Chi tiết đậm chất Việt Nam này được dàn nhân vật Spider-Man: Brand New Day nhắc đến liên tục, khiến khán giả vô cùng phấn khích.

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Chính thức ra rạp từ ngày 31/7 trên toàn thế giới, Spider-Man: Brand New Day (hay Người Nhện: Khởi Đầu Mới) khiến khán giả phát cuồng với nhiều chi tiết tri ân truyện tranh gốc, cũng như mở ra hàng loạt khả năng đặc sắc cho tương lai nhân vật này trong Vũ trụ điện ảnh Marvel. Đặc biệt, riêng với khán giả Việt Nam, có một chi tiết liên quan đến văn hóa Việt xuất hiện chớp nhoáng trong phim nhưng cũng đủ để khiến ai nấy thích thú.

Một chi tiết Việt Nam xuất hiện trong Spider-Man: Brand New Day. Ảnh: Sony

Cụ thể ở phân đoạn Người Nhện đến thăm nhà MJ và Ned, cả ba đã cùng nhau ngồi trò chuyện, chơi game dù rằng thời điểm này, MJ và Ned vẫn không thể nhớ ra Peter Parker là ai. Lúc này, Ned đã nói rằng anh đói bụng và thèm món bánh mì, và thậm chí có thể ăn liền tù tì 5 ổ. Sau đó, Người Nhện cũng bày tỏ sự phấn khích khi nghe thấy bánh mì, rồi cùng Ned vào bếp.

Chi tiết "bánh mì" Việt Nam được dàn nhân vật Spider-Man: Brand New Day nhắc đến không ít lần khiến fan không thể ngồi yên. Thậm chí, các ngôi sao Hollywood còn gọi đúng từ "bánh mì" thay vì dùng tiếng Anh hay ngôn ngữ nào khác, khiến cho tình tiết này càng thêm độc đáo và ý nghĩa với khán giả Việt Nam.

Bánh mì khiến hội bạn Peter - Ned - MJ thích thú, nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Ảnh: Sony

Trong phần phim mới nhất lần này, nam chính Người Nhện (hay Peter Parker do Tom Holland thủ vai) đối mặt với tàn dư hệ quả từ phần trước No Way Home gây nên. Cả thế giới không còn ký ức về Peter Parker là ai, khiến anh phải sống chật vật, ẩn giấu thân phận đằng sau lớp mặt nạ. Cũng vào lúc này, cơ thể của Peter trải qua sự biến đổi kịch liệt, khiến anh trầy trật để thực hiện nhiệm vụ săn tìm tội phạm tại New York.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của một nhân vật bí ẩn (do Sadie Sink thủ vai) cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hành trình của Nhện Nhọ lần này. Dự án được khán giả kỳ vọng không chỉ mở rộng thế giới Người Nhện, mà còn giới thiệu công khai dàn dị nhân X-Men bước vào Vũ trụ điện ảnh Marvel. Ngoài Tom Holland và Sadie Sink, người xem sẽ được gặp lại MJ (Zendaya) và Ned (Jacob Batalon) nhưng đã không còn nhớ Peter Parker là ai. Hiện tại, bộ phim được dự đoán sẽ mang về 425 triệu USD (hơn 11 nghìn tỷ đồng) doanh thu toàn cầu, vươn lên thống trị năm 2026. Ngoài ra, phim cũng đang lăm le những kỷ lục tại thị trường Việt Nam, trong đó có cột mốc 279 tỷ đồng của Avengers: Endgame.

Sadie Sink góp mặt trong Spider-Man: Brand New Day với vai trò bí ẩn. Ảnh: Sony

Spider-Man: Brand New Day đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.