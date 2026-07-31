Rồng Xanh 2026: Hyun Bin vụt mất giải Thị đế danh giá, chủ nhân Daesang khiến tất cả tâm phục khẩu phục

Chủ nhân của những chiếc cúp danh giá tại giải thưởng Rồng Xanh 2026 đã được gọi tên.

Lễ trao giải Truyền hình Rồng Xanh lần thứ 5 (Blue Dragon Series Awards 2026) - sự kiện vinh danh các tác phẩm và cá nhân xuất sắc nhất trên nền tảng trực tuyến - đã chính thức khai mạc vào tối nay, ngày 31/7 tại Paradise City, Incheon, Hàn Quốc. Ngay trước thềm công bố những cái tên danh giá, bầu không khí đã được hâm nóng tối đa bởi màn đổ bộ hoành tráng của dàn sao hạng A quyền lực trên thảm đỏ. Đáng chú ý, vị trí "linh hồn" dẫn dắt đêm tiệc năm nay tiếp tục được giao cho bộ đôi MC quen thuộc Jun Hyun Moo và Lim YoonA. Với việc đồng hành cùng giải thưởng suốt 5 năm liên tiếp kể từ mùa đầu tiên, sự ăn ý tuyệt vời cùng đẳng cấp visual của cặp đôi "trai tài gái sắc" này đã mang đến một đêm Rồng Xanh trọn vẹn và nhiều cảm xúc.

Jun Hyun Moo và YoonA làm MC. (Ảnh: YouTube)

Daesang thuộc về Kim Go Eun - nữ diễn viên xuất sắc được vinh danh nhờ màn thể hiện trong You and Everything Else. Trong phim, Go Eun vào vai Ryu Eun Jung - một nữ PD - biên kịch có mối quan hệ tình bạn phức tạp kéo dài suốt 30 năm với người bạn thân Cheon Sang Yeon.

Kim Go Eun nhận giải Daesang năm nay. (Ảnh: PRIZM)

Với vai diễn này, Kim Go Eun đã lột tả tinh tế từ những đố kỵ, ngưỡng mộ non nớt thời thiếu nữ cho đến những chênh vênh, rạn nứt sâu sắc ở tuổi trưởng thành. Đặc biệt, những phân cảnh Eun Jung đối diện với lời đề nghị tàn nhẫn - đi cùng người bạn mắc bệnh nan y đến Thụy Sĩ để thực hiện cái chết nhân đạo - đã được Kim Go Eun diễn tả bằng ánh mắt ám ảnh và tràn ngập thương tổn. Màn hóa thân chân thực, lay động này giúp cô hoàn toàn chinh phục khán giả, tiếp tục khẳng định vị thế một trong những nữ diễn viên hàng đầu của dòng phim truyền hình.

Kim Go Eun xúc động nhận Daesang. (Nguồn: X)

Tất cả mọi người đều mừng cho cô. (Ảnh: Sports Chosun)

Park Hae Soo và Shin Hae Sun được xướng tên ở các hạng mục danh giá là Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Vượt qua những cái tên nặng kí là Kim Seon Ho, Hyun Bin, Park Ji Hoon và Kim Woo Bin, tài tử Park Hae Soo là Thị đế của năm nay với chiến thắng thuyết phục bộ phim trinh thám tâm lý Bù Nhìn Bóng Đêm (The Scarecrow). Trong phim, anh vào vai Đội trưởng đội trọng án Kang Do Joon, một người đàn ông mẫn cán nhưng mang nội tâm phức tạp, luôn phải giằng xé giữa ranh giới công lý và bóng tối.

Park Hae Soo là Thị đế. (Nguồn: X)

Để hóa thân vào vai diễn nặng đô này, Park Hae Soo đã giảm cân để có ngoại hình phong trần, đồng thời tự mình thực hiện hàng loạt phân cảnh hành động nguy hiểm mà không cần diễn viên đóng thế. Kết quả này được đánh giá là hoàn toàn xứng đáng và thuyết phục, khi anh đã lột tả được một Kang Do Joon cứng đầu, tâm huyết và chạm đến cảm xúc của người xem.

Park Hae Soo đã hóa thân xuất sắc vào vai cảnh sát Kang cứng đầu trong Bù Nhìn Bóng Đêm. (Ảnh: PRIZM)

Shin Hae Sun lên ngôi Thị hậu cũng rất xứng đáng nhờ màn thể hiện xuất thần trong The Art of Sarah. Vào vai Sarah Kim, một người phụ nữ xuất thân nghèo khó nhưng dùng tham vọng để xây dựng nên một danh tính giả lộng lẫy nhằm bước chân vào giới thượng lưu, Shin Hye Sun đã khiến người xem nổi da gà khi thể hiện xuất sắc hai sắc thái đối lập: một Eun Jae đầy khát vọng, chật vật ở đáy xã hội và một quý bà Sarah kiêu sa, đầy sự thao túng.

Shin Hye Sun hạnh phúc lên nhận giải. (Video: X)

Sự chuyển biến tâm lý phức tạp từ đỉnh cao danh vọng đến lúc lời nói dối dần bị bóc trần được Shin Hye Sun xử lý tinh tế qua từng ánh mắt và cơ mặt. Chiến thắng này hoàn toàn thuyết phục, một lần nữa khẳng định năng lực diễn xuất "out trình" của nữ diễn viên trước những dạng vai tâm lý nặng đô.

Shin Hye Sun là Thị hậu. (Ảnh: PRIZM)

Bạn diễn, đồng thời là Nữ phụ xuất sắc nhất năm nay mừng cho cô. (Ảnh: PRIZM)

Bộ phim xuất sắc nhất thuộc về tác phẩm hài, giả tưởng quân đội The Legend of Kitchen Soldier (Huyền Thoại Lính Bếp). Phim đã vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký nhờ cốt truyện lôi cuốn, kịch tính, kết hợp giữa cuộc sống quân ngũ hiện đại và yếu tố ẩm thực độc đáo. Tuy nhiên, nếu so cạnh hai tác phẩm là Bù Nhìn Bóng Đêm hay You and Everything Else, The Legend of Kitchen Soldier có vẻ chưa nổi bật hẳn để giành chiếc cúp danh giá một cách thuyết phục.

The Legend of Kitchen Soldier thắng giải phim hay nhất. (Ảnh: PRIZM)

Ở hạng mục Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, giải thưởng tiếp tục vinh danh tài tử Yoon Kyung Ho trong The Legend of Kitchen Soldier và Park Bo Kyung trong The Art of Sarah. Hai diễn viên đã có màn chia sẻ đầy xúc động cho chiến thắng lần này.

Yoon Kyung Ho. (Ảnh: PRIZM)

Park Bo Kyung. (Ảnh: PRIZM)

Với hạng mục Tân binh mảng phim truyền hình, ở bảng nam, Kim Jae Won được xướng tên cho danh hiệu Nam diễn viên mới xuất sắc nhất nhờ màn hóa thân ngọt ngào trong Yumi’s Cells 3, dù dạng vai tình cảm này còn khá nhẹ đô. Ở bảng nữ, Jeon So Young lại nhận được sự đồng thuận cao từ công chúng nhờ màn lột tả tâm lý vô cùng nặng đô và ấn tượng trong tác phẩm kinh dị If Wishes Could Kill.

2 gương mặt mới triển vọng. (Ảnh: K Love)