tóc buộc nửa gọn gàng giúp cô toát lên vẻ đẹp vừa hiện đại, vừa đằm thắm của một người phụ nữ trưởng thành

Diệp Bảo Ngọc khoe sắc vóc rạng rỡ

Điểm khiến nhiều người khó rời mắt chính là nụ cười có lúm đồng tiền rất duyên của nữ diễn viên. Mỗi lần cười, hai lúm đồng tiền hiện rõ càng khiến tổng thể gương mặt thêm ngọt ngào, duyên dáng và tràn đầy sức sống. Đây cũng được xem là "vũ khí" giúp Diệp Bảo Ngọc ghi điểm với khán giả suốt nhiều năm qua, bởi dù đứng trước ống kính cận cảnh hay chỉ là những khoảnh khắc đời thường, cô vẫn luôn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực.

Không ít khán giả còn đùa rằng Diệp Bảo Ngọc sở hữu nhan sắc "không ai dám đứng cạnh", bởi những người xuất hiện cùng cô rất dễ bị so sánh và vô tình bị "dìm visual". Sự kết hợp giữa gương mặt nhỏ, đường nét hài hòa, vóc dáng thanh mảnh cùng thần thái tự nhiên giúp nữ diễn viên luôn nổi bật trong khung hình.

Tuy nhiên, Kim Tuyến bất ngờ lại là cái tên hiếm hoi được nhận xét có thể "khắc chế" nhan sắc của Diệp Bảo Ngọc. Nếu Diệp Bảo Ngọc ghi điểm với vẻ đẹp trẻ trung, trong trẻo và ngọt ngào thì Kim Tuyến lại nổi bật nhờ đường nét sắc sảo, khí chất mặn mà và thần thái của một đại mỹ nhân. Hai nữ diễn viên đứng cạnh nhau tạo nên màn "đọ sắc" cân tài cân sức, mỗi người một vẻ, khiến cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho cả hai thay vì nghiêng hẳn về một bên.

Nhiều bình luận cho rằng đây là một trong số ít những khoảnh khắc Diệp Bảo Ngọc không "chiếm trọn spotlight" bởi Kim Tuyến cũng sở hữu phong độ nhan sắc rất ổn định. Dẫu vậy, điều đó càng cho thấy sức hút của Diệp Bảo Ngọc, bởi để tìm được một mỹ nhân đủ thần thái và khí chất để tạo nên màn so kè ngang ngửa với cô không phải điều dễ dàng.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Diệp Bảo Ngọc vẫn duy trì hình ảnh đẹp trong mắt công chúng. Không chỉ được yêu mến bởi diễn xuất ngày càng tiến bộ và những dự án điện ảnh gây tiếng vang, cô còn nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận nhờ nhan sắc "lão hóa ngược". Là mẹ 1 con nhưng nữ diễn viên vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, gương mặt trẻ trung và thần thái rạng rỡ, trở thành một trong những mỹ nhân U35 nổi bật của Vbiz hiện nay.

Sau nhiều năm hoạt động ở mảng truyền hình với các bộ phim như Nỗi Đau Của Hạnh Phúc, Lúa Trổ Bông, Giông Tố Cuộc Đời, Giọt Lệ Bên Sông, Diệp Bảo Ngọc dần chuyển hướng sang điện ảnh và nhanh chóng tạo dấu ấn. Bước ngoặt đến với cô khi góp mặt trong Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh, trước khi tiếp tục xuất hiện ở loạt tác phẩm ăn khách như Làm Giàu Với Ma, Làm Giàu Với Ma: Cuộc Chiến Hột Xoàn và mới nhất là Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Đáng chú ý, cả bốn bộ phim điện ảnh mà Diệp Bảo Ngọc tham gia đều cán mốc doanh thu hơn 100 tỷ đồng, giúp cô được khán giả ưu ái gọi là "vía trăm tỷ" hay một trong những gương mặt "mát tay" của phòng vé Việt.

Song song với diễn xuất, Diệp Bảo Ngọc vẫn là gương mặt quen thuộc tại các sự kiện thời trang, chương trình giải trí và nhiều chiến dịch quảng bá của các thương hiệu. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, nữ diễn viên lựa chọn cuộc sống mẹ đơn thân kín tiếng, cân bằng giữa công việc nghệ thuật, kinh doanh và chăm sóc con trai. Dù liên tục được gọi bằng danh xưng "diễn viên trăm tỷ" hay "bảo chứng phòng vé", Diệp Bảo Ngọc cho biết cô không quá đặt nặng những mỹ từ này mà chỉ mong mỗi vai diễn đều mang đến cho khán giả một màu sắc mới.